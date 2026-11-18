Vladimir Putin härskar över Ryssland. 74 år gammal har han suttit vid makten ett kvarts sekel. Nu förbereder de rika tiden efter Putin.
Ryssland efter Putin: De superrika ryssarnas plan
Tystnad har präglat de rikas relation till Putin. 2003 anklagade oljemagnaten Michail Chodorkovskij, då Rysslands rikaste man, Putin att låta korruptionen breda ut sig ohämmat.
Det gav Chodorkovskij tio år i fängelse för skatteflykt, bedrägeri och förskingring och var framför allt en tydlig varning till andra som funderade på att kritisera Putin.
Att de ryska oligarkerna sedan dess varit tysta inför Putin säger en del om presidentens makt, men nu har vissa medlemmar av Rysslands affärselit börjat föreställa sig ett Ryssland efter Putin och förbereda sig för det, skriver BBC.
Exfruar och sanktioner pressar rika ryssar. Dagens PS
Kan de få makten igen?
Deras stora fråga är om Ryssland efter Putin kan likna Ryssland på 1990-talet, när oligarkerna skördade frukterna av makten eller om en sundare politisk ordning rentav skulle kunna få fäste.
När Putin blev vald till president år 2000 tvingade han oligarkerna till underkastelse. Han hade inget intresse av att dela makten med någon och hade råd att kväsa miljardärerna, eftersom den ryska ekonomin var på väg att återhämta sig och centralmakten blev allt starkare.
I dag finns det fler ryska miljardärer än någonsin tidigare, totalt 155 enligt Forbes.
Deras samlade förmögenhet har nått en ny rekordnivå på nästan 700 miljarder dollar.
Ändå växer otåligheten hos dem. Miljarderna räcker inte lika långt som förr och på hemmaplan kan de inte längre köpa sig inflytande.
Ny analys: Nu kvävs Rysslands ekonomi steg för steg. Dagens PS
”De har inga kort på hand”
”De har inga kort på hand, de har inget spel att spela”, säger analytikern Dmitrij Nekrasov. ”De är rika för att de har en koppling till Putin – inte tvärtom.”
Utanför Ryssland är de dessutom utfrysta till följd av de västerländska sanktioner som infördes efter invasionen av Ukraina.
”De behandlas som småkriminella. De kan inte använda sina privatjetplan, och deras yachter får inte lägga till i de bästa hamnarna i Europa. Det måste vara oerhört plågsamt och förnedrande för dem”, konstaterar Bill Browder, en gång storinvesterare i Ryssland.
Detta har också fått dem att fundera på vad som händer när Putin lämnar scenen. Det finns visserligen inga tecken på att han är på väg att avgå eller har dålig hälsa.
Men presidenten fyllde 74 förra månaden och har suttit vid makten ett kvarts sekel.
Efter hackerattacken: ”Risken för ryskt sabotage har ökat”. Dagens PS
Demokrati efter Putin? ”Inte troligt”
Vissa hoppas på en blomstrande demokrati i Ryssland efter Putin men det ser analytiker som det minst sannolika scenariot.
En annan väg är fortsatt autokrati. En annan person skulle ta över efter Putin och vidareföra hans styre, men inte vara lika stark som Putin till en början.
En tredje väg? Oligarkerna återtar sin makt och Ryssland återgår till vad man var under 1990-talet.
Det alternativet är, förstås, vad oligarkerna själva skulle vilja – och med tanke på deras enorma rikedomar är det troligt att de förr eller senare vill ta tillbaka sin politiska makt.
”De vill återvända till en tid då man lyssnade på dem, då de inte berövades sina tillgångar och då de förstod spelets regler”, sammanfattar exiljournalisten Alexandra Prokopenko.
Proporenko talar om hur en förändring skett i hur affärsmannen talar om Putin är signifikativ.
Tidigare talade de om honom som ”Chefen”, ”Den förste” eller använde initialerna ”VV”, smeknamn som vittnar om respekt,
I dag? Nu kallar de honom ”Ded”, vilket står för ”gubben” eller ”farfar”.
Avslöjat: Årets julklapp får dig att springa iväg. Dagens PS