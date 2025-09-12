Ledande aktörer inom olje- och gasindustrin varnar för ett överhängande överskott av flytande naturgas (LNG) i USA. Det byggs helt enkelt för mycket menar branschen. Men det kan gynna Europa.
Överproduktion hotar amerikansk industri – Europa jublar
Det byggs för många LNG-anläggningar i USA, vilket kan leda till ett långvarigt överskott om projekten färdigställs som planerat, säger Patrick Pouyanné, vd för TotalEnergies, skriver OilPrice.com.
Ett exempel är NextDecade Corp, som nyligen fattade ett positivt investeringsbeslut för Train 4 vid sin Rio Grande LNG-anläggning i Texas, med en planerad kapacitet på 48 miljoner ton per år.
Om alla planerade enheter genomförs kan den totala kapaciteten uppgå till 24 miljoner ton per år, vilket markant ökar risken för överproduktion.
Nya regler hotar USA:s satsning på gas – finns inga fartyg
USA:s nya förslag till handelsregler kräver amerikanska LNG-fartyg – trots att inga sådana har byggts sedan 1980.
Rekordnivåer för amerikansk export av LNG
Aktiemarknaden reagerade negativt på nyheten, och NextDecade-aktien föll med 18,6 procent, delvis på grund av förväntad aktieutspädning och ökad skuldsättning.
Samtidigt har USA:s LNG-export nått rekordnivåer, vilket ökar trycket på infrastruktur och priser. Trots detta varnar experter för att en överproduktion kan leda till långvariga prisnedgångar och ekonomiska utmaningar för industrin.
Kan gynna Europa
En överproduktion av LNG kan vara farlig för LNG-industrin, men desto gynnsammare för ett energitörstande Europa.
Under de senaste åren har Europa haft det tufft då man kämpat för att fylla på uttömda gaslager inför vintersäsongen.
Europa har avsevärt minskat den ryska importen av gas från rörledningar, från över 40 procent år 2021 till cirka 11 procent år 2024.
Detta har tvingat kontinenten att bygga nya gasförsörjningskedjor, där Norge och USA ersätter rysk gas. Dessa problem kan dock vara över nu när USA har en LNG-boom. Tyskland har till exempel redan nu nått sina lagernivåer om 70 procent inför vintern.
Finns likheter med Opec
Att USA nu satsar och bygger kapacitet för LNG påminner till viss del om hur Opec-länderna den senaste tiden satsat stenhårt på att öka sin produktion av olja.
Även här står nu världen inför en situation där överproduktion kan komma att leda till ovanligt låga råvarupriser.
Både naturgasindustrin och oljeindustrin står nu inför en situation där utbudet kan komma att kraftigt överstiga efterfrågan. Vilket i kombination med allt mer gröna energikällor kan komma att leda till oanade konsekvenser för marknaden och konsumenterna.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
