USA inför sanktioner mot de två största oljebolagen i Ryssland. Meddelandet kom sent på onsdagen svensk tid.
Dåliga nyheter för Putin: USA inför sanktioner mot rysk olja
Kina stärker greppet om USA:s ekonomi – trots tullar och handelskrig
Trots sex månader av handelskrig och amerikanska tullavgifter på 55 procent fortsätter kinesiska varor att strömma in till USA i betydande omfattning. Dagligen korsar varor värda omkring en miljard dollar Stilla havet från Kina till USA. Med en viss uppgång i september jämfört med augusti, rapporterar Bloomberg. Även om det totala handelsvärdet har sjunkit med …
Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"
Kina verkar iskallt räkna med att USA backar gällande handelsfrågorna efter månader av spända förhandlingar och hot om tullar. Anledning: börsen. Det säger Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist när han gäster PS Studio och ger sin senaste syn på den utdragna konflikten. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” – …
Islossning för svensk ekonomi – 9 av 13 parametrar åt rätt håll
Än är svensk ekonomi inte ute ur den långa vintern. Men efter flera år utan betydande tillväxt kan vändningen vara runt hörnet. Kommer svensk ekonomi äntligen att få sin efterlängtade revansch? Med hög arbetslöshet, låg tillväxt och en orolig omvärld vore det en minst sagt välkommen nyhet. Frågar man nationalekonomerna på SCB så talar statistiken …
Brant fall: Nu är börsen orolig över bankerna
Tre banker som råkat illa ut och en varning från JP Morgan Chase. Det får amerikanska börser att oroa sig över bank- och kreditsektorn. Wall Streets kreditoro tilltar efter Jamie Dimons varning i veckan. JP Morgan Chases vd talade om ”kackerlackor” i den amerikanska ekonomin. Under torsdagen slog Wall Street ned på vad den möjligen …
USA: Guldet upp, aktier faller
Amerikanska aktier faller när banker svajar. Samtidigt fortsätter guldet uppåt, bland annat i osäkerheten under USA:s nedstängning. Amerikanska aktier föll under torsdagen, ett fall drivet av sämre resultat för medelstora banker. Det i sin tur driver på oro kring de lån bankerna beviljat, rapporterar Fortune. S&P 500 sjönk 0,6 procent efter en morgonuppgång, Dow Jones …
Donald Trump och Vita huset har vacklat fram och tillbaka kring USA:s position mot Rysslands krig i Ukraina. Pressen ökar markant mot Vladimir Putin.
“Nu är det dags att stoppa dödandet och omedelbart införa eldupphör”, sade finansminister Scott Bessent när han tillkännagav sanktionerna mot Rosneft och Lukoil, rapporterar CNBC.
Dålig dag för Ryssland
För mindre än en vecka sen såg det lite ljusare ut för Putin och Ryssland. Vita huset skulle möta Kreml i Ungern för att prata vapenvila. Det mötet har USA skjutit upp och sedan dess har det gått utför.
På onsdagseftermiddagen presenterade Sverige och Ukraina ett långsiktigt försvarsindustriellt samarbete med målet att leverera över 100 nya JAS-plan till Ukraina.
Nu kommer ännu ett lager av rysk huvudvärk i form av att USA svängt i Ukrainafrågan igen. Nya sanktioner mot rysk olja har gått från snack till verkstad. Först ut är oljejättarna Rosneft och Lukoil. För den som hoppas på Ukrainska framgångar är detta goda nyheter.
Som om det inte var nog så ska Europeiska ledare mötas kommande dagar för att diskutera flera avgörande frågor gällande stödet till Ukraina. Det handlar dels om användningen av frusna ryska tillgångar, dels om det fortsatta militära stödet till Ukraina och mer därtill.
Oljepriset steg omdelerbart på beskedet
Beskedet har redan mött reaktioner på marknaden. Oljepriserna har ökat under dagen eftersom beslutet (som marknaden flaggat för) antas påverka tillgången på olja.
Det är även rimligt att anta att en tydligare hållning mot Ryssland från Vita huset kommer att svida för vapenindustrin på börsen. Den här typen av besked brukar ge visst hopp om vapenvila och fred vilket knappast rimmar väl med orderingångarna för sagda industri.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Smältande glaciärer kan bli ny dödsfälla för turister
Smältande glaciärer drar redan tusentals turister på kryssningsfartyg i Alaska. Problemet är att de kan bli en dödsfälla, och det är enbart tur att inga allvarliga olyckor har skett menar experterna. Glaciärer smälter som bekant snabbt på många håll i världen. Smältande glaciärer lockar turister I Alaska är kryssningar bland fjordarna en stor sevärdhet bland …
Techchefens nya jättelön – slår konkurrenterna
Microsofts vd Satya Nadella skrattar hela vägen till banken genom sin nya jättelön för 2025. Techchefen slår samtidigt konkurrenternas löner med råge. Det är AI som fortsätter att dra upp Microsoft på börsen, även om det nu syns tecken på att trenden håller på att bromsa in – när Meta meddelar att man säger upp …
Så vill EU greppa finansmarknaderna
EU planerar stora omstruktureringar av finansmarknaderna. Ambitionen är att öka investeringarna men länderna är inte eniga. EU-kommissionen vill se stora omstruktureringar av kontinentens finansmarknader. Det ses som centralt för att öka investeringarna. Därför vill man både omstrukturera finansmarknadernas regelverk och hur de övervakas. EU-kommissionen vill göra dessa drastiska drag för att öka mängden privata investeringar …
Meta säger upp 600 inom AI
Nya tecken på att AI-sektorn krisar. Nu bekräftar Meta att man kommer att säga upp cirka 600 anställda inom sin enhet för AI. Meta kommer att säga upp cirka 600 anställda inom sin enhet för AI eftersom företaget försöka minska antalet nivåer i organisationen och arbetar smidigare, bekräftar en talesperson för företaget för CNBC. I …