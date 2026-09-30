Sverige på säker mark – Finland fast i skuldfällan

”Steg till en rekordnivå”

”Den offentliga skuldkvoten steg till en rekordnivå och passerade 90-procentsgränsen. Ökningen har varit snabb; för bara fem år sedan låg skuldkvoten på omkring 75 procent”, säger Hanna Björklund, överstatistiker vid Statistikcentralen, i ett pressmeddelande.

Statsskulden utgör den absolut största delen av den offentliga skulden och har också varit den komponent som ökat snabbast under detta decennium.

Statsskulden ökade med 4,0 miljarder euro under årets andra kvartal. Det gjorde att Finlands skuldkvot för första gången stigit över genomsnittet för länderna i euroområdet.

De 90,3 procent av BNP som statsskulden i dag utgör är fortsättningen på en snabb ökning av de finländska skulderna.

”Ökningen har varit snabb, då skuldkvoten för fem år sedan fortfarande låg på omkring 75 procent”, säger Hanna Björklund i samma pressmeddelande.

”Som jämförelse kan nämnas att den lägsta nivån under 2000-talet var 30,7 procent under det tredje kvartalet 2008.”

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”Kraftig tillväxt av skuldebrev”

Enligt Björklund har en ”avgörande orsak” till statens ökande skuld varit den ”kraftiga tillväxten av långfristiga skuldebrev”, refererar Ilta-Sanomat.

Volymen av utestående långfristiga skuldebrev har ökat från cirka 60 miljarder euro i början av 2010-talet till över 175 miljarder euro nu.

Det ska ändå sägas att Finland inte är ensamt om att överskrida de nivåer EU satt upp som riktmärken.

Inom euroområdet uppgick den offentliga sektorns skuld i genomsnitt till 88,9 procent av bruttonationalprodukten i slutet av mars 2026.

Skillnaden för Finlands del mot tidigare, om vi går tillbaka till början av 2000-talet, är att den finländska statsskulden då och ett antal år framåt låg betydligt under genomsnittet för euroområdet.

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