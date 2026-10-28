Banker, betaltjänster, redovisningsbyråer och fastighetsmäklare pekas ut som de största riskbranscherna för penningtvätt i Sverige. Internationellt varnar myndigheter även för spelbolag, lyxvaror och kriminella nätverk som använder företag för att föra in miljardbelopp i den lagliga ekonomin.
Polisen pekar ut branscher – här är risken störst för penningtvätt
Som Dagens PS rapporterade om i förra veckan så skakas det börsnoterade bolaget Fastpartners av att en anställd häktats på sannolika skäl för grovt penningtvättsbrott.
Fastigheter är också en de branscher som pekades ut i juni 2026 då Polismyndigheten och 16 andra myndigheter och organisationer presenterade en uppdaterad nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Fyra branscher pekas ut som särskilt utsatta: bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster samt fastighetsmäklare.
Enligt myndigheterna har riskerna ökat i takt med att organiserad brottslighet blivit mer integrerad i den legala ekonomin. Företag används för att flytta pengar mellan konton, dölja deras ursprung och ge brottsvinster en legitim fasad.
Bankerna är en central länk
Banksektorn har en nyckelroll eftersom den hanterar de konton och transaktioner som behövs för att flytta pengar in i det finansiella systemet.
Ekobrottsmyndigheten har i sina utredningar sett hur kriminella använder målvakter och kapar eller tar över företag för att komma åt företagskonton. Snabba förändringar i bolagsstyrelser och avvikande transaktionsmönster är exempel på varningssignaler som bankerna behöver reagera på.
Finansinspektionen pekade i sin riskrapport från juni 2026 även ut internationella betalningstjänster och handel med kryptotillgångar som områden med förhöjd risk för systematisk penningtvätt.
Fastigheter används för att dölja pengarnas ursprung
Polisen och Fastighetsmäklarinspektionen varnar för att mäklare kan utnyttjas som möjliggörare, medvetet eller omedvetet. Det kan exempelvis handla om att klientmedelskonton används för transaktioner vars verkliga syfte är att dölja pengarnas ursprung.
Skatteverket beskriver också hur pengar med koppling till grova skattebrott kan passera utländska bankkonton och därefter användas vid köp av svenska fastigheter.
Internationellt är problemet välkänt. Europol pekar ut fastigheter, byggverksamhet, kontantintensiva företag och internationell handel som sektorer där kriminella nätverk kan missbruka lagliga företagsstrukturer.
I en rapport från Brottsförebyggande rådet från december 2025 framgår också att bygg, restaurang, fastigheter och handel är vanliga branscher bland företag med kopplingar till personer i kriminella nätverk. Det är en kartläggning av företagskopplingar, inte en ranking över mängden tvättade pengar.
Spelbranschen får ökad internationell uppmärksamhet
Spelbranschen finns inte bland de fyra sektorer som den svenska nationella riskbedömningen pekar ut med högst risk. Internationellt har området däremot fått ökad uppmärksamhet.
I september 2026 publicerade den mellanstatliga organisationen FATF en ny rapport om penningtvättsrisker inom spel och betting. Organisationen varnar bland annat för att kriminella kan använda spelplattformar för att flytta pengar utan att faktiskt spela.
Rapporten beskriver också hur olicensierade speloperatörer, flera betalningsmetoder och transaktioner över landsgränser kan utnyttjas. FATF framhåller olagligt spel som en av de mest betydande riskerna inom sektorn.
Ett annat internationellt fenomen som ökar kraftigt är nätverk som erbjuder penningtvätt som en tjänst åt andra kriminella. FATF beskriver hur professionella aktörer använder informella överföringssystem, mellanhänder och digitala finanstjänster för att flytta brottsvinster mellan länder.
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