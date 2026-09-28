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Handel

Listan klar: Sänkta USA-tullar på Kina-varor

Kina och USA sänker tullar på varor, däribland pistagenötter, för sammanlagt 60 miljarder dollar. Arkivbild
Kina och USA sänker tullar på varor, däribland pistagenötter, för sammanlagt 60 miljarder dollar. Arkivbild Foto: Ebrahim Noroozi AP/TT
Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkt tullar på.

USA och Kina har gjort upp om specifika varugrupper där importtullar ska sänkas på varor från motparten.

Listan ligger i linje vad Kinas och USA:s ledare Xi Jinping och Donald Trump gjorde upp om på ett möte i USA i förra veckan.

Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkt tullar på.

USA ska sänka tullar på kinesiska leksaker, mikrovågsugnar, köksutrustning och viss elektrisk utrustning. Samtidigt ska Kina sänka tullar på bland annat bomull, stenkol, pistagenötter, medicinsk utrustning och skönhetsprodukter.

I fjol uppgick handeln mellan USA och Kina till ett värde av 415 miljarder dollar (drygt fyra biljoner kronor).

Trump och Xi gjorde på mötet även upp om att förlänga en paus på andra tullar till januari 2027.

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