Riksdagen väljer Andreas Norlén till talman

Norlén fick 200 av rösterna, mot 146 för Socialdemokraternas kandidat Johanna Haraldsson.

S går därmed miste om talmansposten, trots att man förra veckan gjorde klart att man vill se ett byte på talmansposten och att Norlén inte kunde sitta kvar.

Gruppledaren Lena Hallengren (S) gick hårt åt V:s besked inför omröstningen.

Det är ett politiskt spel som jag tror är obegripligt för de allra flesta. Det är förstås också ett svek mot alla de väljare som röstade för förändring, sade hon i kammaren.

Vänsterpartiets gruppledare Samuel Gonzalez Westling försvarade V:s ståndpunkt med att det verkar bli en regeringsbildning som tar tid.

Det krävs någon som har erfarenhet av en liknande situation. Andreas Norlén har tidigare hanterat svåra lägen där hårda knutar behövts lösas upp, sade han inför omröstningen.

Efter omröstningen var SD:s vice partiledare Henrik Vinge nöjd.

Det var nog ett ganska enkelt val för de flesta, givet kandidaterna som stod emot varandra, säger han.

Norlén valdes till talman 2018 och har alltså suttit i åtta år hittills.

ANNONS

Haraldsson valdes med ja-rop till förste vice talman.

Riksdagen har 349 ledamöter men två var frånvarande och en röst räknades som ogiltig i valet av Norlén.