Polisen pekar ut branscher – här är risken störst för penningtvätt

Fastigheter är också en de branscher som pekades ut i juni 2026 då Polismyndigheten och 16 andra myndigheter och organisationer presenterade en uppdaterad nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fyra branscher pekas ut som särskilt utsatta: bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt fastighetsmäklare.

Enligt myndigheterna har riskerna ökat i takt med att organiserad brottslighet blivit mer integrerad i den legala ekonomin. Företag används för att flytta pengar mellan konton, dölja deras ursprung och ge brottsvinster en legitim fasad.

Bankerna är en central länk

Banksektorn har en nyckelroll eftersom den hanterar de konton och transaktioner som behövs för att flytta pengar in i det finansiella systemet.

Ekobrottsmyndigheten har i sina utredningar sett hur kriminella använder målvakter och kapar eller tar över företag för att komma åt företagskonton. Snabba förändringar i bolagsstyrelser och avvikande transaktionsmönster är exempel på varningssignaler som bankerna behöver reagera på.

Finansinspektionen pekade i sin riskrapport från juni 2026 även ut internationella betalningstjänster och handel med kryptotillgångar som områden med förhöjd risk för systematisk penningtvätt.