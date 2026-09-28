Regeringsförhandlingarna drar ut på tiden. Nu finns ett datum som kan tvinga Moderaterna att lägga fram nästa års budget – trots att partiet har lämnat över regeringsmakten efter valet.
Ödesdatumet: Då får M göra budgeten på walk-over
Efter måndagens turer med talmansvalet är regeringsbildningen än mer oklar än tidigare, då Socialdemokraternas Magdalena Andersson gett upp sonderingsuppdraget för att bilda regering. Åtminstone tillfälligt.
Men klockan tickar.
Den 12 november är datumet att hålla koll på. Har ingen ny regering tillträtt då måste budgetpropositionen för 2027 ändå lämnas till riksdagen.
Läget var stressat redan före dagens besked.
”Det är ganska få som tänker att vi kommer hinna”, säger en rödgrön källa till SVT på fredagen.
Blir Svantessons jobb
Det innebär i praktiken att Ulf Kristerssons (M) övergångsregering kan behöva lägga fram budgeten, med finansminister Elisabeth Svantesson (M) som ansvarigt statsråd. Regeringen uppger att sista dagen för att lämna budgeten under årets valår är just den 12 november.
Kristersson begärde sitt entledigande den 17 september efter valet. Han och övriga statsråd sitter dock kvar och leder en övergångsregering tills en ny regering har tillträtt.
Regeringsprocessen och budgetprocessen löper nu parallellt. Om en ny regering tillträder läggs budgeten av den nya regeringen. Men om regeringsförhandlingarna fortfarande pågår den 12 november ligger ansvaret kvar hos övergångsregeringen.
Magdalena Andersson fick göra budget 2018
Det finns ett tydligt historiskt exempel.
Efter valet 2018 tog regeringsbildningen 134 dagar. När ingen ny regering hade tillträtt på budgetens sista dag fick den dåvarande övergångsregeringen lägga fram budgetpropositionen.
Dåvarande finansminister Magdalena Andersson (S) konstaterade i riksdagen att det var första gången i svensk historia som en övergångsregering lade fram en budget.
”Vi presenterar i dag inte en rödgrön budgetproposition utan en övergångsregerings budgetproposition – en avskalad budget utan ny partipolitisk inriktning”, sade Andersson då i riksdagen.
Kan ändra senare
Så vore fallet även för den nuvarande övergångsregeringen och finansminister Elisabeth Svantesson (M). De får visserligen formellt göra budgeten, men är förhindrade att lägga fram nya reformer och sin egen politik.
Det blir i så fall alltså inte en ren borgerlig budget, utan återigen en ”avskalad budget utan partipolitisk inriktning”, som Andersson beskrev saken 2018.
Detta för att Sverige ska rulla vidare tills en majoritet av politikerna i Sveriges riksdag är överens. Övergångsregeringen lägger budgetpropositionen, Riksdagen behandlar budgeten och fattar beslut om de ekonomiska ramarna och därefter om anslagen till de olika utgiftsområdena.
En ny regering kan senare lägga fram ändringar.
Läs mer: Riksdagens hemliga val – dolda röster i viktiga frågan
Läs mer: Riksdagen väljer Andreas Norlén till talman