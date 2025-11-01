Dagens PS
Nu sågas Zelenskyj: "Vill tysta alla kritiker"

Nu kommer anklagelser mot Zelenskyj
Ett varningens finger från Petro Poroshenko? I så fall gäller det antagligen hans efterträdare Zelenskyj. Poroshenko är åtalad för korruption och hävdar åtalet är politiskt. (Foto: Vadim Ghirda/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 01 nov. 2025Publicerad: 01 nov. 2025

Nu hårdnar kritiken mot Volodymyr Zelenskyj. Ukrainas president anklagas för att skrämma motståndare och tysta kritiker.

Oppositionspolitiker, aktivister och tidigare motståndare anklagar nu Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för att använda rättsväsendet till att skrämma motståndare och tysta kritiker.

De menar att en del i det är en strävan att hitta syndabockar, en annan att rensa bort möjliga motståndare i ett ukrainskt val nästa år efter en vapenvila, skriver Politicos utrikeskrönikör Jamie Dettmer.

Dettmer tar, som ett exempel, Volodymyr Kudrytskyj, tidigare chef för Ukrainas statligt ägda kraftbolag Ukrenergo.

Kudrytskyj fick ett gott renommé även internationellt men tvingas oväntat avgå 2024.

”Vill ha all makt”

Efter att ha avskedats sade Kudrytskyj att han offrats i den maktcentralisering Zelenskyj och hans kanslichef Andriy Jermak iscensatt.

Förra veckan ställdes han inför rätta i Kiev, anklagad för förskingring.

Daria Kaleniuk, aktivist och chef för Anti Corruption Action Center, menar att åtalet mot Kudrytskyj är ”politiskt”.

Enligt henne saknar åtalet all juridisk substans och att det föreföll ännu konstigare när åklagaren redogjorde för anklagelserna.

”Han misslyckades med att visa att Kudrytskyj dragit väsentligt nytta på något sätt alls” av ett infrastrukturkontrakt som dessutom aldrig slutförts, påpekar hon.

På väg ut ur bilden? Nu pressad Volodymyr Zelenskyj på hemmaplan. Anklagelserna gäller att vilja tysta kritiker och en jakt på syndabockar. (Foto: Javad Parsa/NTB-TT)
Tunna argument bakom åtal

Det handlar om ett kontrakt Kudrytskij godkände för sju år sedan, då i en roll som Ukrenergos chef för investeringar.

Men leverantören påbörjade inte ens arbetet och Ukrenergo kunde kräva tillbaka förskottet och få tillbaka alla pengar.

Kaleniuks oro delas av oppositionspolitikern Inna Sovsun som säger till Politico att ”det finns inga bevis för att Kudrytskyj berikat sig själv”.

”Jag kan inte se något annat än att allt detta är politiskt motiverat”, säger hon.

Tidigare vice premiärministern Ivanna Klympush-Tsintsadze anser att fallet ”inte ser bra ut ur någon synvinkel, vare sig inrikes eller internationellt”.

Åtalar sin föregångare

Det finns fler exempel. Zelenskyjs föregångare som president, Petro Poroshenko, har ställts inför rätta i år anklagad för korruption, något som vid en fällande dom hindrar honom att ställa upp i ett framtida val.

Poroshenko har anklagat Zelenskyj för ”auktoritärism” och för att försöka ”ta bort alla konkurrenter från det politiska landskapet”.

Även oppositionspolitikern Mykola Knyazhitskiy tror att presidenten nu använder domstolarna ”för att rensa fältet från konkurrenter inför ett kommande val.

Vill ha syndabockar?

Det andra skälet, vid sidan av politiken, som konspirationsteorierna nu handlar om, är att attackerna mot energichefer som Kudrytskyj handlar om att Rysslands intensiva attacker mot energiinfrastrukturen och inte minst naturgasanläggningar, gör regimen sårbar.

60 procent av ukrainarna är i dag beroende av naturgas för att hålla sina hem varma.

Vissa ukrainska energichefer misstänker nu, enligt Politicos krönikör, att åtalet mot Kudrytskyj är en del i arbetet med att skapa syndabockar för den händelse att landets energisystem inte längre klarar ryska attacker.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

