Källan bekräftar: USA:s rymduniformer inspirerade av nazisterna

Skärmdump från @RealDonaldTrump / Truth Social

Nu bekräftar regissören till sci-fi succén från 1997, Starship Troopers var han själv fått inspirationen ifrån – nämligen Adolf Hitlers tredje rike.

”När pratar om Starship Troopers, borde de vara medvetna om att det är baserat på Leni Riefenstahls stil”, säger Paul Verhoeven till Hollywood Reporter.

”Vet inte om presidenten är medveten…”

Leni Riefenstahl (1902–2003) var en tysk filmregissör, skådespelare och fotograf, mest känd för sina propagandafilmer åt Nazityskland och Adolf Hitler. Hennes mest kända filmer är ”Viljans triumf” (1935), en film om Nazistpartiets partidagar i Nürnberg 1934 och ”Olympia” (1938) om Berlin-OS 1936.

”Jag vet inte om den här presidenten är medveten om att filmen framställer dessa som fascister utan att de själva vet om att de är fascister. Det är själva poängen”, säger Paul Verhoeven.