Ny EU-lag: Vapenaffärer ska bli snabbare och enklare

”Köp direkt utan upphandling”

”Skaffar man till exempel patroner eller hjälmar åt soldater för ett belopp som är under två miljoner euro behöver man inte upphandla det med en stor offentlig upphandling, utan man får köpa direkt av den leverantör man vill”, förklarar hon.

För större inköp gäller däremot fortfarande EU:s särskilda upphandlingsregler för försvarsmateriel.

EU vill minska den administrativa bördan och göra det möjligt för försvar och myndigheter att agera snabbare.

Förändringen gäller inte bara upphandlingen, utan även hur försvarsmateriel kan flyttas mellan EU-länder.

”De här processerna kunde ibland ta fyra månader innan man fick tillstånd att flytta materiel. Nu kan det göras på dagar. Det gör också att det blir lättare att göra gemensamma upphandlingar och samarbeta mellan länder”, säger Pekka Toveri.

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EU ställer sig bakom ny lag som ska göra vapenaffärer snabbare och enklare, allt för att europeisk upprustning ska gå ännu snabbare. (Foto: Wiktor Nummelin /TT)

Målet: Fler vapen snabbare

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Paketet är en del i en större helhet för att kanalisera upp till 800 miljarder euro till att rusta upp Europas försvar.

Att medlemsländerna nu satsar sanslösa summor på vapen räcker ändå inte. Krigsindustrin måste även kunna möta den stora efterfrågan.

”Kriget i Ukraina visar att mängden spelar roll. Det handlar inte om små mängder av världens bästa materiel, utan om tillräckligt bra materiel och mycket av det”, säger Toveri.

Nu måste arbetet därför snabbt gå vidare, menar EU-parlamentarikern.

”Reglerna måste fortsätta förenklas och den europeiska försvarsindustrin få upp sina volymer betydligt”, konstaterar Toveri.

EU-parlamentet väntas godkänna paketet och försvaret väntas även var i fokus för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen när hon i dag håller sitt årliga linjetal.

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