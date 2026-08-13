Gränsen till Nato börjar suddas ut allt mer och alliansen ser ett nytt mönster av ryska kränkningar. Balansgången för att undvika krig blir hela tiden svårare.
Nytt mönster av kränkningar – Nato börjar få nog
Rysslands krig i Ukraina har kostat enormt mycket resurser. Men Natos medlemsländer bedömer nu att Ryssland kan ha kapacitet att utmana försvarsalliansen redan 2029.
Samtidigt råder det en splittring inom Nato, om huruvida Ryssland söker en konflikt eller inte. General Alexus G Grynkewich är Natos högste amerikanske befälhavare och den som leder de amerikanska styrkorna i Europa. Han anser att det ryska hotet är överdrivet.
”Jag har följt underrättelseinformationen mycket noga”, säger Grynkewich.
”Ryssland söker inte efter en konflikt.”
Nato samlades
Under onsdagen samlades Natos medlemsländer i Nordatlantiska rådet för att diskutera de senaste kränkningarna av polskt och rumänskt luftrum samt en rad drönarincidenter.
Där stod det klart att Nato ställer sig bakom Polen och Rumänien efter de nya ryska luftrumskränkningarna, berättar Euronews.
Budskapet efter mötet var ovanligt tydligt – där Ryssland bär det fulla ansvaret, enligt alliansen.
För Polen och Rumänien handlar det inte bara om några sekunder på en radarskärm.
Gränsen suddas ut
Det handlar om att gränsen mellan kriget i Ukraina och Natos territorium hela tiden suddas ut.
Polen och Rumänien ligger på Natos östra flank, och de båda länderna är därmed särskilt utsatta.
När ryska drönare eller andra militära objekt passerar in över deras territorium uppstår därför en situation som är betydligt allvarligare än en vanlig gränsincident.
Försvarar sina medlemmar
Nato har nu uttryckt full solidaritet med de båda länderna och sagt att alliansen är beredd att försvara sina medlemmar.
”Allierade upprepade att Ryssland bär det fulla ansvaret för kränkningarna av luftrummet, vilka är farliga och oacceptabla och vittnar om Rysslands ökande riskbenägenhet”, lät ett uttalande från Nato efter mötet.
”De allierade betonade att de inte kommer att låta sig avskräckas från sitt långsiktiga åtagande gentemot Ukraina – vars säkerhet bidrar till vår egen – av dessa och andra oansvariga handlingar från Rysslands sida.”
Sverige inblandat
Tidigare i år eskorterades ryska bombplan bort från Östersjön av svenska Jas 39 Gripen-plan. Hotet från Ryssland ökar samtidigt genom användningen av AI. Försvarsmakten beskrev aktiviteten som ett återkommande och allvarligt mönster.
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