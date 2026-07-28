Ledande företag i branschen ska väcka döda till liv i norra Sverige och är på jakt efter en lämplig bunker.
Döda ska återuppstå i Sverige: ”Idealiskt”
Alcor, som företaget heter och är grundat i Kaifornien 1972, fryser ner avlidna människor i hopp om att de ska återuppstå i framtiden när tekniken tillåter.
Försök på en groda i Alaska har visat att den kan vakna till liv igen efter åtta månader i djupfryst tillstånd. Fungerar det på en groda finns chansen att det kan gå även för människor som legat i en frysbox och sedan tinar upp, enligt resonemanget.
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”Sverige idealiskt av många skäl”
En del rika är beredda att betala drygt 2 miljoner kronor för ett liv efter döden och Alcor, som jobbar ideellt, söker nu en plats i Europa för att expandera sin verksamhet.
James Arrowood, chef för Alcor, är entusiastisk när Forskning & Framsteg träffar honom under en konferens i Stockholm, där deltagarna är filosofer, jurister, biologer och andra experter.
”Sverige skulle vara idealiskt av många skäl, i synnerhet de norra delarna”, säger James Arrowood och förklarar att detta beror på att Sverige har låg bakgrundsstrålning och att risken för jordbävningar är minimal.
Han talar också om att Sverige har långt framskjutna positioner inom vetenskapen, att det råder en öppen kultur, att institutionerna är stabila och att transportsystemet fungerar.
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Räknar med beslut inom snar framtid
Alcor är ett icke vinstdrivet företag och James Arrowood, vars bakgrund är inom juridiken, lovar inget när det gäller att få döda att återuppstå genom nedfrysning – kryonik som det kallas.
Däremot sneglar han på allvar mot norra Sverige som den ultimata platsen i Europa för företagets verksamhet.
”Jag tror att vi har ett beslut inom något år”, säger han.
Kroppen tror han inte så mycket på, det handlar mer om att hjärnan ska fungera biologiskt och anhängarna av det önskar att det i framtiden blir möjligt att scanna en djupfryst hjärna för att sedan överföra all den informationen till en dator.
Därigenom är tanken att en död människa vaknar upp på nytt i en medveten datorsimulering med minnen från sitt tidigare liv.
Expert: ”För mig låter det utopiskt”
Anders Sandberg, filosof knuten till Institutet för framtidsstudier, tror mycket på det och att livet på så vis får en fortsättning, förklarar han i artikeln i Forskning & Framsteg.
Torsten Malm, barnhjärtkirurg och tidigare ansvarig för vävnadsbanken vid Lunds universitet, är skeptisk till idén om att avlidna och djupfrysta människor kan få nytt liv.
”För mig låter det väldigt utopiskt”, säger han till Forskning & Framsteg och pekar på att nedfrysning gör att iskristaller växer inuti celler och trasar sönder deras membraner och intre strukturer.
Grodan som varit djupfryst uppges ha ett naturligt skydd i sin lever mot den typen av frostskador.
Torsten Malm slår fast att inget ryggradsdjur överlever extremkyla, det handlar om nästan 200 minusgrader.
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Filosofen tror att vi kan återuppstå
”Vid vanliga frysboxtemperaturer fortsätter nedbrytning bland annat på grund av enzymer och oxidation”, säger Malm.
Anders Sandberg är av en annan åsikt och anser att det finns skäl att redan nu tänka igenom frågor som rör etiken och juridiken på området.
”Regler och lagar som instiftas i panik eller med en stark känsla av brådska blir ganska dåliga lagar”, säger han.
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