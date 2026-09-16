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Världen

Källan bekräftar: USA:s rymduniformer inspirerade av nazisterna

Starship Troopers
Nazist-möte i Nürnberg 1938, Trumps AI-uniformer och filmaffisch till Starship Troopers. (Foto: AP Photo, Truth Social och TriStar Pictures)

Donald Trumps förslag till uniformer var inspirerade av ”Starship Troopers” – men han verkar ha missat att filmen inspirerats av nazisterna.

När Donald Trump tidigare under september presenterade ”nästa generation” av uniformerna till USA:s rymdstyrka (United States Space Force) angav den AI-genererade grafiken att designen var ”inspirerad av disciplinen och funktionaliteten hos Starship Trooper-uniformen” och ”moderniserad för rymdens väktare”.

Skärmdump från @RealDonaldTrump / Truth Social

Nu bekräftar regissören till sci-fi succén från 1997, Starship Troopers var han själv fått inspirationen ifrån – nämligen Adolf Hitlers tredje rike.

”När pratar om Starship Troopers, borde de vara medvetna om att det är baserat på Leni Riefenstahls stil”, säger Paul Verhoeven till Hollywood Reporter.

”Vet inte om presidenten är medveten…”

Leni Riefenstahl (1902–2003) var en tysk filmregissör, skådespelare och fotograf, mest känd för sina propagandafilmer åt Nazityskland och Adolf Hitler. Hennes mest kända filmer är ”Viljans triumf” (1935), en film om Nazistpartiets partidagar i Nürnberg 1934 och ”Olympia” (1938) om Berlin-OS 1936.

”Jag vet inte om den här presidenten är medveten om att filmen framställer dessa som fascister utan att de själva vet om att de är fascister. Det är själva poängen”, säger Paul Verhoeven.

Trött på att förklara poängen

Den nederländske regissören är förvånad över att han i decennier behövt förklara den poängen, och att många i USA fortfarande verkar tro att filmen är en hyllning till militarism.

”Jag trodde att folk skulle förstå och skratta åt det. Men så blev det inte. Jag är nederländsk medborgare och kan inte rösta. Jag har bott i det här landet i 40 år, och jag har fortfarande svårt att förstå den politiska kulturen här i USA”, säger Paul Verhoeven till Hollywood reporter.

Nazi-referenserna går regeringen förbi på många plan. USA:s försvarsminister Pete Hegseth kanske inte direkt inspirerats av nazisterna, men han har gjort en uppmärksammad satsning på att höja de fysiska kraven på militären som jämförs med fascism av kritiker. Wall Street Journal rapporterar att till ett kommande tal som Hegseth ska hålla ska bara de mest vältränade trupperna få delta.

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Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

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