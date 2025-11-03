Under helgen har vad man klassar som drönarobservationer gjorts över tre militärbaser. ”Ett tydligt uppdrag”, säger försvarsministern.
Misstänkta drönare tre nätter i rad
Mest läst i kategorin
Här tar polisen över lyxyachten och banktillgångarna
Polisen i Singapore slår nu till hårt mot Chen Zhi, en kambodjansk affärsman som anklagas för en rad bedrägerier. Tillslaget innefattar bland annat en lyxyacht, en rad bilar och bankkonton – till ett värde av 1,5 miljarder kronor. Chen Zhi, grundaren av Prince-gruppen i Kambodja, har länge haft myndigheternas ögonen på sig genom en rad …
Rysslands nya hemliga kärnvapen-ubåt är här
Den nya atomubåten ”Khabarovsk” har visats upp i Ryssland. Den hemliga ubåten ska fungera som ett “moderfartyg” för den nyligen testade kärnvapentorpeden Poseidon. Atomubåten ”Khabarovsk” invigdes under helgen vid den ryska ubåtsbasen Severodvinsk. Putins nya supervapen Den är Putins senaste superhemliga vapen, som ska fungera som ett slags “moderfartyg” och kunna bära 12 av den …
Det stora, norska bedrägeriet: “Skrämmande”
Bakom Norges granatattacker döljer sig ett ekonomiskt maskineri som suger pengar ur välfärdsstaten. Redan i fjol slog Norska KPMG larm. Då såg man en explosion av grov ekonomisk brottslighet och efterfrågade lagändringar för att stoppa utvecklingen. Nu, ett år senare, är situationen fortsatt allvarlig. “Finansierar kriminella nätverk” När handgranater kastas på Oslos gator och tonåringar …
Oron vid finska gränsen: “Nu darrar mina knän”
Det som en gång var en livlig gränsstad fylld av turister, bussar och butiker har nu tystnat. I Imatra, i sydöstra Finland, har livet förändrats sedan gränsen mot Ryssland stängdes 2023. Det som tidigare var en port till handel och välstånd har blivit en plats där oro och osäkerhet växer. “Kommer inte hjälpa alls” Som …
Nu sågas Zelenskyj: "Vill tysta alla kritiker"
Nu hårdnar kritiken mot Volodymyr Zelenskyj. Ukrainas president anklagas för att skrämma motståndare och tysta kritiker. Oppositionspolitiker, aktivister och tidigare motståndare anklagar nu Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för att använda rättsväsendet till att skrämma motståndare och tysta kritiker. De menar att en del i det är en strävan att hitta syndabockar, en annan att rensa …
I Polen har man kunnat identifiera nedskjutna drönare som ryska och fastslagit att de kommit via Belarus och i Litauen stängde ballonger med smuggelcigaretter landets största flygplats efter att ha misstagits för drönare.
I Danmark stängdes Köpenhamns flygplats efter överflygning av drönare, men där har i efterhand en debatt uppstått om det verkligen var drönare. Utredning pågår.
Drönare över Danmark? Kanske det… Dagens PS
Tredje natten i rad
Nu handlar det om Belgien. För tredje natten i rad sågs natten mot måndag vad man definierar som drönare flyga över en belgisk militärbas.
Under helgen rapporterades även observationer över två andra militärbaser och även nära två av landets flygplatser.
Det är vid belgiska militärbasen Kleine-Broge observationer gjorts tre nätter i rad, enligt flera lokala medier som Euronews refererar.
En helikopter sattes in sedan personal på militärbasen sett drönarna. De hade då försvunnit och enligt obekräftade uppgifter flugit norrut mot Nederländerna, skriver belgiska tv-kanalen VRT.
Ballonger togs för drönare – stängde flygplats. Dagens PS
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via?Rolf …
Fler drönare över Belgien
Under fredag och lördag rapporterades även en drönarobservation från luftrummet ovanför militärbasen i provinsen Limburg.
Belgiens försvarsminister Theo Francken sade under söndagen att en utredning nu inletts.
”Det var inte en vanlig överflygning, utan ett tydligt uppdrag riktat mot Kleine Brogel”, skriver Francken tvärsäkert på X.
Under den gångna helgen gjordes även observationer av drönare ovanför de militära områdena i Leopoldburg och Marches-en-Famenne samt vid flygplatserna i Deurne och Oostende, alla i Belgien.
Under oktober observerades dessutom 15 oidentifierade drönare som flög över militärbasen Eisenborn nära den tyska gränsen.
Från drönare till duvor: så ser det verkliga luftrummet ut. Dagens PS
Oenigt om drönarmur
Vilka som ligger bakom drönarna och motivet för överflygningarna är fortfarande oklart. Flera misstänkta drönarobservationer i Europa har ändå gett upphov till en debatt bland europeiska ledare om att skapa en så kallad ”drönarmur” för att skydda kontinenten mot förmodade ryska drönarinvasioner.
På den punkten finns dock ingen enighet och bland annat har Frankrikes president Emmanuel Macron uttryckt sin skepsis mot planerna.
Förklaringen: Därför ser vi drönare överallt. Dagens PS
Ryssland startar drönarskola – för barn. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Experten varnar för inkomstbortfall – på fem miljoner kronor
Att sluta jobba tidigare än riktåldern kan förvisso vara rätt beslut för vissa. Men det kan också bli ditt livs dyraste. Från 2026 införs den så kallade riktåldern, en ny modell som knyter pensionsåldern till hur länge vi lever. Riktåldern är inte tvingande, men den styr när du tidigast kan ta ut pensionen samt när …
Så vet du om din glömska är farlig
Alla glömmer saker ibland – men när blir det ett tecken på något mer än stress och för många möten? Forskare varnar för att mild kognitiv nedsättning ofta smyger sig på utan att märkas. Här är signalerna som visar om din glömska är ofarlig – eller början på något större. När hjärnan börjar sacka – …
Överflödet: Det pumpas alldeles för mycket olja
Geopolitiska kriser hindrar oljepriset från total kollaps. Men den globala industrin pumpar upp mycket mer olja än marknaden behöver. 1,9 miljoner fat om dagen, så stort bedöms överskottet vara, och under 2026 väntas det växa till omkring 4 miljoner fat om dagen, rapporterar Yahoo Finance. Det innebär att världens oljelager fylls på och att priset …
Nu avgörs det om Trumps tullar är olagliga
Högsta domstolen i USA avhandlar fallet och i ena ringhörnan står småföretag och en grupp stater och i den andra Trumps administration. BBC skriver att det som nu ”kan bli den hittills största striden i Donald Trumps handelskrig” inleds. På onsdag startar processen i USA:s högsta domstol och om småföretagen och gruppen stater som driver …
Läkemedlet du redan har hemma kan rädda dig från cancer
En helt vanlig huvudvärkstablett – den där lilla vita läkemedlet du kanske redan har i badrumsskåpet – kan enligt svensk forskning minska risken för återfall i tarmcancer med hela femtio procent. Billigt, beprövat och potentiellt livräddande Det är professor Anna Martling vid Karolinska Institutet som leder den nya, nordiska ALASCCA-studien, en fas III-studie som redan …