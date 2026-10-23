Penningtvättshärva skakar miljardären Sven-Olof Johanssons fastighetsbolag

Solna tingsrätt beslutade på torsdagen att mannen skulle häktas. Enligt åklagaren föreligger risk för flyktfara och att den misstänkte ska försvåra utredningen eller fortsätta sin brottslighet. Åklagaren har därtill begärt kvarstad på mannens tillgångar, uppger Dagens Industri (Di).

Nästan 20 miljoner i beslag

Enligt Affärsvärlden (AFV), som också uppmärksammar händelsen, har tillgångar på nästan 20 miljoner kronor tagits i beslag av myndigheterna för mannen.

Han anhölls i sin frånvaro redan den 12 oktober. Av häktningsframställan framgår det att misstankarna avser en tidsperiod från december 2021 till december 2025. Han misstänks ha tagit emot medel från bolag som utnyttjats för penningtvätt med kopplingar till bland annat skattebrott. Mannen uppges inte längre arbeta på företagets huvudkontor och han ingår inte i bolagsledningen. Di beskriver dock mannen som ”en hög chef” på fastighetsbolaget.

”Vi ser mycket allvarligt på det här”, säger Christopher Johansson, ny vd på Fastpartner (börskurs) sedan i våras, i ett pressmeddelande.

Christopher Johansson som är son till Sven-Olof Johansson, numera arbetande styrelseordförande, tillägger att företaget nu ”har startat en internutredning för att gå till botten med vad som har hänt” och att man samarbetar ”fullt ut med polisen” i ärendet.