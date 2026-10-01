Ryssland skärper tonen mot Nato och varnar för att kärnvapen kan användas om militäralliansen försöker isolera Kaliningrad. Nato avfärdar anklagelserna om att man planerar en blockad och fördömer vad man kallar ”ansvarslös kärnvapenretorik”.
Ryssland hotar Nato med kärnvapen över Kaliningrad
Vladimir Putin har redan vid ett flertal tillfällen testat Natos tålamod, i olika försök i att se hur långt Ryssland faktiskt kan pusha alliansen.
Putin blir alltmer desperat och det ökar hotet för att Ryssland attackerar något Natoland, enligt västerländska bedömare.
Gränsen till Nato börjar suddas ut allt mer och alliansen ser ett nytt mönster av ryska kränkningar. Balansgången för att undvika krig blir hela tiden svårare.
Hård ord från båda håll
Nu kommer de hårda orden även från ryskt håll: backa från enklaven Kaliningrad eller ta konsekvenserna.
I ett diplomatiskt dokument som skickades till Nato den här veckan varnar Moskva för att en konflikt kan bryta ut om alliansen försöker skära av Kaliningrad från resten av Ryssland.
Ryssland anklagar Nato för att följa en ”farlig och hänsynslös kurs” och varnar för en hög risk för direkt väpnad konflikt, enligt Financial Times. Uppgifterna bekräftas också av Reuters, som har tagit del av dokumentet.
Ryssland hotar med kärnvapen – igen
Ryssland uppger att landet är berett att använda hela sin arsenal, inklusive kärnvapen, för att försvara sitt territorium om Natoländer försöker isolera Kaliningrad från resten av Ryssland.
I dokumentet varnas även för att ett sådant scenario skulle kunna leda till ryska attacker mot ”beslutscentrum” i Natoländer redan i inledningen av en konflikt.
Nato backar inte
Nato låter sig dock inte skrämmas av sådana ord utan hugger tillbaka.
”Rysslands användning av hybridmetoder är ett tecken på desperation. Men vi kommer inte att låta oss avskräckas från vårt stöd till Ukraina”, säger alliansens talesperson Allison Hart.
”Vi har förmågan att försvara varje tum av alliansens territorium och förblir starka, redo och kapabla att möta varje hot.”
Kaliningrad ligger inklämt mellan Natoländerna Polen och Litauen vid Östersjön och har omkring en miljon invånare. Området tillhörde tidigare Tyskland och staden Kaliningrad hette Königsberg innan området blev sovjetiskt efter andra världskriget.
I dag är exklaven kraftigt militariserad och har stor strategisk betydelse för Ryssland. Spänningarna kring området har ökat sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och efter att Finland och Sverige blev medlemmar i Nato. Alliansen har samtidigt förstärkt sitt försvar på den östra flanken.
Det sker samtidigt som en allt mer stressad Putin förstärker krigskassan.
Nästa år ska försvarsutgifterna öka med 27 procent till över 200 miljarder dollar – men oljeintäkterna faller, underskottet växer och statsskulden passerar Moskvas egen säkerhetsgräns.
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