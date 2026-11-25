Mannen fick flera skriftliga varningar och arbetsgivaren tog fram en handlingsplan för att hjälpa honom att prestera bättre. I juni 2023 blev han uppsagd.

När fallet avgjordes i Arbetsdomstolen i oktober året därpå konstaterade domstolen att mannen under omkring ett halvår i genomsnitt inte hade arbetat aktivt under drygt halva sin arbetstid. Arbetsgivaren hade därmed sakliga skäl för uppsägningen.

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Dokumentet från chefen kan få betydelse

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) måste arbetsgivaren ha just sakliga skäl för att säga upp en tillsvidareanställd. Bland de personliga skäl som kan ligga till grund för en uppsägning finns enligt Unionen allvarliga brister i hur du sköter ditt arbete.

Är chefen missnöjd med din arbetsinsats kan du få en handlingsplan för att förbättra den. Målen ska vara rimliga och arbetsgivaren ska ge dig det stöd du behöver för att kunna nå dem.

Enligt Unionen kan även en vägran att skriva under handlingsplanen utgöra sakliga skäl för uppsägning, särskilt om du heller inte försöker rätta till de brister som arbetsgivaren har påtalat.