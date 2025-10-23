USA:s president Donald Trumps administration inför ytterligare sanktioner mot Rysslands två största oljebolag och det får oljepriset att stiga med 3 procent.
Oljepriset lyfter på Trumps nya sanktioner
Mest läst i kategorin
Energiboomen: Röret som splittrar Kanada
Med en ny pipeline har Kanada tredubblat sin export av råolja till asien och fått en ny position på världsmarknaden. Samtidigt ökar missnöjet i landet mot president Mark Carney för att han skrotar klimatmålen. Kanadas Trans Mountain Expansion-projekt, TMX, har tredubblat landets exportkapacitet av råolja. Med en ökning på nästan 600 000 fat per dag …
Guldpriset rasar – men silver visar oväntad styrka
Både guld- och silverpriserna har fallit rejält de senaste dagarna. Inte oväntat för de flesta men fallet visar på en intressant utveckling mellan de två metallerna. Ädelmetallmarknaden skakades kraftigt när guldpriset rasade 235 dollar, motsvarande en nedgång på närmare 5 procent. Det var det största endagsfallet för terminskontraktet sedan juni 2013. Silver har följt efter …
Mysteriet: Vem har gömt 130 miljoner fat olja?
Siffrorna på världens oljemarknad går inte ihop. Över en miljon fat försvinner varje dag ur statistiken. Nu tror analytiker att de kan vara ett land på spåren. När oljepriset diskuteras är tillgång och efterfrågan de självklara parametrarna. Men det finns tecken på att dessa siffror inte är tillförlitliga. Enligt nya beräkningar från det internationella energibyrån …
Efter Northvolt och grönt stål: Här är nya jättesatsningen
Svenska Vargas Holdings har bland annat varit med i Northvolt och Stegra. Nu är man med i en ny miljardsatsning på europeiskt aluminium. Motgångarna för Northvolt och Stegra avskräcker inte nya aktörer från att fortsätta försöka. Ett exempel på detta är planen på att upprätta nordisk produktion av aluminium. Det skulle i så fall bli …
Centralbanker överger dollar – väljer guld istället
Guldpriset har rusat till rekordnivåer i veckan, när investerare och centralbanker fortsatte att flytta sina tillgångar från amerikanska dollar till mer stabila värden. Priset på guld steg på måndagen med 3,5 procent till 4 359 dollar per uns, vilket enligt Dow Jones Market Data är den största dagliga ökningen sedan april 2020. Det rapporterar MarketWatch. …
USA har tröttnat, heter det, på ointresset för Kreml i Moskva att få slut på kriget i Ukraina.
Det råder ”brist på seriöst engagemang” för det från Rysslands sida, anser USA.
USA straffar därför ryssarna med nya sanktioner som slår mot landets två dominerande oljebolag, vilket Dagens PS redan rapporterat.
Läs mer: Dåliga nyheter för Putin: USA inför sanktioner mot rysk olja DagensPS
USA: “Dags att stoppa dödandet”
”Nu är det dags att stoppa dödandet och för ett omedelbart eldupphör”, deklarerar den amerikanska finansministern Scott Bessent i samband med att han tillkännagav sanktionerna mot ryska oljejättarna Rosneft och Lukoil, berättar CNBC.
”Finansdepartementet är berett att vidta ytterligare åtgärder om det behövs för att stödja president Trumps ansträngningar att avsluta ännu ett krig”, fortsatte Bessent.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så mycket stiger oljepriset
Det här fick oljepriset att studsa upp med nära på 3 procent på onsdagskvällen. Det globala oljeriktmärket Brent lyfte med 1,83 dollar, eller 2,92 procent till 64,42 dollar per fat under gårdagskvällen.
Den amerikanska råoljan steg med 1,74 dollar, eller 2,97 procent till 60,24 dollar fatet.
”Under ordinarie handel på onsdagen steg Brent 2 % och stängde på 62,59 dollar per fat, medan amerikansk råolja steg 2,2 % och slutade på 58,50 dollar”, framgår det.
Det är syftet med sanktionerna
Enligt USA:s finansdepartement kommer de nya oljesanktionerna att göra att Ryssland får svårt att finansiera invasionskriget i Ukraina. Sanktionerna kommer sedan det planerade mötet mellan Donald Trump och den ryske ledaren Vladimir Putin i Budapest i Ungern havererat.
Amerikanarna vill nu att de allierade följer USA:s exempel och uppges även ha satt press på Indien att upphöra med köpen av rysk olja.
Se klippet: Oljepriset – vad betyder det för Europa och marknaden? Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Nordea: ”Hushållen har det fortsatt tufft”
Nordea konstaterar att lågkonjunkturen håller Sverige i ett järngrepp och att regeringens reformer inte slagit igenom än, vilket bidrar till att hushållen har det fortsatt kämpigt privatekonomiskt. En av fyra, 25 procent, av svenskarna uppger att de inte skulle klara av en ökad månadskostnad på 6 000 kronor eller mer, vilket är lika många som …
Oljepriset lyfter på Trumps nya sanktioner
USA:s president Donald Trumps administration inför ytterligare sanktioner mot Rysslands två största oljebolag och det får oljepriset att stiga med 3 procent. USA har tröttnat, heter det, på ointresset för Kreml i Moskva att få slut på kriget i Ukraina. Det råder ”brist på seriöst engagemang” för det från Rysslands sida, anser USA. USA straffar …
Användare drabbas av vanföreställningar efter samtal med AI
Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens, särskilt chattbotar som Chat GPT och Gemini, kommer med en varningsflagg. En ny europeisk rapport visar att nästan hälften av alla svar om samhällsfrågor och nyheter från dessa AI-assistenter innehåller allvarliga fel, vilket riskerar att påverka allmänhetens tilltro till information och i värsta fall leda till psykologisk skada hos …
Swiss Made hittar nya marknader – USA får nobben
Swiss Made är inte lika hett i USA längre, genom Trumps tullar. Istället har lyxklockorna från Schweiz tvingats hitta nya marknader – och gör det med råge. Trumps tullar har drabbat Schweiz klockindustri hårt, som såg en nedgång i USA med hela 55 procent förra månaden, den andra månaden på raken med en stark exportnedgång …
Bubblan som alla pratar om kan spricka snart
Det kommer allt fler varningar om bubblan som snart spricker. AI är på allas läppar, och har boostat upp börserna rejält, så frågan är hur kraftigt raset blir när det kommer en krasch. Experterna viftar redan med varningsflaggorna och har gjort det ett bra tag nu. Lisa Shalett, investeringschef på Morgan Stanley Wealth Management, uppger …