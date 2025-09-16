Dagens PS
Norge har tagit över Rysslands roll

Ekofiskfältets borrplattform i Nordsjön, där Norge utvinner både olja och gas. Landet är i dag Tysklands största leverantör av naturgas.
Ekofiskfältets borrplattform i Nordsjön, där Norge utvinner både olja och gas. Landet är i dag Tysklands största leverantör av naturgas. (Foto: Carina Johansen / NTB scanpix / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 16 sep. 2025Publicerad: 16 sep. 2025

Europa har vänt energipolitiken upp och ned sedan invasionen av Ukraina. Ryssland har tappat sin roll som gasjätte, och Norge har seglat upp.

När Tyskland kapade banden till rysk naturgas var oron för energiförsörjningen stor. I dag är det istället Norge som har tagit över rollen som landets största leverantör.

För tyska hushåll betyder det en tryggare energiförsörjning, men också en ny typ av sårbarhet.

Missa inte: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten.

Från Moskva till Oslo

Så sent som 2021 var Ryssland Tysklands största gaspartner. Men efter att ledningarna stängdes 2022 och den sista transiten via Ukraina stoppades i januari 2025 är rysk gas helt borta ur statistiken.

”Europa skriker efter norsk gas”, rapporterade Svenska Yle när länderna försökte frigöra sig från beroendet av Moskva efter invasionen av Ukraina. Trycket på norsk produktion ökade snabbt, och i dag är Norge den dominerande leverantören till Tyskland.

Enligt den federala nätmyndigheten importerade Tyskland 865 terawattimmar naturgas under 2024. Av detta kom 48 procent från Norge, 25 procent från Nederländerna och 18 procent från Belgien. Flytande naturgas, främst från USA, stod för åtta procent.

Futurezone.de beskriver Norge som den nya centrala pelaren i Tysklands gasförsörjning, en plats som tidigare tillhörde Ryssland.

Läs också: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning".

Norge har kommandot

Så länge Vladimir Putin sitter kvar vid makten i Ryssland väntas Europas efterfrågan på norsk gas bestå, enligt professor Øystein Noreng (Foto: Pavel Bednyakov/AP/TT)
Så länge Vladimir Putin sitter kvar vid makten i Ryssland väntas Europas efterfrågan på norsk gas bestå, enligt professor Øystein Noreng (Foto: Pavel Bednyakov/AP/TT)

Det betyder att Tyskland är inte längre beroende av rysk gas, men i stället starkt beroende av Norge, som tjänat miljarder på den höga efterfrågan i Europa.

Men här finns också en osäkerhet. Professor Øystein Noreng, pensionerad professor i olje- och gasekonomi vid handelshögskolan BI i Oslo, varnade i Yle för att efterfrågan på norsk gas inte är given på längre sikt:

“Nu är de det. Men bara så länge Vladimir Putin sitter vid makten i Ryssland. Men kan du ge en garanti för att han blir sittande? Det är det ingen som kan”, sa han.

Han påpekade också att nya fynd är avgörande för att Norge på sikt ska kunna fortsätta leverera de volymer som efterfrågas. Enligt norska geologer kan stora reserver finnas i Barents hav, vilket öppnar för både nya ledningar och utbyggd LNG som möjliga vägar framåt.

Protester mot gaskraft i Erlangen 2023. Nu visar en ny rapport att Tyskland kan behöva bygga 71 nya anläggningar för att klara energibehovet
Nu visar en ny rapport att Tyskland kan behöva bygga 71 nya anläggningar för att klara energibehovet.(Foto: Daniel Löb/dpa via AP)

Samtidigt brottas Tyskland med andra utmaningar i sin energiomställning. Efter att kärnkraften stängts ned har landet blivit mer beroende av import och tvingats tillbaka till fossila bränslen som brunkol, något som redan slagit hårt mot industrins konkurrenskraft. Nu visar en rapport från den federala nätmyndigheten att upp till 71 nya gaskraftverk kan behövas de kommande tio åren.

Konsekvenser för hushållen

Men för de tyska hushållen har omställningen från rysk till norsk gas, som Futurezone beskriver, haft märkbara effekter. Gaspriserna har stabiliserats sedan krisåret 2022, men ligger fortfarande över de nivåer som gällde före kriget.

Under första halvåret 2025 betalades mellan 36 och 52 euro per megawattimme, vilket är långt under de tidigare rekordnivåerna men fortsatt högt i ett historiskt perspektiv.

Samtidigt har hushållen minskat sin gasförbrukning med 17 procent jämfört med tiden före krisen. Investeringar i värmepumpar och effektivare uppvärmning har dämpat kostnaderna, men mycket hänger fortfarande på vädret. En kall vinter kan snabbt pressa upp både efterfrågan och priser.

Läs även: Svenskarna får betala mer för kaffet.

Läs även: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

