Döda ska återuppstå i Sverige: ”Idealiskt”

Räknar med beslut inom snar framtid

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Alcor är ett icke vinstdrivet företag och James Arrowood, vars bakgrund är inom juridiken, lovar inget när det gäller att få döda att återuppstå genom nedfrysning – kryonik som det kallas.

Däremot sneglar han på allvar mot norra Sverige som den ultimata platsen i Europa för företagets verksamhet.

”Jag tror att vi har ett beslut inom något år”, säger han.

Kroppen tror han inte så mycket på, det handlar mer om att hjärnan ska fungera biologiskt och anhängarna av det önskar att det i framtiden blir möjligt att scanna en djupfryst hjärna för att sedan överföra all den informationen till en dator.

Därigenom är tanken att en död människa vaknar upp på nytt i en medveten datorsimulering med minnen från sitt tidigare liv.

Expert: ”För mig låter det utopiskt”

Anders Sandberg, filosof knuten till Institutet för framtidsstudier, tror mycket på det och att livet på så vis får en fortsättning, förklarar han i artikeln i Forskning & Framsteg.

Torsten Malm, barnhjärtkirurg och tidigare ansvarig för vävnadsbanken vid Lunds universitet, är skeptisk till idén om att avlidna och djupfrysta människor kan få nytt liv.

”För mig låter det väldigt utopiskt”, säger han till Forskning & Framsteg och pekar på att nedfrysning gör att iskristaller växer inuti celler och trasar sönder deras membraner och intre strukturer.

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Grodan som varit djupfryst uppges ha ett naturligt skydd i sin lever mot den typen av frostskador.

Torsten Malm slår fast att inget ryggradsdjur överlever extremkyla, det handlar om nästan 200 minusgrader.

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Filosofen tror att vi kan återuppstå

”Vid vanliga frysboxtemperaturer fortsätter nedbrytning bland annat på grund av enzymer och oxidation”, säger Malm.

Anders Sandberg är av en annan åsikt och anser att det finns skäl att redan nu tänka igenom frågor som rör etiken och juridiken på området.

”Regler och lagar som instiftas i panik eller med en stark känsla av brådska blir ganska dåliga lagar”, säger han.

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