Norge har tagit över Rysslands roll

Norge har kommandot

Så länge Vladimir Putin sitter kvar vid makten i Ryssland väntas Europas efterfrågan på norsk gas bestå, enligt professor Øystein Noreng (Foto: Pavel Bednyakov/AP/TT)

Det betyder att Tyskland är inte längre beroende av rysk gas, men i stället starkt beroende av Norge, som tjänat miljarder på den höga efterfrågan i Europa.

Men här finns också en osäkerhet. Professor Øystein Noreng, pensionerad professor i olje- och gasekonomi vid handelshögskolan BI i Oslo, varnade i Yle för att efterfrågan på norsk gas inte är given på längre sikt:

“Nu är de det. Men bara så länge Vladimir Putin sitter vid makten i Ryssland. Men kan du ge en garanti för att han blir sittande? Det är det ingen som kan”, sa han.

Han påpekade också att nya fynd är avgörande för att Norge på sikt ska kunna fortsätta leverera de volymer som efterfrågas. Enligt norska geologer kan stora reserver finnas i Barents hav, vilket öppnar för både nya ledningar och utbyggd LNG som möjliga vägar framåt.

Nu visar en ny rapport att Tyskland kan behöva bygga 71 nya anläggningar för att klara energibehovet.(Foto: Daniel Löb/dpa via AP)

Samtidigt brottas Tyskland med andra utmaningar i sin energiomställning. Efter att kärnkraften stängts ned har landet blivit mer beroende av import och tvingats tillbaka till fossila bränslen som brunkol, något som redan slagit hårt mot industrins konkurrenskraft. Nu visar en rapport från den federala nätmyndigheten att upp till 71 nya gaskraftverk kan behövas de kommande tio åren.

Konsekvenser för hushållen

Men för de tyska hushållen har omställningen från rysk till norsk gas, som Futurezone beskriver, haft märkbara effekter. Gaspriserna har stabiliserats sedan krisåret 2022, men ligger fortfarande över de nivåer som gällde före kriget.

Under första halvåret 2025 betalades mellan 36 och 52 euro per megawattimme, vilket är långt under de tidigare rekordnivåerna men fortsatt högt i ett historiskt perspektiv.

Samtidigt har hushållen minskat sin gasförbrukning med 17 procent jämfört med tiden före krisen. Investeringar i värmepumpar och effektivare uppvärmning har dämpat kostnaderna, men mycket hänger fortfarande på vädret. En kall vinter kan snabbt pressa upp både efterfrågan och priser.

