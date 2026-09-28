Ödesdatumet: Då får M göra budgeten på walk-over

Men klockan tickar.

Den 12 november är datumet att hålla koll på. Har ingen ny regering tillträtt då måste budgetpropositionen för 2027 ändå lämnas till riksdagen.

Läget var stressat redan före dagens besked.

”Det är ganska få som tänker att vi kommer hinna”, säger en rödgrön källa till SVT på fredagen.

Blir Svantessons jobb

Det innebär i praktiken att Ulf Kristerssons (M) övergångsregering kan behöva lägga fram budgeten, med finansminister Elisabeth Svantesson (M) som ansvarigt statsråd. Regeringen uppger att sista dagen för att lämna budgeten under årets valår är just den 12 november.

Kristersson begärde sitt entledigande den 17 september efter valet. Han och övriga statsråd sitter dock kvar och leder en övergångsregering tills en ny regering har tillträtt.

Regeringsprocessen och budgetprocessen löper nu parallellt. Om en ny regering tillträder läggs budgeten av den nya regeringen. Men om regeringsförhandlingarna fortfarande pågår den 12 november ligger ansvaret kvar hos övergångsregeringen.