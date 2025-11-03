Dagens PS
Världen

Misstänkta drönare tre nätter i rad

Misstänkta drönare över belgiska armébaser
Theo Francken, Belgiens försvarsminister, är övertygad om att helgens incident inte var en vanlig överflygning utan ett ”tydligt uppdrag”. (Foto: Virginia Mayo/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Under helgen har vad man klassar som drönarobservationer gjorts över tre militärbaser. ”Ett tydligt uppdrag”, säger försvarsministern.

I Polen har man kunnat identifiera nedskjutna drönare som ryska och fastslagit att de kommit via Belarus och i Litauen stängde ballonger med smuggelcigaretter landets största flygplats efter att ha misstagits för drönare.

I Danmark stängdes Köpenhamns flygplats efter överflygning av drönare, men där har i efterhand en debatt uppstått om det verkligen var drönare. Utredning pågår.

Tredje natten i rad

Nu handlar det om Belgien. För tredje natten i rad sågs natten mot måndag vad man definierar som drönare flyga över en belgisk militärbas.

Under helgen rapporterades även observationer över två andra militärbaser och även nära två av landets flygplatser.

Det är vid belgiska militärbasen Kleine-Broge observationer gjorts tre nätter i rad, enligt flera lokala medier som Euronews refererar.

En helikopter sattes in sedan personal på militärbasen sett drönarna. De hade då försvunnit och enligt obekräftade uppgifter flugit norrut mot Nederländerna, skriver belgiska tv-kanalen VRT.

I slutet av september gjordes flera observationer av misstänkta drönare över Köpenhamns flygplats, något som fortfarande utreds. (Foto: Steven Knap/AP-TT)
Fler drönare över Belgien

Under fredag och lördag rapporterades även en drönarobservation från luftrummet ovanför militärbasen i provinsen Limburg.

Belgiens försvarsminister Theo Francken sade under söndagen att en utredning nu inletts.

”Det var inte en vanlig överflygning, utan ett tydligt uppdrag riktat mot Kleine Brogel”, skriver Francken tvärsäkert på X.

Under den gångna helgen gjordes även observationer av drönare ovanför de militära områdena i Leopoldburg och Marches-en-Famenne samt vid flygplatserna i Deurne och Oostende, alla i Belgien.

Under oktober observerades dessutom 15 oidentifierade drönare som flög över militärbasen Eisenborn nära den tyska gränsen.

Oenigt om drönarmur

Vilka som ligger bakom drönarna och motivet för överflygningarna är fortfarande oklart. Flera misstänkta drönarobservationer i Europa har ändå gett upphov till en debatt bland europeiska ledare om att skapa en så kallad ”drönarmur” för att skydda kontinenten mot förmodade ryska drönarinvasioner.

På den punkten finns dock ingen enighet och bland annat har Frankrikes president Emmanuel Macron uttryckt sin skepsis mot planerna.  

Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

