Europa har vänt energipolitiken upp och ned sedan invasionen av Ukraina. Ryssland har tappat sin roll som gasjätte, och Norge har seglat upp.
Norge har tagit över Rysslands roll
Mest läst i kategorin
Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: "Avkylning"
Oljeintäkterna rasar, reservfonderna töms och banker varnar för skuldkris. Ryska centralbanken beskriver läget som en ”avkylning” snarare än en recession. Rysslands centralbank sänkte styrräntorna igen på fredagen och avfärdade att ekonomin befinner sig i recession. Samtidigt visar bankens egna data att BNP har krympt två kvartal i rad. Missa inte: Svenskarna får betala mer för …
Avanzas nya sparekonoms spaning: "En tydlig ökning"
Felicia Schön, tidigare privatekonom för Avanza, har nu utsetts till nätmäklarens nya sparekonom. Till Dagens PS delar hon nu med sig av sin syn på marknaden och vilken den senaste trenden är bland nätmäklarens över två miljoner kunder. Läs även: Telias vd i intervju efter succé-starten: Så vill han växa folkaktiens vinster – Dagens PS …
Han ger barnbarnen 10 miljarder var
Det brukar sägas att barnbarn är livets efterrätt. För Goh Cheng Liangs sex barnbarn är desserten värd 10 miljarder var. I september 2024 dog asiatiske storkapitalisten Goh Cheng Liang 98 år gammal. Goh grundade Nippon Paint South East Asia, till vardags Nipsea, som förvaltar Asien-Stillahavs-områdets största företag för tillverkning av färg. Nu har arvet efter …
Guldpriset dansar på dollarns förfall
Guldpriset har tagit nya jättekliv uppåt när dollarns förfall från urstarka nivåer fortsätter. Den i praktiken värdelösa metallen fortsätter att locka världen med sin glans. Under 2025 har dollarns resa mest sett ut som ett dyk. I början av året kostade den över 11 kronor, i dag börjar priset närma sig 9. Det är det …
EQT miljardsäljer efter succénotering i USA
Drygt 80 procent har aktien stigit sedan börsnoteringen förra sommaren. Nu passar det svenska riskkapitalbolaget EQT på att ta hem vinst. Totalt 305 miljoner dollar, eller 3,3 miljarder kronor, trillar in på EQT:s (börskurs EQT) konto. Läs även: Investerare flockas till AI-fonderna – expert varnar för fälla – Dagens PS Behov av kapital närmsta åren När …
När Tyskland kapade banden till rysk naturgas var oron för energiförsörjningen stor. I dag är det istället Norge som har tagit över rollen som landets största leverantör.
För tyska hushåll betyder det en tryggare energiförsörjning, men också en ny typ av sårbarhet.
Missa inte: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS
Från Moskva till Oslo
Så sent som 2021 var Ryssland Tysklands största gaspartner. Men efter att ledningarna stängdes 2022 och den sista transiten via Ukraina stoppades i januari 2025 är rysk gas helt borta ur statistiken.
”Europa skriker efter norsk gas”, rapporterade Svenska Yle när länderna försökte frigöra sig från beroendet av Moskva efter invasionen av Ukraina. Trycket på norsk produktion ökade snabbt, och i dag är Norge den dominerande leverantören till Tyskland.
Enligt den federala nätmyndigheten importerade Tyskland 865 terawattimmar naturgas under 2024. Av detta kom 48 procent från Norge, 25 procent från Nederländerna och 18 procent från Belgien. Flytande naturgas, främst från USA, stod för åtta procent.
Futurezone.de beskriver Norge som den nya centrala pelaren i Tysklands gasförsörjning, en plats som tidigare tillhörde Ryssland.
Läs också: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: “Avkylning”. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Norge har kommandot
Det betyder att Tyskland är inte längre beroende av rysk gas, men i stället starkt beroende av Norge, som tjänat miljarder på den höga efterfrågan i Europa.
Men här finns också en osäkerhet. Professor Øystein Noreng, pensionerad professor i olje- och gasekonomi vid handelshögskolan BI i Oslo, varnade i Yle för att efterfrågan på norsk gas inte är given på längre sikt:
“Nu är de det. Men bara så länge Vladimir Putin sitter vid makten i Ryssland. Men kan du ge en garanti för att han blir sittande? Det är det ingen som kan”, sa han.
Han påpekade också att nya fynd är avgörande för att Norge på sikt ska kunna fortsätta leverera de volymer som efterfrågas. Enligt norska geologer kan stora reserver finnas i Barents hav, vilket öppnar för både nya ledningar och utbyggd LNG som möjliga vägar framåt.
Samtidigt brottas Tyskland med andra utmaningar i sin energiomställning. Efter att kärnkraften stängts ned har landet blivit mer beroende av import och tvingats tillbaka till fossila bränslen som brunkol, något som redan slagit hårt mot industrins konkurrenskraft. Nu visar en rapport från den federala nätmyndigheten att upp till 71 nya gaskraftverk kan behövas de kommande tio åren.
Konsekvenser för hushållen
Men för de tyska hushållen har omställningen från rysk till norsk gas, som Futurezone beskriver, haft märkbara effekter. Gaspriserna har stabiliserats sedan krisåret 2022, men ligger fortfarande över de nivåer som gällde före kriget.
Under första halvåret 2025 betalades mellan 36 och 52 euro per megawattimme, vilket är långt under de tidigare rekordnivåerna men fortsatt högt i ett historiskt perspektiv.
Samtidigt har hushållen minskat sin gasförbrukning med 17 procent jämfört med tiden före krisen. Investeringar i värmepumpar och effektivare uppvärmning har dämpat kostnaderna, men mycket hänger fortfarande på vädret. En kall vinter kan snabbt pressa upp både efterfrågan och priser.
Läs även: Svenskarna får betala mer för kaffet. Dagens PS
Läs även: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Nu är Norges räntedebatt på dagisnivå
Nytt räntemöte hos Norges centralbank. Analytiker har gjort en helomvändning och tror nu inte längre på sänkt ränta. Här är förklaringarna. Det är dags för ett nytt räntemöte hos Norges bank och i samband med den kommer centralbanken även att presentera helt nya prognoser. Signalerna har varit tydliga med att en sänkning kan vara på …
När vänder svensk konsumtion? "Vana vid att positiva prognoser ändras"
Efter flera år av låg tillväxt så ser vi nu ljusglimtar i Sveriges ekonomi och Handelsbanken spår ökad BNP och konsumtion. Samtidigt har vi tyvärr fått vänja oss vid att positiva prognoser kommer av sig. Det säger redaktionschefen från Dagens PS, Edvard Lundkvist, i en kommentar kring det ekonomiska läget i Sverige hösten 2025. Läs även: Ökad …
Glöm Swish, nu kan du betala dina vänner med krypto
PayPal har presenterat en ny funktion som omdefinierar hur man skickar och tar emot pengar mellan privatpersoner. Den nya tjänsten, som kallas PayPal Links, kompletterar företagets existerande funktion PayPal Me, som kommer att fortsätta finnas kvar som ett sätt att dela sin profilinformation och förenkla att bli hittad och betald. Enligt TechCrunch förklarar företaget att …
Satirklockan som säljer slut efter Trumps tullar
Swatchs satirklocka ”What if…tariffs” blev en braksuccé i Schweiz efter Trumps 39-procentiga tullar. Första upplagan är redan slutsåld. Donald Trumps tullchock mot Schweiz har skapat heta känslor, och nu har klockjätten Swatch hittat ett sätt att slå tillbaka. Missa inte: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS Hånfull design Trump införde tullar på 39 …
Spanien slår mot turismen – tiotusentals lägenheter försvinner
Den spanska regeringen slår hårt mot illegala turistlägenheter. 53 000 bostäder tas nu bort från registret och ska istället göras om till permanenta hyresbostäder. Spanien är det näst mest populära resmålet för svenskarna. Men av allt att döma är det ingen lista Spanien gärna vill vara med på.? Senast i somras fick utländska besökare höra …