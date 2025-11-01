Nu sågas Zelenskyj: "Vill tysta alla kritiker"

Oppositionspolitiker, aktivister och tidigare motståndare anklagar nu Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för att använda rättsväsendet till att skrämma motståndare och tysta kritiker.

De menar att en del i det är en strävan att hitta syndabockar, en annan att rensa bort möjliga motståndare i ett ukrainskt val nästa år efter en vapenvila, skriver Politicos utrikeskrönikör Jamie Dettmer.

Dettmer tar, som ett exempel, Volodymyr Kudrytskyj, tidigare chef för Ukrainas statligt ägda kraftbolag Ukrenergo.

Kudrytskyj fick ett gott renommé även internationellt men tvingas oväntat avgå 2024.

”Vill ha all makt”

Efter att ha avskedats sade Kudrytskyj att han offrats i den maktcentralisering Zelenskyj och hans kanslichef Andriy Jermak iscensatt.

Förra veckan ställdes han inför rätta i Kiev, anklagad för förskingring.

Daria Kaleniuk, aktivist och chef för Anti Corruption Action Center, menar att åtalet mot Kudrytskyj är ”politiskt”.

Enligt henne saknar åtalet all juridisk substans och att det föreföll ännu konstigare när åklagaren redogjorde för anklagelserna.

”Han misslyckades med att visa att Kudrytskyj dragit väsentligt nytta på något sätt alls” av ett infrastrukturkontrakt som dessutom aldrig slutförts, påpekar hon.

