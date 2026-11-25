Dåliga arbetsprestationer och problem med att samarbeta med kollegorna kan i förlängningen kosta dig jobbet. PS listar nio beteenden som kan ge chefen rätt att säga upp dig.
Då har chefen rätt att ge dig sparken – här är listan
På Zalandos lager i Kungsängen förväntades de anställda plocka 83 varor i timmen under effektiv arbetstid. En av lagerarbetarna hade enligt arbetsgivaren under en period bara nått 20 procent av produktivitetsmålet.
Mannen fick flera skriftliga varningar och arbetsgivaren tog fram en handlingsplan för att hjälpa honom att prestera bättre. I juni 2023 blev han uppsagd.
När fallet avgjordes i Arbetsdomstolen i oktober året därpå konstaterade domstolen att mannen under omkring ett halvår i genomsnitt inte hade arbetat aktivt under drygt halva sin arbetstid. Arbetsgivaren hade därmed sakliga skäl för uppsägningen.
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Dokumentet från chefen kan få betydelse
Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) måste arbetsgivaren ha just sakliga skäl för att säga upp en tillsvidareanställd. Bland de personliga skäl som kan ligga till grund för en uppsägning finns enligt Unionen allvarliga brister i hur du sköter ditt arbete.
Är chefen missnöjd med din arbetsinsats kan du få en handlingsplan för att förbättra den. Målen ska vara rimliga och arbetsgivaren ska ge dig det stöd du behöver för att kunna nå dem.
Enligt Unionen kan även en vägran att skriva under handlingsplanen utgöra sakliga skäl för uppsägning, särskilt om du heller inte försöker rätta till de brister som arbetsgivaren har påtalat.
Samma misstag kan bedömas olika
Vilket yrke du har kan också spela roll. Andreas Inghammar, arbetsrättsforskare vid Lunds universitet, tar i en intervju med Göteborgs-Posten upp förseningar som exempel.
”Om exempelvis piloten missar en flygning kan det innebära väldiga problem, medan ett par förseningar kanske inte är lika allvarliga på en byggarbetsplats”.
Det finns ingen lagregel om hur många varningar du ska ha fått innan du kan bli uppsagd. Vid misskötsamhet ska arbetsgivaren normalt ha gjort klart för dig att du riskerar att förlora jobbet om du fortsätter som tidigare. Arbetsgivaren måste också som regel undersöka möjligheten att omplacera dig.
Kan förlora flera månadslöner
Blir du uppsagd har du enligt LAS rätt till mellan en och sex månaders uppsägningstid beroende på hur länge du varit anställd. Du får behålla lönen under uppsägningstiden.
Vid ett avsked upphör däremot anställningen omedelbart. För att arbetsgivaren ska ha rätt att avskeda dig krävs att du grovt har åsidosatt dina skyldigheter mot arbetsgivaren.
I juni i år ogiltigförklarade Arbetsdomstolen avskedandet av en polis som dömts för fyra fall av dataintrång. Polisen hade gjort sökningar i myndighetens it-system i samband med ett brott som han själv och hans son utsatts för.
Domstolen ansåg att polisen hade agerat omdömeslöst, men att det under de speciella omständigheterna varken fanns grund för avskedande eller sakliga skäl för uppsägning.
Nio beteenden som kan kosta dig jobbet
Följande beteenden kan utgöra sakliga skäl för uppsägning och i vissa fall även grund för avskedande.
- Allvarligt bristande arbetsprestationer
- Allvarliga samarbetssvårigheter
- Olovlig frånvaro
- Arbetsvägran
- Illojal konkurrens
- Stöld
- Förskingring
- Hot om våld
- Misshandel
Källa: Unionen, med hänvisning till Arbetsdomstolens praxis.
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