”En av de största i Europa”

”Vi kan med glädje konstatera att vi vid slutet av nästa år kommer att vara en av de största rymdnationerna i Europa, med det största antalet satelliter”, säger Bieniek.

Polen har de senaste åren även ökat sina bidrag till ESA, den civila europeiska rymdorganisationen.

Polen särskiljer inte den militära rymdbudgeten från den totala. I stället är utgifterna inbakade i olika militära insatsområden.

”Budgeten är i hög grad integrerad i anslagen för underrättelseverksamhet, kommunikation, skydd av egna styrkor och eldkraft – alltså de områden vi utvecklar för att tillhandahålla kapacitet till försvarsmakten”, säger Górka.

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Ska se genom molnen

Enligt de två militärerna är första prioritet satelliter för ISR, det vill säga underrättelseinhämtning, övervakning och spaning.

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Polen har främst satsat på satelliter som kan se genom det ständiga molntäcket i regionen, särskilt över Ukraina och Ryssland.

”Det område som är viktigast för oss är oftast molntäckt. I genomsnitt är det bara 72–73 soliga dagar”, konstaterar Górka.

Górka och Bieniek förklarar att inköp av skräddarsydd militär utrustning bara är en del av en anskaffningsstrategi som vilar på tre ben.

Försvarsdepartementet satsar även stort på internationellt samarbete, både med USA och Europa, samtidigt som man fortsätter köpa in kommersiella tjänster.

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Polens premiärminister Donald Tusk, mitten, och regeringen i Polen går nu i spetsen för en stor rymdsatsning med nya militära satelliter. (Foto: Andrew Harnik /AP-TT)

Långvarigt avtal med Italien

När det gäller förmågor för bildinsamling har Polen till exempel sedan många år ett avtal med Italien.

Avtalet ger försvarsdepartementet tillgång till data från det italienska satellitsystemet Cosmo-Skymed, en konstellation av SAR-satelliter med radarbaserad bildinsamling som kan användas både militärt och civilt.

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Inom området lägesbild i rymden, Space Domain Awareness, har Polen ett starkt partnerskap med US Space Commands enhet för gemensamma kommersiella operationer.

Det ger tillgång till kommersiella ISR-data (underrättelse-, övervaknings- och spaningsdata, refererar Breaking Defense.

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