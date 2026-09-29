Ryssland höjer militärbudgeten med 27 procent

Det framgår av ryska budgetdokument som Reuters har tagit del av. Beloppet är omkring 27 procent högre än de 13,5 biljoner rubel som ursprungligen planerades för 2027.

50 biljoner rubel

Totalt väntas Ryssland lägga omkring 50 biljoner rubel på försvaret under de kommande tre åren. För 2026 var den planerade försvarsbudgeten 12,1 biljoner rubel, men den faktiska summan är hemligstämplad. Dessutom kan militära utgifter döljas under andra poster i statsbudgeten.

Landets ekonomi är också under finanspolitiskt tryck. Regeringen har höjt prognosen för årets budgetunderskott från 1,6 till 3,2 procent av BNP. De totala statsutgifterna väntas öka med 13,2 procent till 48,6 biljoner rubel, motsvarande 20,9 procent av BNP. Prognosen för olje- och gasintäkterna under 2026 sänkts från 8,9 till 7,6 biljoner rubel.

För att täcka det växande underskottet planerar Moskva att öka nettoupplåningen, enligt Defense News. Under 2026 höjs upplåningsplanen med 26 procent till 5 biljoner rubel. Dessutom ska 459 miljarder rubel tas från den likvida delen av landets statliga förmögenhetsfond.

Ökar upplåningen kraftigt

Även 2027 väntas upplåningen öka kraftigt. Den totala upplåningen beräknas stiga med 43 procent till 7,7 biljoner rubel, medan statsskulden väntas öka från 19,9 procent av BNP 2026 till 21,7 procent 2027. Det passerar den gräns på 20 procent som ryska myndigheter tidigare har beskrivit som en säker nivå.

Den ryska budgeten ska enligt plan lämnas till parlamentet senast den 1 oktober.

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