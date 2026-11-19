Nya militära satelliter och en omfattande rymdsatsning. Initiativet kommer från regeringen i Polen som satsar stort.
Polen satsar stort i rymden: "Ska bli en av de främsta"
Nya militära satelliter är en del i en bredare, stor plan när Polen ska satsa stort på rymden.
Enligt höga militära företrädare ska Polen skaffa nya satelliter för radaravbildning likväl som satelliter för militär kommunikation med avancerad kryptering.
Det är en del av en omfattande utbyggnad av landets rymdbaserade infrastruktur för det man hävdar är ”nationell säkerhet”.
Polen planerar även nya, markbaserade radarsystem för övervakning av rymden, skriver Breaking Defense.
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Vill få plats bland de stora
Satsningen ska komplettera den polska rymdmyndighetens globala nätverk av optiska teleskop, som nu används av militären för att upprätthålla lägesbilden av rymden.
”Vi driver ett projekt just nu. Vi bygger…passiv radar för rymdövervakning”, säger generalmajor Marcin Górka, chef för försvarsdepartementets innovationsavdelning, hos Breaking Defense.
Górka, som inte gick in på detaljer, uttalar sig tillsammans med brigadgeneral Mieczyslaw Bieniek, chef för spaning och underrättelseanalys vid Polens generalstab.
Genom uppbyggnaden av en militär rymdkapacitet vill Polen få en plats vid det ”stora bordet” bland Europas rymdnationer, förklarar de två höga militärerna.
Polens rymdsatsning inkluderar även statliga investeringar i civil och kommersiell kapacitet och stöd till den egna rymdindustrin.
”En av de största i Europa”
”Vi kan med glädje konstatera att vi vid slutet av nästa år kommer att vara en av de största rymdnationerna i Europa, med det största antalet satelliter”, säger Bieniek.
Polen har de senaste åren även ökat sina bidrag till ESA, den civila europeiska rymdorganisationen.
Polen särskiljer inte den militära rymdbudgeten från den totala. I stället är utgifterna inbakade i olika militära insatsområden.
”Budgeten är i hög grad integrerad i anslagen för underrättelseverksamhet, kommunikation, skydd av egna styrkor och eldkraft – alltså de områden vi utvecklar för att tillhandahålla kapacitet till försvarsmakten”, säger Górka.
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Ska se genom molnen
Enligt de två militärerna är första prioritet satelliter för ISR, det vill säga underrättelseinhämtning, övervakning och spaning.
Polen har främst satsat på satelliter som kan se genom det ständiga molntäcket i regionen, särskilt över Ukraina och Ryssland.
”Det område som är viktigast för oss är oftast molntäckt. I genomsnitt är det bara 72–73 soliga dagar”, konstaterar Górka.
Górka och Bieniek förklarar att inköp av skräddarsydd militär utrustning bara är en del av en anskaffningsstrategi som vilar på tre ben.
Försvarsdepartementet satsar även stort på internationellt samarbete, både med USA och Europa, samtidigt som man fortsätter köpa in kommersiella tjänster.
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Långvarigt avtal med Italien
När det gäller förmågor för bildinsamling har Polen till exempel sedan många år ett avtal med Italien.
Avtalet ger försvarsdepartementet tillgång till data från det italienska satellitsystemet Cosmo-Skymed, en konstellation av SAR-satelliter med radarbaserad bildinsamling som kan användas både militärt och civilt.
Inom området lägesbild i rymden, Space Domain Awareness, har Polen ett starkt partnerskap med US Space Commands enhet för gemensamma kommersiella operationer.
Det ger tillgång till kommersiella ISR-data (underrättelse-, övervaknings- och spaningsdata, refererar Breaking Defense.
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