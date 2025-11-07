Ungerns premiärminister Viktor Orbán reser till Vita huset för att diskutera USA:s nya sanktioner mot rysk olja – och hoppas få stöd från president Donald Trump.
Orbán till Vita huset – hoppas på undantag från sanktioner
Ungerns premiärminister Viktor Orbán vägrar släppa taget om den ryska oljan.
Nu reser han till Vita huset för att be president Donald Trump om undantag från USA:s sanktioner, ett möte som kan bli avgörande för Ungerns energiförsörjning och den politiska situationen inför valet.
Missa inte: Experten: Nya sanktioner mot rysk olja slår hårt. Dagens PS
Vill undantas från sanktioner
Enligt Financial Times planerar Viktor Orbán att på fredagen träffa Donald Trump i Vita huset. Syftet är att få klartecken att fortsätta importera rysk olja, trots de amerikanska sanktioner som införts mot ryska energibolag.
Trump-administrationen lade nyligen till oljejättarna Lukoil och Rosneft på sin sanktionslista, i ett försök att pressa Ryssland att avsluta kriget i Ukraina. Sanktionerna, som träder i kraft den 21 november, hotar att stoppa Ungerns import via den sovjetiska Druzhba-ledningen, landets huvudsakliga källa till råolja.
Åtgärderna är en del av en bredare strategi för att minska Rysslands möjligheter att finansiera kriget i Ukraina, enligt det amerikanska finansdepartementet.
Orbán, som har nära relationer med både Trump och Rysslands president Vladimir Putin, har varnat för att ett stopp för rysk olja kan orsaka en allvarlig ekonomisk chock i Ungern.
Trump sa nyligen att Orbán har bett om ett undantag men att inget beslut ännu fattats, enligt Financial Times.
Pressad inför valet
Samtidigt står Orbán inför ett val i april, och hans parti ligger efter en ny utmanare som utgör det första stora hotet mot hans 15 år långa styre, skriver Financial Times.
Enligt tidningen uppfattar EU-tjänstemän bränslefrågan som avgörande för Orbáns kampanj. En högt uppsatt EU-källa uppgav att regeringen är ”besatt” av frågan.
Trump har tidigare uttryckt viss förståelse för Ungerns läge och sagt att landet har svårt att få tillgång till olja eftersom det saknar kust.
Läs också: Uppgifter: Indien hämtar olja från Ryssland igen. Dagens PS
Alternativ avvisas
Trots att Ungern skulle kunna få olja via en kroatisk pipeline, Janaf, har det ungerska oljebolaget MOL hittills avvisat idén. Bolaget hänvisar till högre kostnader och tekniska svårigheter, något som den kroatiska operatören bestrider.
Orbán skrev tidigare i veckan att han vill “öppna ett nytt kapitel i de ungersk-amerikanska relationerna som omfattar energisamarbete”. Han kommer att åtföljas av Zsolt Hernádi, vd för det ungerska oljebolaget MOL, som ska delta i mötet i Vita huset för att diskutera Ungerns framtida oljeförsörjning.
Läs även: Dåliga nyheter för Putin: USA inför sanktioner mot rysk olja. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
