Uppgifter: Indien hämtar olja från Ryssland igen

Indien tänker fortsätta att köpa rysk olja trots USA:s uppmaningar om att sluta. Det framgår av en artikel i Moscow Times. Det är det statliga bolaget Indian Oil Corp (IOC) som bestämt sig för att återuppta handeln med Ryssland.

Handel efter kort paus

Enligt uppgifter till tidningen, som refererar till Reuters, har det indiska bolaget lagt en order på fem skeppningar av olja från ryska leverantörer som inte är belagda med sanktioner.

Nyheten om köpet kommer efter att Indien pausade oljehandeln med Ryssland under förra veckan. Då stod det klart att ryska oljebolagen Lukoil och Rosneft skulle beläggas med sanktioner som ett resultat av ytterligare press på Ryssland. USA har givit till 21 november att avbryta handeln med de två utpekade bolagen.

IOC har tidigare fått dra tillbaka order från Ryssland på olja efter beslut om sanktioner. Nu hoppas man kunna fortsätta att importera från bolag som inte är satta under sanktion.

I offentliga uttalanden försvarar Indien att man köper olja från Ryssland. Man hävdar att det är nödvändigt för landets överlevnad.

Samtidigt väljer USA att straffa Indien med höjda tullar. I augusti kom ett besked om att USA höjder sina tullar till 50 procent. Trump har sagt att han vill straffa Indien för att landet köper rysk olja. Men Indien har trotsat hoten och fortsatt handeln med Ryssland.

Rykten om sänkta tullar

Samtidigt har det cirkulerat rykten om att det är på gång med sänkta tullar för Indien. Premiärminister Narendra Modi ska ha lovat att landet ska minska sin oljeimport från Ryssland. Men inget framsteg tycks finnas just nu på den punkten.

“Indien har tagit ut enorma tullar under många år”, har Donald Trump sagt när han kommenterat tullarna mot Indien.