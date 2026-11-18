Det gav Chodorkovskij tio år i fängelse för skatteflykt, bedrägeri och förskingring och var framför allt en tydlig varning till andra som funderade på att kritisera Putin.

Att de ryska oligarkerna sedan dess varit tysta inför Putin säger en del om presidentens makt, men nu har vissa medlemmar av Rysslands affärselit börjat föreställa sig ett Ryssland efter Putin och förbereda sig för det, skriver BBC.

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Kan de få makten igen?

Deras stora fråga är om Ryssland efter Putin kan likna Ryssland på 1990-talet, när oligarkerna skördade frukterna av makten eller om en sundare politisk ordning rentav skulle kunna få fäste.

När Putin blev vald till president år 2000 tvingade han oligarkerna till underkastelse. Han hade inget intresse av att dela makten med någon och hade råd att kväsa miljardärerna, eftersom den ryska ekonomin var på väg att återhämta sig och centralmakten blev allt starkare.

I dag finns det fler ryska miljardärer än någonsin tidigare, totalt 155 enligt Forbes.

Deras samlade förmögenhet har nått en ny rekordnivå på nästan 700 miljarder dollar.

Ändå växer otåligheten hos dem. Miljarderna räcker inte lika långt som förr och på hemmaplan kan de inte längre köpa sig inflytande.

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