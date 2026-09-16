von der Leyens flört – vill skapa ett unikt medlemskap

von der Leyen presenterade förslaget i Europaparlamentet i Strasbourg i veckan.

Gemensam front mot Trump

Där framhöll hon de gemensamma demokratiska värderingarna och liknande synsätt i frågor som artificiell intelligens, klimat, Ukrainakriget och geopolitik, skriver The Guardian.

Kanadas premiärminister Mark Carney deltog vid framträdandet och väntas hålla ett eget tal i parlamentet på torsdagen.

Kanada och EU har redan ett handelsavtal och flera bilaterala överenskommelser.

Relationerna har samtidigt fördjupats sedan Donald Trump återvände till Vita huset och införde tullar mot både Kanada och europeiska länder.

Trump har dessutom återkommande talat om Kanada som en möjlig del av USA.

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