Extremt låga nivåer i Europas vattenjättar – drabbar matpriserna i Sverige

Samtidigt blir det allt varmare i några av våra favoritländer vid Medelhavet, där vissa numera undviker sommarmånaderna eftersom det helt enkelt har blivit för varmt på platser som Grekland och Portugal.

Bodensjön på gränsen mellan Tyskland, Schweiz och Österrike har drabbats hårt av årets torka.

Vid mätstationen i Konstanz uppmättes den 29 september en vattennivå på endast 2,52 meter, berättar Handelsblatt.

Det är hela 90 centimeter under genomsnittet för datumet under perioden 1991–2020. Dessutom är nivån lägre än det tidigare bottenrekordet för just den 29 september, som var 2,63 meter och noterades 2003.

De låga vattennivåerna har fortsatt i Rhen under förra månaden. Vid Kaub, en av de viktigaste mätpunkterna för sjöfarten på mellersta Rhen, föll vattenståndet i augusti till rekordnivåer, enligt ZDF Heute.

Problemet är att pråmarna behöver betydligt större djup när de är fullastade. När vattennivån sjunker måste bolagen därför minska lasten för att fartygen inte ska gå på grund.

Vid Kaub kunde de fartyg som fortfarande trafikerade floden endast ta med en liten del av sin normala last.

Resultatet blir att betydligt fler fartyg krävs för att transportera samma mängd gods – och kostnaderna stiger.

Trafiken drabbas i Tyskland

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Längre norrut har situationen varit ännu mer dramatisk.

Vid Köln uppgav den tyska vattenvägsmyndigheten att nästan inga fartyg längre trafikerade floden när vattenståndet nådde historiskt låga nivåer.

Det fanns inget generellt förbud mot sjöfart. Problemet var i stället ekonomiskt: det gick helt enkelt inte längre att transportera tillräckligt mycket gods för att resorna skulle löna sig.

Det skapar problem för Europas industriföretag. Alternativet är att flytta godset till järnväg eller lastbil, men kapaciteten är begränsad.

Branschorganisationer varnar för att väg och järnväg bara kan ersätta delar av den mängd gods som normalt transporteras på floderna.