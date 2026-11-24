När Sverige senast gick till nyval blev det en politisk fullträff för Centerpartiet. Partiet rusade framåt, en ung Thorbjörn Fälldin tog plats i riksdagen och en ny storhetstid tog sin början. Nu kan historien bli aktuell igen.
"Vårfloden" 1958 – nyvalet som startade Centerpartiets storhetstid
Regeringskrisen 2026 är nu inne på dag 72 efter valnatten, utan att en regering kunnat bildas. Försöken fortgår, men spekulationerna om att krisen kan leda till ett nyval har duggat tätt hela hösten.
Därtill spekuleras det vidare om vilka ett sådant nyval kommer att gynna eller missgynna. Få historiska exempel finns, det senaste svenska nyvalet var 1958.
Men just det nyvalet är en väldigt viktig punkt i Centerpartiets historia, och turerna kring det kanske gör att just C är mindre rädda än andra för ett nyval även 2026/2027. Bondeförbundet hade mellan 1936 och 1957 alternerat mellan att bilda koalitionsregeringar med Socialdemokraterna, att vara med i samlingsregeringar och att vara i opposition.
Hade precis bytt namn
1957 hade partiet inlett sin omvandling från Bondeförbundet till Centerpartiet. Ambitionen var att lämna den snäva bondeprofilen och locka nya väljargrupper. ATP-striden blev en viktig del av den processen.
I folkomröstningen om pensionerna hade partiet drivit en egen frivilliglinje. Den fick visserligen bara omkring 15 procent av rösterna, men stödet var betydligt större än i det föregående riksdagsvalet. Kampanjen gav dessutom partiet kontakt med nya väljargrupper, inte minst småföretagare.
När regeringssamarbetet med Socialdemokraterna sprack hösten 1957 ville de borgerliga partierna bilda en ny regering. Gunnar Hedlund var dock ovillig att omedelbart byta samarbetspartner. Han ville inte att partiet skulle framstå som berett att hoppa från den ena regeringen till den andra utan en politisk karantän.
”Ingen kan väl vara gramse på oss”
Tage Erlander fick i stället fortsätta som statsminister med en socialdemokratisk minoritetsregering. När regeringens ATP-förslag föll i riksdagen våren 1958 utlystes extraval.
”Ingen kan väl vara gramse på oss”, sade Gunnar Hedlund om de spräckta förhandlingarna med högerpartiet och folkpartiet, vilket var ”det roligaste som sagts i svensk politik”, enligt Erlanders dagböcker.
När Sveriges riksdag röstade ner Socialdemokraternas proposition om den allmänna tjänstepensionen (ATP) 1958 utlyste Tage Erlander ett extraval till riksdagen 1958.
S vann – men C gick starkt fram
Någon lösning på pensionsfrågan gav inte nyvalet, de politiska styrkeförhållandena mellan blocken förändrades inte och Socialdemokraterna kunde sitta kvar vid makten då de växte något på bekostnad av Kommunisterna. Men för Centerpartiets del blev det riktigt bra. Med en ökning med 3,21 procentenheter till 12,66 procent och 13 nya mandat i riksdagen gick C framåt för första gången på ett drygt decennium, och för första gången under Gunnar Hedlunds ledarskap.
Valet 1958 kallas därför för ”vårfloden” för C, då partiets väljarstöd plötsligt och kraftigt steg likt en vårflod efter en lång period av tillbakagång.
Vid nyvalet 1958 kom också en ny riksdagsledamot in – Thorbjörn Fälldin från Ångermanland. Centerpartiet fortsatte att växa de kommande åren, och bildade under 1960-talet framgångsrikt en så kallad ”mittensamverkan” med Folkpartiet, för att erbjuda ett socialliberalt alternativ till socialdemokratin och högern.
Fälldin blev statsminister
Thorbjörn Fälldin tog sedermera över partiledarskapet från Hedlund. Med Fälldin som partiledare gjorde C sitt bästa val någonsin 1973, med 25,1 procent av rösterna. 1976 gick partiet visserligen något bakåt, men kunde tillsammans med Folkpartiet och Högerpartiet bilda den första borgerliga regeringen på 40 år – med Thorbjörn Fälldin (C) som statsminister för det största borgerliga partiet.
Nu är historia och framtiden visserligen inte samma sak. Regeringen Fälldin föll några år senare på kärnkraftsfrågan, och därefter föll också C:s väljarstöd. Men är det några som vet att ett nyval inte nödvändigtvis behöver innebära en katastrof så är det Centerpartiet. Är historien med ett framgångsrikt nyval en orsak till att de vågar spela högt i nutid?
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