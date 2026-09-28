Polisens teori sedan fem gripits: "Iran kan ha planerat bombdåd"

Polisen misstänker att den planerade attacken mot flygvapenbasen var en tänkt vedergällning för att den använts som startpunkt för amerikanska anfall i Mellanöstern.

Fem män greps tidigt söndag morgon, misstänkta för terrorbrott och brott mot sprängämneslagar med mera.

Enligt The Times tycks planen ha överraskat både polis och säkerhetstjänst. Tungt beväpnade styrkor ingrep i sista stund efter ett oroligt samtal från en lantbrukare.

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Lantbrukare slog larm

Lantbrukaren var på väg hem när hon blev orolig över att se en grupp män i rånarluvor endast 300 meter från flygvapenbasen. Hon ringde omedelbart polisen.

”Det är helt otroligt att inse att man stått öga mot öga med potentiella terrorister och kanske avvärjt ett terrordåd. Det var tydligt att de precis hade anlänt. Tack och lov att vi upptäckte dem”, kommenterar lantbrukaren hos The Times.

Hon berättar att hon först hade svårt att nå myndigheterna, eftersom ingen svarade på det telefonnummer försvarsdepartementet gett boende nära flygbasen, för att de ska kunna rapportera misstänkt aktivitet.

”Jag är faktiskt förbluffad”, säger hon.

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