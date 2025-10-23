Oljepriset lyfter på Trumps nya sanktioner

USA har tröttnat, heter det, på ointresset för Kreml i Moskva att få slut på kriget i Ukraina.

Det råder ”brist på seriöst engagemang” för det från Rysslands sida, anser USA.

USA straffar därför ryssarna med nya sanktioner som slår mot landets två dominerande oljebolag, vilket Dagens PS redan rapporterat.

Läs mer: Dåliga nyheter för Putin: USA inför sanktioner mot rysk olja DagensPS

USA: “Dags att stoppa dödandet”

”Nu är det dags att stoppa dödandet och för ett omedelbart eldupphör”, deklarerar den amerikanska finansministern Scott Bessent i samband med att han tillkännagav sanktionerna mot ryska oljejättarna Rosneft och Lukoil, berättar CNBC.

”Finansdepartementet är berett att vidta ytterligare åtgärder om det behövs för att stödja president Trumps ansträngningar att avsluta ännu ett krig”, fortsatte Bessent.