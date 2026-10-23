En anställd på fastighetsmiljardären Sven-Olof Johanssons livsverk Fastpartner är häktad som misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Det kommer mitt under fastighetsbolagets rapportsläpp.
Penningtvättshärva skakar miljardären Sven-Olof Johanssons fastighetsbolag
Gripandet skedde på måndagen och polisen har genomfört en husrannsakan på börsnoterade Fastparters huvudkontor i Stockholm. Kammaråklagare Nils Råby vid Första ekobrottskammaren i Stockholm leder förundersökningen och begärde att den anställde skulle häktas på sannolika skäl för grovt penningtvättsbrott, vilket är den starkare misstankegraden.
Solna tingsrätt beslutade på torsdagen att mannen skulle häktas. Enligt åklagaren föreligger risk för flyktfara och att den misstänkte ska försvåra utredningen eller fortsätta sin brottslighet. Åklagaren har därtill begärt kvarstad på mannens tillgångar, uppger Dagens Industri (Di).
Nästan 20 miljoner i beslag
Enligt Affärsvärlden (AFV), som också uppmärksammar händelsen, har tillgångar på nästan 20 miljoner kronor tagits i beslag av myndigheterna för mannen.
Han anhölls i sin frånvaro redan den 12 oktober. Av häktningsframställan framgår det att misstankarna avser en tidsperiod från december 2021 till december 2025. Han misstänks ha tagit emot medel från bolag som utnyttjats för penningtvätt med kopplingar till bland annat skattebrott. Mannen uppges inte längre arbeta på företagets huvudkontor och han ingår inte i bolagsledningen. Di beskriver dock mannen som ”en hög chef” på fastighetsbolaget.
”Vi ser mycket allvarligt på det här”, säger Christopher Johansson, ny vd på Fastpartner (börskurs) sedan i våras, i ett pressmeddelande.
Christopher Johansson som är son till Sven-Olof Johansson, numera arbetande styrelseordförande, tillägger att företaget nu ”har startat en internutredning för att gå till botten med vad som har hänt” och att man samarbetar ”fullt ut med polisen” i ärendet.
Den misstänkte nekar till brott
Källor till Affärsvärlden uppger att mannen har haft en lång anställning inom Fastpartner. Ledningen betonar att bolaget hittills inte har drabbats av några ekonomiska påfrestningar och inte heller räknar med att göra det framöver.
Christopher Johansson avböjer att kommentera ärendet ytterligare på grund av den pågående polisutredningen. Från den misstänktes sida tillbakavisas anklagelserna.
”Min klient förnekar brott. Jag har i nuläget ingen möjlighet att lämna några övriga kommentarer”, säger advokat Conny Cedermark till AFV.
Härvan överskuggar rapporten
Beskedet om de allvarliga misstankarna om penningtvätt kommer vid en ytterst känslig tidpunkt. På torsdagen offentliggjorde Fastpartner även sin delårsrapport.
Den visar bland annat att förvaltningsresultatet har minskat med 5,7 procent i årets tredje kvartal till 592,4 (628,0) miljoner kronor. Resultatet efter skatt var 326,9 (288,7) miljoner kronor, framgår det.
”Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2028 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 200 MSEK”, skriver bolaget i en kommentar till rapporten.