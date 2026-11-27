Enligt uppgifter i brittisk press kan egenintyget dock snart ersättas med ett obligatoriskt synprov vart tredje år. Resultatet ska rapporteras till fordonsmyndigheten DVLA. Den som inte klarar synkraven riskerar alltså att förlora körkortet.

Dödsolyckor bakom förslaget

Förslaget har diskuterats sedan augusti 2025 som en del av en ny brittisk trafiksäkerhetsstrategi och var ute på remiss mellan januari och maj i år, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Bakgrunden är flera olyckor där förare med nedsatt syn orsakat dödsfall. I april förra året slog en brittisk dödsorsaksutredning fast att de nuvarande synkraven är ”ineffective and unsafe”, alltså ineffektiva och osäkra, enligt The Guardian.

Flera bil- och motororganisationer återfinns bland dem som välkomnar skärpta kontroller.

”Personer som kör med nedsatt syn, utan hjälpmedel, utsätter oss alla för risker. Bilar måste genomgå regelbundna besiktningar. Därför är det rimligt att även förare regelbundet kontrollerar att synen fortfarande håller måttet”, menar en representant från RAC Foundation som AOL intervjuat.

Kritiker varnar däremot för att reglerna kan slå hårt mot äldre på landsbygden och ifrågasätter om det är rimligt att införa en särskild åldersgräns.