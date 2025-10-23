Experten: Nya sanktioner mot rysk olja slår hårt

De amerikanska sanktionerna som infördes i onsdags riktar sig mot de två ryska oljejättarna Rosneft och Lukoil. Tillsammans med tidigare beslut innebär det att en stor majoritet av Rysslands råoljeproduktion nu är under sanktioner, säger Laura Solanko, Finlands Banks expert på rysk ekonomi, till Yle.

“De här två bolagen, Lukoil och Rosneft, är de största råoljeproducenterna i Ryssland. Tillsammans med tidigare amerikanska beslut produceras nu grovt taget 80 procent av all råolja av företag som är under USA:s sanktioner”, säger hon.

Nu har även EU tillkännagivit sitt 19:e sanktionspaket mot Ryssland. För första gången införs restriktioner mot den ryska gassektorn, och ytterligare 117 fartyg från den så kallade skuggflottan svartlistas, rapporterar Newsweek.

Indiska och kinesiska köpare i fokus

Blickarna riktas nu mot hur Rysslands största oljekunder kommer att reagera. Enligt Solanko har särskilt stora indiska raffinaderier kunnat köpa rysk råolja till rabatterade priser. Men de står nu inför ett vägval.

Rysslands ledare Vladimir Putin kan få det tuffare med de nya sanktionerna. (Foto: Alexander Kazakov /AP/TT)

“De stora kinesiska, indiska och turkiska oljeraffinaderierna har nu att fundera på vad det här innebär för deras råoljeinköp”, säger hon till Yle.

Solanko bedömer att sanktionerna kommer att ha en stark avskräckande effekt, särskilt på de indiska aktörerna som är globalt betydande.

ANNONS

Läs även:

Dåliga nyheter för Putin: USA inför sanktioner mot rysk olja.

Hur Kina reagerar är däremot svårare att förutspå, delvis eftersom oljehandeln mellan Ryssland och Kina ofta liknar statliga avtal som godkänts av de politiska ledningarna i båda länderna.