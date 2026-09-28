Listan klar: Sänkta USA-tullar på Kina-varor

Totalt handlar det om varor till ett värde av cirka 30 miljarder dollar som respektive land har sänkt tullar på.

USA ska sänka tullar på kinesiska leksaker, mikrovågsugnar, köksutrustning och viss elektrisk utrustning. Samtidigt ska Kina sänka tullar på bland annat bomull, stenkol, pistagenötter, medicinsk utrustning och skönhetsprodukter.

I fjol uppgick handeln mellan USA och Kina till ett värde av 415 miljarder dollar (drygt fyra biljoner kronor).

Trump och Xi gjorde på mötet även upp om att förlänga en paus på andra tullar till januari 2027.