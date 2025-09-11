"Kolossal katastrof" – Trumps minister tror inte på nettonollutsläpp

Inför en resa till Europa den här veckan varnade USA:s energiminister Chris Wright för att högt satta klimatmål utgör en risk både för framtida energisäkerhet. De riskerar även avtal mellan USA och EU. Det säger han i en intervju med Financial Times.

Enligt honom borde Europa sluta köpa olja från Ryssland. Istället för att ersätta energin med gröna alternativ ska de köpa amerikansk flytande naturgas, bensin och andra fossila bränsleprodukter.

Dels för att säkra sina egna behov men också för att uppfylla villkoren i handelsavtalet med USA. De har åtagit sig att handla fossila bränslen från USA för 750 miljarder dollar till 2028.

Skulle hjälpa till mot Ryssland

Enligt honom skulle det också vara en bit på vägen för att USA skulle utöka sina sanktioner gentemot Ryssland.

“Om européerna drog en gräns och sa: ”Vi kommer inte att köpa mer rysk gas, vi kommer inte att köpa rysk olja”. Skulle det ha en positiv inverkan på att USA också skulle bli mer aggressiva ? Absolut”, säger han.

Wright ska träffa EU:s energikommissionär Dan Jørgensen på torsdag. De ska diskutera unionens planer på att avvänja sig från rysk energi och hur man planerar att köpa amerikanska energiprodukter för 250 miljarder dollar per år.