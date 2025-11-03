Indien tycks fortsätta att handla olja från Ryssland. Detta trots påtryckningar från USA. Enligt källor till Reuters har man bara bytt leverantörer.
Uppgifter: Indien hämtar olja från Ryssland igen
Mest läst i kategorin
Bottenrekord för Trump – förtroendet rasar på hemmaplan
Enligt färska opinionsundersökningar kan mellanårsvalet bli ett missnöjesval mot Donald Trump. Demokraterna vädrar morgonluft. Demokraterna kan hysa vissa förhoppningar inför mellanårsvalet med förskjutningar av makten som resultat. Det visar CNN:s senaste valbarometer som genomförts av SSRS. Orsaken är framför allt att Trump verkar tappa stöd för andra mätningen i rad. På frågan om man stöttar …
Trump: "Jag tvivlar på det" – om krig mot Venezuela
Donald Trump tonar ner risken för krig med Venezuela – men Carl Bildt tror att militära attacker är nära förestående. Det diplomatiska läget mellan Washington och Caracas har förvärrats efter flera amerikanska attacker mot misstänkta knarkbåtar. Medan Trump avfärdar att ett krig är nära, växer oron för att konflikten snart kan ta en ny riktning. …
Så blev Ukrainas drönare krigets vinnare
Ukrainas egentillverkade drönare flyger längre än någonsin och är mer effektiva än någon gång tidigare. Så här gick det till. De byggs på hemliga platser på landsbygden i Ukraina och flyger från lika hemliga platser. Sedan slår Ukrainas drönare till djupt inne i Ryssland. Det handlar om strategiska mål i form av oljeraffinaderier, bränsledepåer och …
New Yorks Olof Palme: Röd framgång i USA:s största stad
Har USA fått en egen Olof Palme? Zohran Mamdani har med skärpa och röda löften vunnit miljontals hjärtan i New York. Den här veckan ser ut att bjuda på en av socialdemokratins största vinster på länge. Överlag kan man inte påstå att världen rör sig till vänster. På många håll står striden mellan mittenpolitiker eller …
Trump: Xi har lovat mig att inte röra Taiwan
Så länge Donald Trump huserar i Vita huset tänker Kina inte vidta åtgärder mot Taiwan, detta ska Kinas president Xi Jinping ha lovat Trump. Frågan om Taiwan var inte ens uppe på agendan när Donald Trump och Xi Jinping träffades i torsdags i Sydkorea. Men oavsett om samtalen bara kretsade kring USA:s och Kinas handel …
Indien tänker fortsätta att köpa rysk olja trots USA:s uppmaningar om att sluta. Det framgår av en artikel i Moscow Times. Det är det statliga bolaget Indian Oil Corp (IOC) som bestämt sig för att återuppta handeln med Ryssland.
Handel efter kort paus
Enligt uppgifter till tidningen, som refererar till Reuters, har det indiska bolaget lagt en order på fem skeppningar av olja från ryska leverantörer som inte är belagda med sanktioner.
Nyheten om köpet kommer efter att Indien pausade oljehandeln med Ryssland under förra veckan. Då stod det klart att ryska oljebolagen Lukoil och Rosneft skulle beläggas med sanktioner som ett resultat av ytterligare press på Ryssland. USA har givit till 21 november att avbryta handeln med de två utpekade bolagen.
IOC har tidigare fått dra tillbaka order från Ryssland på olja efter beslut om sanktioner. Nu hoppas man kunna fortsätta att importera från bolag som inte är satta under sanktion.
I offentliga uttalanden försvarar Indien att man köper olja från Ryssland. Man hävdar att det är nödvändigt för landets överlevnad.
Samtidigt väljer USA att straffa Indien med höjda tullar. I augusti kom ett besked om att USA höjder sina tullar till 50 procent. Trump har sagt att han vill straffa Indien för att landet köper rysk olja. Men Indien har trotsat hoten och fortsatt handeln med Ryssland.
Rykten om sänkta tullar
Samtidigt har det cirkulerat rykten om att det är på gång med sänkta tullar för Indien. Premiärminister Narendra Modi ska ha lovat att landet ska minska sin oljeimport från Ryssland. Men inget framsteg tycks finnas just nu på den punkten.
“Indien har tagit ut enorma tullar under många år”, har Donald Trump sagt när han kommenterat tullarna mot Indien.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Därför vinner Mjällby i längden
Kusinerna från landet? Glöm det. När Mjällby lyfter Lennart Johanssons pokal är det en helprofessionell klubb med en långsiktig plan. Allsvenskan i fotboll som avgörs helgen som kommer. Toppstriden är totalt ointressant med en omgång kvar. Det är redan innan de sista matcherna är spelade klart att Mjällby vinner, Hammarby blir tvåa och Gais tar …
Bottenrekord för Trump – förtroendet rasar på hemmaplan
Enligt färska opinionsundersökningar kan mellanårsvalet bli ett missnöjesval mot Donald Trump. Demokraterna vädrar morgonluft. Demokraterna kan hysa vissa förhoppningar inför mellanårsvalet med förskjutningar av makten som resultat. Det visar CNN:s senaste valbarometer som genomförts av SSRS. Orsaken är framför allt att Trump verkar tappa stöd för andra mätningen i rad. På frågan om man stöttar …
Techmiljardärernas superyachter – här är de största
Techmiljardärerna tar sin lyx till havs. Med allt större och dyrare superyachter visar Jeff Bezos, Sergey Brin och Mark Zuckerberg att världens rikaste nu tävlar om vem som har det mest spektakulära flytande palatset. Samtidigt som techmiljardärerna blir rikare och rikare så blir deras superyachter längre och lyxigare, skriver Business Insider. Det är riktigt dyrt …
Efter miljardfiaskot – pensionsjätten slipper straff
Många hade trott att Alecta skulle få reprimander av Finansinspektionen efter det stora fiaskot i USA. Men det blir inga åtgärder, enligt Di:s källor. När Signature Bank, Silicon Valley Bank och First Republic Bank gick omkull inom loppet av några dagar i 2023 var det en relativt omfattande bankkris som skakade amerikansk finansvärld. Det fanns …
Bravida-chefer fällda för grovt bedrägeri
Två Bravida-chefer i Skåne har dömts till fängelse respektive villkorlig dom för grovt bedrägeri. Enligt rätten har cheferna ytterst medvetet fifflat med fakturor. Det är bland annat Dagens Arbete som berättar om domen. I åtalet stod från början tre chefer åtalade. En avdelningschef, en serviceledare och ytterligare en chef. Avdelningschefen och serviceledare är de som …