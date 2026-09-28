Hollywoodstjärnans vattenprojekt blev en bank för mikrolån

”Vi närmar oss det inte som välgörande – det kommer aldrig att finnas mycket välgörenhet i världen för att alla ska få tillgång till säkert vatten och sanitet”, sa Gary White när han och Damon gör en intervju med konsultbolaget McKinsey.

”Dyrt att vara fattig”

Damon berättar att de frågade sina mikrolånepartners vad den största flaskhalsen var. Svaret var tillgången till billigt kapital. Enligt Damon kunde lokala finansinstitut få kommersiella lån för omkring 15 procent och sedan behövde de lägga på sina egna kostnader, vilket gjorde att vattenlånen kunde hamna på 22–24 procent.

”Det är väldigt dyrt att vara fattig”, säger Matt Damon.

I en intervju med PBS berättade White om en kvinna som hade lånat pengar av en lånehaj för att bygga en toalett. Räntan var 150 procent. Lösningen?

”Det är att investera i dem så att de kan lösa sitt eget problem”, säger White i intervjun.

Modellen bygger på Nobelpristagaren Muhammad Yunus och Grameen Banks mikrolån, applicerat på vatten.