Efter två dagar på Irland: Trump tar bort tullen på whiskeyn

Trump: ”Jag tar bort tullarna”

I sitt tal till publiken vid prisutdelningen sade Trump att han diskuterat whiskeytullarna både med premiärministern och med golfsegraren Lowry.

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”Allahar legat på mig”, sade han. ”De har frågat: ’Kan du göra mig en tjänst? Det som pågår är så orättvist.’

”’Kan du tänka dig att ta bort tullarna på irländsk whiskey?’ Och jag svarade: ’Å USA:s vägnar kommer jag att ta bort tullarna på irländsk whiskey.’”

Om tullarna på irländsk whiskey faktiskt tas bort, innebär det slutet på den konkurrensfördel nordirländska destillerier haft en kort tid.

Producenterna på Nordirland omfattas av det slopande av tullar på brittiskproducerad whiskey Trump aviserade i maj.

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”Det mest naturliga”

I den något viktigare frågan om ett enat Irland, sade Trump till reportrar att han gärna vill se ett enat Irland.

Under söndagen återupprepade han det och sade att det vore ”naturligt” att föra samman Irland och Nordirland.

”Jag har alltid tyckt om det irländska folket. Det verkar bara som att man har Nordirland och Irland. Det verkar som att det mest naturliga vore att föra samman dem.”

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Den infekterade frågan om Skottlands självständighet ville Trump inte kommentera.

”Jag tänker inte prata om Skottland än, det sparar jag till senare”, sade han.

Et enat Irland är också något Donald Trump vill se, förklarade han under besöket där han lovade ta bort tullen på irländsk whiskey. (Foto: Julia Demaree Nikhinson /AP-TT)

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Stora protester mot Trump

Under lördagen tågade mer än 10 000 personer genom Dublin för att protestera mot Donald Trump.

Även vid platsen för golfturneringen fanns ett hundratal demonstranter på polisen liksom vid presidentens hotell, där en liten grupp människor fördes bort av polisen.

Steven Foster, en metodistpastor från Galway, deltog i protesten mot Trump i Doonbeg.

”Jag är här eftersom Trump är precis motsatsen till allt jag står för som Jesu efterföljare”, sade han hos BBC. ”Det sätt han har välkomnats på sänder ut en fruktansvärd signal”.

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