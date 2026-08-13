Nytt mönster av kränkningar – Nato börjar få nog

Samtidigt råder det en splittring inom Nato, om huruvida Ryssland söker en konflikt eller inte. General Alexus G Grynkewich är Natos högste amerikanske befälhavare och den som leder de amerikanska styrkorna i Europa. Han anser att det ryska hotet är överdrivet.

”Jag har följt underrättelseinformationen mycket noga”, säger Grynkewich.

”Ryssland söker inte efter en konflikt.”

Nato samlades

Under onsdagen samlades Natos medlemsländer i Nordatlantiska rådet för att diskutera de senaste kränkningarna av polskt och rumänskt luftrum samt en rad drönarincidenter.

Där stod det klart att Nato ställer sig bakom Polen och Rumänien efter de nya ryska luftrumskränkningarna, berättar Euronews.

Budskapet efter mötet var ovanligt tydligt – där Ryssland bär det fulla ansvaret, enligt alliansen.

För Polen och Rumänien handlar det inte bara om några sekunder på en radarskärm.