Oljepriset lyfter på Trumps nya sanktioner

Trump
Oljepriset sticker i väg upp med nästan 3 procent på Trumps nya sanktioner mot Rysslands två största oljebolag. (Foto: Alex Brandon/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

USA:s president Donald Trumps administration inför ytterligare sanktioner mot Rysslands två största oljebolag och det får oljepriset att stiga med 3 procent.

USA har tröttnat, heter det, på ointresset för Kreml i Moskva att få slut på kriget i Ukraina.

Det råder ”brist på seriöst engagemang” för det från Rysslands sida, anser USA.

USA straffar därför ryssarna med nya sanktioner som slår mot landets två dominerande oljebolag, vilket Dagens PS redan rapporterat.

USA: “Dags att stoppa dödandet”

”Nu är det dags att stoppa dödandet och för ett omedelbart eldupphör”, deklarerar den amerikanska finansministern Scott Bessent i samband med att han tillkännagav sanktionerna mot ryska oljejättarna Rosneft och Lukoil, berättar CNBC.

”Finansdepartementet är berett att vidta ytterligare åtgärder om det behövs för att stödja president Trumps ansträngningar att avsluta ännu ett krig”, fortsatte Bessent.

Så mycket stiger oljepriset

Det här fick oljepriset att studsa upp med nära på 3 procent på onsdagskvällen. Det globala oljeriktmärket Brent lyfte med 1,83 dollar, eller 2,92 procent till 64,42 dollar per fat under gårdagskvällen.

Den amerikanska råoljan steg med 1,74 dollar, eller 2,97 procent till 60,24 dollar fatet.

”Under ordinarie handel på onsdagen steg Brent 2 % och stängde på 62,59 dollar per fat, medan amerikansk råolja steg 2,2 % och slutade på 58,50 dollar”, framgår det.

Det är syftet med sanktionerna

Enligt USA:s finansdepartement kommer de nya oljesanktionerna att göra att Ryssland får svårt att finansiera invasionskriget i Ukraina. Sanktionerna kommer sedan det planerade mötet mellan Donald Trump och den ryske ledaren Vladimir Putin i Budapest i Ungern havererat.

Amerikanarna vill nu att de allierade följer USA:s exempel och uppges även ha satt press på Indien att upphöra med köpen av rysk olja.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

