EU tar nu ställning till en ny lagstiftning som gäller vapen och försvar. Det handlar om att göra vapenköp enklare och processer snabbare.
Ny EU-lag: Vapenaffärer ska bli snabbare och enklare
Pandemin gav oss alla bevis som behövs för att en snabb omställning är möjlig, för att stora förändringar kan ske snabbt och för att mänskligheten kan agera när det krävs.
Sedan dess har klagomålen varit frekventa över att vi inte gör samma sak när det gäller extremväder, klimathot och global uppvärmning.
Nu tar i alla fall Europa fram förmågan till snabbt agerande igen och ska se till att fyra månader i framtiden kan förvandlas till några dagar – men då gäller det förstås vapen.
Nya EU-regler ska göra vapenupphandlingar enklare och tillstånd att flytta materiel mellan medlemsländer snabbare.
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Enklare och snabbare
EU-parlamentet röstar denna onsdag om ny lagstiftning som ska göra transporterna snabba och förenkla försvarsupphandlingar.
Finländska EU-parlamentarikerna Pekka Toveri och Anna-Maja Henriksson har fört EU-parlamentets talan i förhandlingarna med medlemsländerna och kommissionen vilka pågått ett år, skriver Yle.
En konkret förändring i den nya lagstiftningen är att man höjer gränsen för när de omfattande upphandlingsreglerna behöver tillämpas. Det ska göra mindre inköp enklare och snabbare, säger Anna-Maja Henriksson.
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”Köp direkt utan upphandling”
”Skaffar man till exempel patroner eller hjälmar åt soldater för ett belopp som är under två miljoner euro behöver man inte upphandla det med en stor offentlig upphandling, utan man får köpa direkt av den leverantör man vill”, förklarar hon.
För större inköp gäller däremot fortfarande EU:s särskilda upphandlingsregler för försvarsmateriel.
EU vill minska den administrativa bördan och göra det möjligt för försvar och myndigheter att agera snabbare.
Förändringen gäller inte bara upphandlingen, utan även hur försvarsmateriel kan flyttas mellan EU-länder.
”De här processerna kunde ibland ta fyra månader innan man fick tillstånd att flytta materiel. Nu kan det göras på dagar. Det gör också att det blir lättare att göra gemensamma upphandlingar och samarbeta mellan länder”, säger Pekka Toveri.
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Målet: Fler vapen snabbare
Paketet är en del i en större helhet för att kanalisera upp till 800 miljarder euro till att rusta upp Europas försvar.
Att medlemsländerna nu satsar sanslösa summor på vapen räcker ändå inte. Krigsindustrin måste även kunna möta den stora efterfrågan.
”Kriget i Ukraina visar att mängden spelar roll. Det handlar inte om små mängder av världens bästa materiel, utan om tillräckligt bra materiel och mycket av det”, säger Toveri.
Nu måste arbetet därför snabbt gå vidare, menar EU-parlamentarikern.
”Reglerna måste fortsätta förenklas och den europeiska försvarsindustrin få upp sina volymer betydligt”, konstaterar Toveri.
EU-parlamentet väntas godkänna paketet och försvaret väntas även var i fokus för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen när hon i dag håller sitt årliga linjetal.
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