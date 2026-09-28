Matt Damon ville hjälpa människor som saknade rent vatten. Resultatet blev mer av en bank. Water.org har byggt en modell där små lån används för att finansiera vatten och toaletter – och nu ska de sprida den över världen.
Hollywoodstjärnans vattenprojekt blev en bank för mikrolån
När Matt Damon grundade H2O Africa 2006 hade han nyligen sett vattenkrisen på nära håll under en filminspelning i Zambia. Organisationen slogs senare samman med Gary Whites WaterPartners och blev Water.org 2009. Två decennier senare har deras organisation hjälpt till att mobilisera 8,2 miljarder dollar i lån.
”Vi närmar oss det inte som välgörande – det kommer aldrig att finnas mycket välgörenhet i världen för att alla ska få tillgång till säkert vatten och sanitet”, sa Gary White när han och Damon gör en intervju med konsultbolaget McKinsey.
”Dyrt att vara fattig”
Damon berättar att de frågade sina mikrolånepartners vad den största flaskhalsen var. Svaret var tillgången till billigt kapital. Enligt Damon kunde lokala finansinstitut få kommersiella lån för omkring 15 procent och sedan behövde de lägga på sina egna kostnader, vilket gjorde att vattenlånen kunde hamna på 22–24 procent.
”Det är väldigt dyrt att vara fattig”, säger Matt Damon.
I en intervju med PBS berättade White om en kvinna som hade lånat pengar av en lånehaj för att bygga en toalett. Räntan var 150 procent. Lösningen?
”Det är att investera i dem så att de kan lösa sitt eget problem”, säger White i intervjun.
Modellen bygger på Nobelpristagaren Muhammad Yunus och Grameen Banks mikrolån, applicerat på vatten.
98 procent betalar tillbaka
I dag beskriver Water.org själv sitt mål som att ”låsa upp kapitalflödet” till vatten och sanitet. Organisationen arbetar med 178 partnerorganisationer och har mobiliserat 8,2 miljarder dollar i kapital.
Det handlar om 20,4 miljoner lån. Den genomsnittliga lånestorleken är omkring 407 dollar och 98 procent av lånen uppges betalas tillbaka. Nio av tio låntagare är kvinnor.
I sommar kom nästa steg, med lanseringen av Get Blue, en global kampanj tillsammans med Gap, Starbucks, Amazon och Ecolab, vilket uppmärksammas av bland annat Forbes.
Idén är att använda stora företags och konsumentvarumärkens räckvidd för att samla in pengar och uppmärksamhet kring vattenfrågan. Kampanjen lanserades den 9 juni och har beskrivits som en vattenversion av Bono-initierade Product Red.
Skulle tagit 600 år
Projektet har flyttats från fokuset att bygga brunnar till att få kapitalet att rinna. Om Water.org hade försökt nå de omkring 90 miljoner människor som organisationen hittills nått genom traditionellt brunnsbyggande skulle arbetet ha tagit omkring 600 år, enligt hans beräkning, enligt Gary White.
Med mikrolånsmodellen har det tagit omkring två decennier.
”Det är en lång resa”, säger Matt Damon till Forbes. ”Jag är själv 20 år in nu och den fortsätter.”
”Det handlar egentligen om egenmakt. Det är inte den traditionella välgörenhetsmodellen, som har en prägel av förmyndarmentalitet”, säger Hollywoodstjärnan till Men’s Journal.
Läs mer: EU vill tvinga fram siffror på AI-jättarnas el- och vattennota
Läs mer: Europas största floder torkar ut – slår hårt mot bolagen
Läs mer: Forskare utvinner mineraler ur havsvatten – finns enorma mängder