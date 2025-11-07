Orbán till Vita huset – hoppas på undantag från sanktioner

Ungerns premiärminister Viktor Orbán vägrar släppa taget om den ryska oljan.

Nu reser han till Vita huset för att be president Donald Trump om undantag från USA:s sanktioner, ett möte som kan bli avgörande för Ungerns energiförsörjning och den politiska situationen inför valet.

Vill undantas från sanktioner

Enligt Financial Times planerar Viktor Orbán att på fredagen träffa Donald Trump i Vita huset. Syftet är att få klartecken att fortsätta importera rysk olja, trots de amerikanska sanktioner som införts mot ryska energibolag.

Trump-administrationen lade nyligen till oljejättarna Lukoil och Rosneft på sin sanktionslista, i ett försök att pressa Ryssland att avsluta kriget i Ukraina. Sanktionerna, som träder i kraft den 21 november, hotar att stoppa Ungerns import via den sovjetiska Druzhba-ledningen, landets huvudsakliga källa till råolja.

Åtgärderna är en del av en bredare strategi för att minska Rysslands möjligheter att finansiera kriget i Ukraina, enligt det amerikanska finansdepartementet.

Orbán, som har nära relationer med både Trump och Rysslands president Vladimir Putin, har varnat för att ett stopp för rysk olja kan orsaka en allvarlig ekonomisk chock i Ungern.

Trump sa nyligen att Orbán har bett om ett undantag men att inget beslut ännu fattats, enligt Financial Times.

