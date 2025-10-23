Dagens PS
Experten: Nya sanktioner mot rysk olja slår hårt

Laura Solanko, expert på Finlands Bank tror sanktionerna kan slå hårt mot Ryssland. (Foto: Bank of Finland /Pressbild / Michael Pointner /Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

USA:s och EU:s nya sanktioner mot Rysslands oljeindustri väntas ge kraftiga ekonomiska konsekvenser för Kreml. Nu omfattas en stor del av den ryska råoljeproduktionen av amerikanska sanktioner.

De amerikanska sanktionerna som infördes i onsdags riktar sig mot de två ryska oljejättarna Rosneft och Lukoil. Tillsammans med tidigare beslut innebär det att en stor majoritet av Rysslands råoljeproduktion nu är under sanktioner, säger Laura Solanko, Finlands Banks expert på rysk ekonomi, till Yle.

“De här två bolagen, Lukoil och Rosneft, är de största råoljeproducenterna i Ryssland. Tillsammans med tidigare amerikanska beslut produceras nu grovt taget 80 procent av all råolja av företag som är under USA:s sanktioner”, säger hon.

Nu har även EU tillkännagivit sitt 19:e sanktionspaket mot Ryssland. För första gången införs restriktioner mot den ryska gassektorn, och ytterligare 117 fartyg från den så kallade skuggflottan svartlistas, rapporterar Newsweek.

Mysteriet: Vem har gömt 130 miljoner fat olja?

Siffrorna på världens oljemarknad går inte ihop. Över en miljon fat försvinner varje dag ur statistiken. Nu tror analytiker att de kan vara ett land på spåren.

Indiska och kinesiska köpare i fokus

Blickarna riktas nu mot hur Rysslands största oljekunder kommer att reagera. Enligt Solanko har särskilt stora indiska raffinaderier kunnat köpa rysk råolja till rabatterade priser. Men de står nu inför ett vägval.

Rysslands ledare Vladimir Putin kan få det tuffare med de nya sanktionerna. (Foto: Alexander Kazakov /AP/TT)

“De stora kinesiska, indiska och turkiska oljeraffinaderierna har nu att fundera på vad det här innebär för deras råoljeinköp”, säger hon till Yle.

Solanko bedömer att sanktionerna kommer att ha en stark avskräckande effekt, särskilt på de indiska aktörerna som är globalt betydande.

Hur Kina reagerar är däremot svårare att förutspå, delvis eftersom oljehandeln mellan Ryssland och Kina ofta liknar statliga avtal som godkänts av de politiska ledningarna i båda länderna.

Spela klippet
Begränsade alternativ för Kreml

För de ryska oljeproducenterna finns få alternativ. Solanko menar att de kan tvingas sänka priserna kraftigt och erbjuda betalningslösningar som kringgår det internationella betalningssystemet.

Ryssland kan också försöka dölja oljans ursprung genom att flytta laster mellan fartyg i smyg. Men även det kommer att kosta.

“Det blir dyrare att bedriva handeln” samtidigt som de måste sänka sina priser, konstaterar Laura Solanko.

Slår mot Rysslands hjärta

Enligt den amerikanska finansministern Scott Bessent syftar sanktionerna till att avskära intäkter som finansierar Kremls aggression. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skrev på X att EU:

“För första gången slår mot Rysslands gassektor – hjärtat i dess krigsekonomi”.

För att täcka inkomstbortfallet i statskassan har Kreml begränsade möjligheter: höja skatterna ytterligare, ta fler statslån eller skära ned på andra samhällsutgifter.

Ett möte med den så kallade Coalition of the Willing, en grupp av 35 länder som stödjer Ukraina, är planerat till fredagen i London, skriver The Guardian.

OljaRysslandSanktioner
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

