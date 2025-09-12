Dagens PS
Världen

Överproduktion hotar amerikansk industri – Europa jublar

USA:s utrikesminister Marco Rubo (t.v) träffar AES Panama vdAndrés Gluski vid en anläggning för LNG i Panama. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

Ledande aktörer inom olje- och gasindustrin varnar för ett överhängande överskott av flytande naturgas (LNG) i USA. Det byggs helt enkelt för mycket menar branschen. Men det kan gynna Europa.

Det byggs för många LNG-anläggningar i USA, vilket kan leda till ett långvarigt överskott om projekten färdigställs som planerat, säger Patrick Pouyanné, vd för TotalEnergies, skriver OilPrice.com.

Ett exempel är NextDecade Corp, som nyligen fattade ett positivt investeringsbeslut för Train 4 vid sin Rio Grande LNG-anläggning i Texas, med en planerad kapacitet på 48 miljoner ton per år.

Om alla planerade enheter genomförs kan den totala kapaciteten uppgå till 24 miljoner ton per år, vilket markant ökar risken för överproduktion.

Rekordnivåer för amerikansk export av LNG

Aktiemarknaden reagerade negativt på nyheten, och NextDecade-aktien föll med 18,6 procent, delvis på grund av förväntad aktieutspädning och ökad skuldsättning.

Ett skepp kommer lastat med LNG. Kanske billigare än någonsin. (Foto: Stefan Sauer/AP-TT)

Samtidigt har USA:s LNG-export nått rekordnivåer, vilket ökar trycket på infrastruktur och priser. Trots detta varnar experter för att en överproduktion kan leda till långvariga prisnedgångar och ekonomiska utmaningar för industrin.

Kan gynna Europa

En överproduktion av LNG kan vara farlig för LNG-industrin, men desto gynnsammare för ett energitörstande Europa.

Under de senaste åren har Europa haft det tufft då man kämpat för att fylla på uttömda gaslager inför vintersäsongen.

Europa har avsevärt minskat den ryska importen av gas från rörledningar, från över 40 procent år 2021 till cirka 11 procent år 2024.

Detta har tvingat kontinenten att bygga nya gasförsörjningskedjor, där Norge och USA ersätter rysk gas. Dessa problem kan dock vara över nu när USA har en LNG-boom. Tyskland har till exempel redan nu nått sina lagernivåer om 70 procent inför vintern.

Finns likheter med Opec

Att USA nu satsar och bygger kapacitet för LNG påminner till viss del om hur Opec-länderna den senaste tiden satsat stenhårt på att öka sin produktion av olja.

Även här står nu världen inför en situation där överproduktion kan komma att leda till ovanligt låga råvarupriser.

Både naturgasindustrin och oljeindustrin står nu inför en situation där utbudet kan komma att kraftigt överstiga efterfrågan. Vilket i kombination med allt mer gröna energikällor kan komma att leda till oanade konsekvenser för marknaden och konsumenterna.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

