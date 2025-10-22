Dåliga nyheter för Putin: USA inför sanktioner mot rysk olja

Donald Trump och Vita huset har vacklat fram och tillbaka kring USA:s position mot Rysslands krig i Ukraina. Pressen ökar markant mot Vladimir Putin.

“Nu är det dags att stoppa dödandet och omedelbart införa eldupphör”, sade finansminister Scott Bessent när han tillkännagav sanktionerna mot Rosneft och Lukoil, rapporterar CNBC.

Dålig dag för Ryssland

För mindre än en vecka sen såg det lite ljusare ut för Putin och Ryssland. Vita huset skulle möta Kreml i Ungern för att prata vapenvila. Det mötet har USA skjutit upp och sedan dess har det gått utför.

På onsdagseftermiddagen presenterade Sverige och Ukraina ett långsiktigt försvarsindustriellt samarbete med målet att leverera över 100 nya JAS-plan till Ukraina.

Nu kommer ännu ett lager av rysk huvudvärk i form av att USA svängt i Ukrainafrågan igen. Nya sanktioner mot rysk olja har gått från snack till verkstad. Först ut är oljejättarna Rosneft och Lukoil. För den som hoppas på Ukrainska framgångar är detta goda nyheter.

Som om det inte var nog så ska Europeiska ledare mötas kommande dagar för att diskutera flera avgörande frågor gällande stödet till Ukraina. Det handlar dels om användningen av frusna ryska tillgångar, dels om det fortsatta militära stödet till Ukraina och mer därtill.

Oljepriset steg omdelerbart på beskedet

Beskedet har redan mött reaktioner på marknaden. Oljepriserna har ökat under dagen eftersom beslutet (som marknaden flaggat för) antas påverka tillgången på olja.

Det är även rimligt att anta att en tydligare hållning mot Ryssland från Vita huset kommer att svida för vapenindustrin på börsen. Den här typen av besked brukar ge visst hopp om vapenvila och fred vilket knappast rimmar väl med orderingångarna för sagda industri.