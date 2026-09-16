Kanada närmar sig EU när Mark Carney är på besök i Frankrike. Men det är fortfarande oklart exakt hur Kanadas medlemskap skulle se ut.
von der Leyens flört – vill skapa ett unikt medlemskap
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har bjudit in Kanada att bli unionens första associerade medlem.
Erbjudandet innebär en ny form av samarbete mellan EU och ett land utanför unionen, samtidigt som parterna försöker stärka banden i en allt mer osäker omvärld.
von der Leyen presenterade förslaget i Europaparlamentet i Strasbourg i veckan.
Gemensam front mot Trump
Där framhöll hon de gemensamma demokratiska värderingarna och liknande synsätt i frågor som artificiell intelligens, klimat, Ukrainakriget och geopolitik, skriver The Guardian.
Kanadas premiärminister Mark Carney deltog vid framträdandet och väntas hålla ett eget tal i parlamentet på torsdagen.
Kanada och EU har redan ett handelsavtal och flera bilaterala överenskommelser.
Relationerna har samtidigt fördjupats sedan Donald Trump återvände till Vita huset och införde tullar mot både Kanada och europeiska länder.
Trump har dessutom återkommande talat om Kanada som en möjlig del av USA.
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Införde motåtgärder
Carney har därför sökt minska Kanadas beroende av den amerikanska marknaden. Han har efterlyst en särskild allians med EU och i augusti avbrutit handelsförhandlingarna med USA.
Därefter införde Kanada motåtgärder mot amerikanska varor.
EU och Kanada planerar att hålla ett toppmöte i slutet av oktober för att utforma det framtida samarbetet.
En uppgradering av det befintliga handelsavtalet ska enligt von der Leyens förslag skapa ett gemensamt område för ekonomisk säkerhet och tillväxt.
Samarbetet kan även omfatta teknik, försvarsindustri och Arktis. EU vill särskilt utveckla gemensamma projekt inom energi, kritiska mineraler, batterier, artificiell intelligens, kvantteknik och cybersäkerhet.
Kanadas naturresurser och strategiska läge i Arktis är av särskilt intresse för unionen.
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Finns kvar oklarheter
Det är dock oklart vad ett associerat medlemskap skulle innebära i praktiken. EU har hittills inte haft någon sådan medlemskapsform.
Länder som Norge, Island och Schweiz har nära ekonomiska relationer med unionen, men står utanför EU:s institutionella struktur.
Förslaget väcker också frågor om den inre marknaden.
Under brexitförhandlingarna betonade EU att det inte fanns någon modell där ett land kunde vara delvis integrerat i marknaden utan att acceptera dess grundläggande friheter för varor, tjänster, människor och kapital.
Ett associerat medlemskap kan dessutom få följder för andra länder, framför allt Storbritannien, som länge har efterfrågat ett mer flexibelt förhållande till EU.
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