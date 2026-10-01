Ryssland hotar Nato med kärnvapen över Kaliningrad.

Ryssland hotar med kärnvapen – igen

Ryssland uppger att landet är berett att använda hela sin arsenal, inklusive kärnvapen, för att försvara sitt territorium om Natoländer försöker isolera Kaliningrad från resten av Ryssland.

I dokumentet varnas även för att ett sådant scenario skulle kunna leda till ryska attacker mot ”beslutscentrum” i Natoländer redan i inledningen av en konflikt.

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Nato backar inte

Nato låter sig dock inte skrämmas av sådana ord utan hugger tillbaka.

”Rysslands användning av hybridmetoder är ett tecken på desperation. Men vi kommer inte att låta oss avskräckas från vårt stöd till Ukraina”, säger alliansens talesperson Allison Hart.

”Vi har förmågan att försvara varje tum av alliansens territorium och förblir starka, redo och kapabla att möta varje hot.”

Kaliningrad ligger inklämt mellan Natoländerna Polen och Litauen vid Östersjön och har omkring en miljon invånare. Området tillhörde tidigare Tyskland och staden Kaliningrad hette Königsberg innan området blev sovjetiskt efter andra världskriget.

I dag är exklaven kraftigt militariserad och har stor strategisk betydelse för Ryssland. Spänningarna kring området har ökat sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 och efter att Finland och Sverige blev medlemmar i Nato. Alliansen har samtidigt förstärkt sitt försvar på den östra flanken.

Det sker samtidigt som en allt mer stressad Putin förstärker krigskassan.

Nästa år ska försvarsutgifterna öka med 27 procent till över 200 miljarder dollar – men oljeintäkterna faller, underskottet växer och statsskulden passerar Moskvas egen säkerhetsgräns.

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