Sveriges mest omtalade fängelse, Kumla-anstalten, får se sin högsta chef Jacques Mwepu omplacerad utifrån ett julbord han för övrigt inte ätit av.

Ödet att bli omplacerad delar Mwepu med ”en handfull anställda”.

”Jag omfattas utifrån min chefsroll och vill understryka att jag inte ätit av julbordet”, förklarar fängelsechefen hos NA.

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Omplacerad och under utredning

Mwepu är nu omplacerad till huvudkontoret och under utredning. Det gäller även de misstänkta anställda som riskerar åtalsanmälan för tagande av muta.

”Man har haft ett julbord, en bjudning av en konsult. Det julbordet strider mot gällande regler, enligt myndigheten”, kommenterar Jacques Mwepu.

Själv understryker han att det är som chef och inte som deltagare han omfattas av utredningen.

”Med andra ord vad jag visste om julbordet, vilka beslut jag har fattat och så vidare. Jag vill understryka att jag inte har ätit av julbordet.”

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