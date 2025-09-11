Dagens PS
Högre priser plågar USA – på väg in i stagflation

"Kolossal katastrof" – Trumps minister tror inte på nettonollutsläpp

USA:s energiminister Chris Wright tror inte nettonollutsläpp till 2050 är realistiskt. (Foto: Evan Vucci/AP/TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

USA:s energiminister Chris Wright vill att Europa slutar köpa rysk olja och istället köper amerikanskt. Men han tror heller inte på nettonollutsläpp till 2050. Att sikta på det gör bara världen fattigare menar han.

Inför en resa till Europa den här veckan varnade USA:s energiminister Chris Wright för att högt satta klimatmål utgör en risk både för framtida energisäkerhet. De riskerar även avtal mellan USA och EU. Det säger han i en intervju med Financial Times.

Enligt honom borde Europa sluta köpa olja från Ryssland. Istället för att ersätta energin med gröna alternativ ska de köpa amerikansk flytande naturgas, bensin och andra fossila bränsleprodukter.

Dels för att säkra sina egna behov men också för att uppfylla villkoren i handelsavtalet med USA. De har åtagit sig att handla fossila bränslen från USA för 750 miljarder dollar till 2028.

IEA varnar för “ohållbar” överproduktion av olja

Internationella energiorganet höjer kraftigt sina prognoser för globalt oljeutbud samtidigt som efterfrågetillväxten förblir låg. Skillnaden mellan utbud och efterfrågan når nivåer som organisationen kallar ”ohållbara”.

Skulle hjälpa till mot Ryssland

Enligt honom skulle det också vara en bit på vägen för att USA skulle utöka sina sanktioner gentemot Ryssland.

“Om européerna drog en gräns och sa: ”Vi kommer inte att köpa mer rysk gas, vi kommer inte att köpa rysk olja”. Skulle det ha en positiv inverkan på att USA också skulle bli mer aggressiva ? Absolut”, säger han.

Wright ska träffa EU:s energikommissionär Dan Jørgensen på torsdag. De ska diskutera unionens planer på att avvänja sig från rysk energi och hur man planerar att köpa amerikanska energiprodukter för 250 miljarder dollar per år.

Riktar känga mot nettonollutsläpp

Chris Wright har en bakgrund inom oljeindustrin. Han har kritiserats av miljögrupper som har kallat honom för Trumps ”fracker-in-chief” och en klimatförnekare.

Han säger nu att Bryssels klimatregler och dess ”korståg” för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Detta utgör ett stort hot mot handelsavtalet mellan EU och USA.

”Nettonoll 2050 är en kolossal katastrof. Det är bara ett monstruöst mänskligt utarmningsprogram, och det finns absolut inget sätt varpå det kommer att hända”, säger han till FT.

Svårt att leva upp till målen

EU har planer på att beskatta import av energikällor som står för stora utsläpp. Frågan är om det är realistiskt, särskilt med det nya avtalet med USA.

Problemet är också att om EU ska kunna köpa så stora mängder, mer än tredubbelt så mycket som i dag. Det finns inte ens så mycket amerikansk naturgas att köpa, skriver Oilprice.

Det är med andra ord flera målkonflikter. Dessa kommer ligga på bordet när Chris Wright nu ska samtala med europeiska ledare.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

