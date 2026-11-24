Därtill spekuleras det vidare om vilka ett sådant nyval kommer att gynna eller missgynna. Få historiska exempel finns, det senaste svenska nyvalet var 1958.

Men just det nyvalet är en väldigt viktig punkt i Centerpartiets historia, och turerna kring det kanske gör att just C är mindre rädda än andra för ett nyval även 2026/2027. Bondeförbundet hade mellan 1936 och 1957 alternerat mellan att bilda koalitionsregeringar med Socialdemokraterna, att vara med i samlingsregeringar och att vara i opposition.

Hade precis bytt namn

1957 hade partiet inlett sin omvandling från Bondeförbundet till Centerpartiet. Ambitionen var att lämna den snäva bondeprofilen och locka nya väljargrupper. ATP-striden blev en viktig del av den processen.

I folkomröstningen om pensionerna hade partiet drivit en egen frivilliglinje. Den fick visserligen bara omkring 15 procent av rösterna, men stödet var betydligt större än i det föregående riksdagsvalet. Kampanjen gav dessutom partiet kontakt med nya väljargrupper, inte minst småföretagare.

När regeringssamarbetet med Socialdemokraterna sprack hösten 1957 ville de borgerliga partierna bilda en ny regering. Gunnar Hedlund var dock ovillig att omedelbart byta samarbetspartner. Han ville inte att partiet skulle framstå som berett att hoppa från den ena regeringen till den andra utan en politisk karantän.