Misstänkta drönare tre nätter i rad

I Polen har man kunnat identifiera nedskjutna drönare som ryska och fastslagit att de kommit via Belarus och i Litauen stängde ballonger med smuggelcigaretter landets största flygplats efter att ha misstagits för drönare.

I Danmark stängdes Köpenhamns flygplats efter överflygning av drönare, men där har i efterhand en debatt uppstått om det verkligen var drönare. Utredning pågår.

Tredje natten i rad

Nu handlar det om Belgien. För tredje natten i rad sågs natten mot måndag vad man definierar som drönare flyga över en belgisk militärbas.

Under helgen rapporterades även observationer över två andra militärbaser och även nära två av landets flygplatser.

Det är vid belgiska militärbasen Kleine-Broge observationer gjorts tre nätter i rad, enligt flera lokala medier som Euronews refererar.

En helikopter sattes in sedan personal på militärbasen sett drönarna. De hade då försvunnit och enligt obekräftade uppgifter flugit norrut mot Nederländerna, skriver belgiska tv-kanalen VRT.

