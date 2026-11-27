Brittiska förare över 70 kan behöva genomgå obligatoriska synprov vart tredje år. Förslaget är tänkt att ersätta dagens system där äldre bilister själva intygar att de ser tillräckligt bra för att köra.
Synkraven på väg för äldre förare: "Utsätter alla för risker"
I Storbritannien måste förare förnya sina körkort vart tredje år efter 70-årsdagen. Vid varje förnyelse intygar de själva redan nu att synen uppfyller kraven. Det räcker i dag med att kryssa i en ruta, skriver AOL.
Enligt uppgifter i brittisk press kan egenintyget dock snart ersättas med ett obligatoriskt synprov vart tredje år. Resultatet ska rapporteras till fordonsmyndigheten DVLA. Den som inte klarar synkraven riskerar alltså att förlora körkortet.
Dödsolyckor bakom förslaget
Förslaget har diskuterats sedan augusti 2025 som en del av en ny brittisk trafiksäkerhetsstrategi och var ute på remiss mellan januari och maj i år, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.
Bakgrunden är flera olyckor där förare med nedsatt syn orsakat dödsfall. I april förra året slog en brittisk dödsorsaksutredning fast att de nuvarande synkraven är ”ineffective and unsafe”, alltså ineffektiva och osäkra, enligt The Guardian.
Flera bil- och motororganisationer återfinns bland dem som välkomnar skärpta kontroller.
”Personer som kör med nedsatt syn, utan hjälpmedel, utsätter oss alla för risker. Bilar måste genomgå regelbundna besiktningar. Därför är det rimligt att även förare regelbundet kontrollerar att synen fortfarande håller måttet”, menar en representant från RAC Foundation som AOL intervjuat.
Kritiker varnar däremot för att reglerna kan slå hårt mot äldre på landsbygden och ifrågasätter om det är rimligt att införa en särskild åldersgräns.
Så skiljer sig reglerna från Sverige
I Sverige finns ingen övre åldersgräns för att köra bil och inte heller krav på återkommande synprov enbart på grund av ålder för det vanliga B-körkortet.
Ett vanligt körkort måste visserligen förnyas vart tionde år, men någon medicinsk kontroll krävs normalt inte. I Sverige har dock läkare anmälningsplikt om en patient inte längre uppfyller de medicinska kraven för att ha kvar sitt körkort.
Frågan om äldre förares körkort har också väckt debatt på andra håll i Europa – bland annat i Italien, Danmark och Nederländerna. I samtliga länder är det svårare för äldre att ha kvar sina körkort efter en viss ålder.
Inget beslut är fattat
Det brittiska förslaget är ännu inte beslutat. Enligt AOL diskuterar regeringen fortfarande vid vilken ålder kontrollerna ska börja och hur ofta ett godkänt resultat ska krävas, Daily Mail menar dock att de nya reglerna kan komma att presenteras inom de närmsta veckorna.
Samtidigt väntar flera förändringar av körkortsreglerna inom EU. Bland annat ska 17-åringar få ta B-körkort med ledsagare, digitala körkort införas och reglerna för att köra tyngre fordon på B-behörighet lättas upp. De flesta förändringarna ska börja gälla senast 2029.
Något generellt krav på återkommande synprov för äldre förare finns däremot inte med bland de nya EU-reglerna. För de som har tyngre behörigheter på sitt körkort kommer dock medicinska kontroller krävas vid förnyelse, oavsett ålder, framöver.