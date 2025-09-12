Överproduktion hotar amerikansk industri – Europa jublar

Det byggs för många LNG-anläggningar i USA, vilket kan leda till ett långvarigt överskott om projekten färdigställs som planerat, säger Patrick Pouyanné, vd för TotalEnergies, skriver OilPrice.com.

Ett exempel är NextDecade Corp, som nyligen fattade ett positivt investeringsbeslut för Train 4 vid sin Rio Grande LNG-anläggning i Texas, med en planerad kapacitet på 48 miljoner ton per år.

ANNONS

Om alla planerade enheter genomförs kan den totala kapaciteten uppgå till 24 miljoner ton per år, vilket markant ökar risken för överproduktion.

Rekordnivåer för amerikansk export av LNG

Aktiemarknaden reagerade negativt på nyheten, och NextDecade-aktien föll med 18,6 procent, delvis på grund av förväntad aktieutspädning och ökad skuldsättning.

Ett skepp kommer lastat med LNG. Kanske billigare än någonsin. (Foto: Stefan Sauer/AP-TT)

Samtidigt har USA:s LNG-export nått rekordnivåer, vilket ökar trycket på infrastruktur och priser. Trots detta varnar experter för att en överproduktion kan leda till långvariga prisnedgångar och ekonomiska utmaningar för industrin.