Unik dom slår fast: AI har ingen rätt till din röst

Oro bland skådespelare

ANNONS

Rättsfallet är det första i Japan där syftet varit att skydda en individs röstidentitet mot AI-genererade kopior.

Japanska röstskådespelare har oroat sig för att AI-efterhärmningar i allt högre grad ska hota deras försörjning och branschen som helhet.

En skådespelares röst ”är resultatet av år av rigorös träning och lärlingstid”, sade Yuko Sasaki, vd för Japan Actors Union, inför domslutet.

Tsuda, 55, har hävdat att de 188 Tiktok-videor som laddats upp på ett anonymt konto mellan juli 2024 och september 2025, lästs in med en ”djup” och ”fyllig” röst som bara kunde vara hans egen.

Plattformen invände med att videorna innehöll en ”generisk mansröst” och att eventuella likheter med Tsudas röst var högst subjektiva.

Domslutet är det första där en japansk domstol har fastslagit att den mänskliga rösten skyddas av rätten till den egna identiteten.

Varningen: ”Snart styr AI svärmar med tusen drönare”. Dagens PS

Första domen i sitt slag

Det innebär enligt domen en rätt att kontrollera och dra ekonomisk nytta av aspekter av en individs identitet, i Tsudas fall hans karaktäristiska röst.

ANNONS

Skyddet gäller ”om syftet med att använda rösten uteslutande är att dra nytta av dess kommersiella dragningskraft”, säger domaren Takahashi, som beskriver en röst som ”lika symbolisk för en persons identitet som porträtt är”.

”Ekonomisk dopning”: Kräver hårt straff för Manchester C. Dagens PS

I en unik dom slår en domstol i Tokyo fast att AI som använts för att kopiera en skådespelares röst kränkt hans rättigheter och stoppar kontot. (Foto: Anders Wiklund /TT)

Tiktok: ”Respekterar domslutet – men…”



Tiktok-kontot, vars profilbild liknade Tsudas karaktär från ”Jujutsu Kaisen”, kombinerade bilder med AI-genererat tal vandringssägner, ockult innehåll och konspirationsteorier.

Som mest hade kontot fler än 200 000 prenumeranter, och enligt stämningsansökan ska klippen ha genererat en månadsinkomst på motsvarande drygt 30 000 kronor, enligt nyhetsbyrån Kyodo.

Kenjiro Tsudas juridiska ombud beskriever innehållet som ”osmakligt” och hävdar att kontot endast nått ut för att det kopierat ”en populär skådespelares tilltalande röst”. Tiktok meddelar att de ”respekterar domstolens beslut samtidigt som vi överväger vilka åtgärder som ska vidtas efter att ha granskat detaljerna i domen”.

Så stoppades bombdådet: Terroristen ringde själv polisen. Dagens PS

ANNONS