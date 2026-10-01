Vattennivån i Bodensjön närmar sig historiskt låga nivåer för årstiden. Nu får torkan ekonomiska konsekvenser för sjöfart, turism och andra verksamheter kring en av Centraleuropas viktigaste sjöar. Torkan i Europa kan även leda till högre matpriser för de svenska konsumenterna.
Extremt låga nivåer i Europas vattenjättar – drabbar matpriserna i Sverige
Vattennivåerna i några av Europas viktigaste vattenvägar har drabbats hårt av sommarens värmeböljor som vi tidigare berättat om.
Ett exempel är floden Rhen i Tyskland, där de låga vattennivåerna ledde till en flaskhals för transporter och högre fraktkostnader.
Samtidigt blir det allt varmare i några av våra favoritländer vid Medelhavet, där vissa numera undviker sommarmånaderna eftersom det helt enkelt har blivit för varmt på platser som Grekland och Portugal.
Bodensjön på gränsen mellan Tyskland, Schweiz och Österrike har drabbats hårt av årets torka.
Vid mätstationen i Konstanz uppmättes den 29 september en vattennivå på endast 2,52 meter, berättar Handelsblatt.
Det är hela 90 centimeter under genomsnittet för datumet under perioden 1991–2020. Dessutom är nivån lägre än det tidigare bottenrekordet för just den 29 september, som var 2,63 meter och noterades 2003.
De låga vattennivåerna har fortsatt i Rhen under förra månaden. Vid Kaub, en av de viktigaste mätpunkterna för sjöfarten på mellersta Rhen, föll vattenståndet i augusti till rekordnivåer, enligt ZDF Heute.
Problemet är att pråmarna behöver betydligt större djup när de är fullastade. När vattennivån sjunker måste bolagen därför minska lasten för att fartygen inte ska gå på grund.
Vid Kaub kunde de fartyg som fortfarande trafikerade floden endast ta med en liten del av sin normala last.
Resultatet blir att betydligt fler fartyg krävs för att transportera samma mängd gods – och kostnaderna stiger.
Trafiken drabbas i Tyskland
Längre norrut har situationen varit ännu mer dramatisk.
Vid Köln uppgav den tyska vattenvägsmyndigheten att nästan inga fartyg längre trafikerade floden när vattenståndet nådde historiskt låga nivåer.
Det fanns inget generellt förbud mot sjöfart. Problemet var i stället ekonomiskt: det gick helt enkelt inte längre att transportera tillräckligt mycket gods för att resorna skulle löna sig.
Det skapar problem för Europas industriföretag. Alternativet är att flytta godset till järnväg eller lastbil, men kapaciteten är begränsad.
Branschorganisationer varnar för att väg och järnväg bara kan ersätta delar av den mängd gods som normalt transporteras på floderna.
Drabbar konsumenterna – även i Sverige
Konsekvenserna har redan nått konsumenterna i Tyskland.
De dyrare transporterna på Rhen har bidragit till regionala skillnader i drivmedelspriser. Under juli var prisskillnaden för bensin upp till 11 eurocent per liter mellan olika delar av Tyskland och upp till 10 cent för diesel, enligt den tyska konkurrensmyndigheten.
När transporter blir dyrare kan effekten dessutom spridas långt utanför Tyskland. Rhen är en viktig länk i leveranskedjorna för Europas kemi-, energi- och tillverkningsindustri.
Det kan även kännas i plånboken för svenska konsumenter.
Svenska företag är tätt sammankopplade med den tyska industrin och importerar både färdiga produkter, råvaror och komponenter från Centraleuropa. Om transport- och produktionskostnaderna stiger under en längre period kan en del av kostnaden därför även leta sig vidare till svenska företag och konsumenter.
Den tyska industri- och handelskammaren DIHK varnar för att återkommande perioder med lågt vatten riskerar att bli ett problem för både produktion, priser och försörjning.
Importerar mat från Tyskland
Sverige är känsligt eftersom nästan all svensk livsmedelsimport, exklusive fisk, kommer från andra EU-länder.
Nederländerna, Danmark och Tyskland hör till de viktigaste leverantörerna. När skördarna minskar på kontinenten kan mindre utbud pressa upp grossistpriserna och så småningom priserna i svenska butiker, enligt Jorbruksverket.
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