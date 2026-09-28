Fem personer är gripna misstänkta för terrorbrott. Brittisk polis tror att tanken var att slå till med bomber mot en brittisk militärbas.
Polisens teori sedan fem gripits: "Iran kan ha planerat bombdåd"
Polisen i Storbritannien utreder nu om man kan hitta kopplingar mellan Iran och den avvärjda bombplan mot en militärbas som avslöjats.
Regimen i Teheran har tidigare riktat hot mot RAF-basen Fairford i Gloucestershire.
Polisen misstänker att den planerade attacken mot flygvapenbasen var en tänkt vedergällning för att den använts som startpunkt för amerikanska anfall i Mellanöstern.
Fem män greps tidigt söndag morgon, misstänkta för terrorbrott och brott mot sprängämneslagar med mera.
Enligt The Times tycks planen ha överraskat både polis och säkerhetstjänst. Tungt beväpnade styrkor ingrep i sista stund efter ett oroligt samtal från en lantbrukare.
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Lantbrukare slog larm
Lantbrukaren var på väg hem när hon blev orolig över att se en grupp män i rånarluvor endast 300 meter från flygvapenbasen. Hon ringde omedelbart polisen.
”Det är helt otroligt att inse att man stått öga mot öga med potentiella terrorister och kanske avvärjt ett terrordåd. Det var tydligt att de precis hade anlänt. Tack och lov att vi upptäckte dem”, kommenterar lantbrukaren hos The Times.
Hon berättar att hon först hade svårt att nå myndigheterna, eftersom ingen svarade på det telefonnummer försvarsdepartementet gett boende nära flygbasen, för att de ska kunna rapportera misstänkt aktivitet.
”Jag är faktiskt förbluffad”, säger hon.
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”Vill inte gå in på detaljer”
Försvarsminister Wes Streeting säger att en utredning är ”i full gång” men ”vill inte gå längre än så eller ge mig in på detaljer kring operativa frågor och säkerhetsåtgärder”.
”Vi har mycket robusta och beprövade metoder för att skydda alla våra baser, både i Storbritannien och runt om i världen”, tillägger ministern.
Utredare från antiterrorpolisen leder undersökningen och undersöker om de misstänkta har kopplingar till Iran.
Iran misstänks ligga bakom en rad planerade attentat i Storbritannien under senare år, men hittills har regimen främst anklagats för mordförsök och kidnappningar av dissidenter och journalister.
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”Upptrappning” om det är Iran
Om de skulle ligga bakom händelsen vid Fairford skulle det innebära en betydande upptrappning.
Utredarna undersöker också om det kan röra sig om islamistiska extremister, mot bakgrund av en rad planerade attentat mot militärbaser, inspirerade av al-Qaida och IS, under det senaste decenniet.
Bostäder i den närliggande byn Whelford utrymdes och ett stort antal människor fördes till en lokal idrotts- och fritidsanläggning.
Lokalbefolkningen uppger att säkerheten vid flygbasen skärpts de senaste dagarna, med extra säkerhetsåtgärder vid grindarna. De beskriver händelsen som ”oerhört oroväckande”.
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Lokalpolisen bekräftar
”Vi är ganska missnöjda med hela situationen”, säger en person hos The Times. ”Vi har amerikanerna här, men de bryr sig uppenbarligen inte ett dugg om oss som bor här. Det här har helt klart med dem att göra.”
Richard Ocone, biträdande polischef i Gloucestershire, bekräftar att polisen agerade efter att ha mottagit ett telefonsamtal.
”Vid 00.45-tiden söndag fick polisen ett samtal om tre misstänkta fordon på väg mot RAF Fairford. Beväpnad polis ryckte ut och grep därefter fem män i Whelford-området. Männen togs i förvar och sitter fortfarande frihetsberövade.”
Premiärminister Andy Burnham beskriver händelsen som ”djupt oroväckande”.
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