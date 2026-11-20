Kumlas fängelsechef är omplacerad. Han och ett antal anställda utreds nu för tagande av muta i samband med ett julbord en konsult bjudit på.
Svensk fängelsechef utreds för mutbrott
I en kriminalvård där landets politiker är överens om att spärra in fler och fler människor på allt längre tid i allt fler nya och gamla fängelser, lägger Kriminalvården sin energi på julbord.
Sveriges mest omtalade fängelse, Kumla-anstalten, får se sin högsta chef Jacques Mwepu omplacerad utifrån ett julbord han för övrigt inte ätit av.
Ödet att bli omplacerad delar Mwepu med ”en handfull anställda”.
”Jag omfattas utifrån min chefsroll och vill understryka att jag inte ätit av julbordet”, förklarar fängelsechefen hos NA.
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Omplacerad och under utredning
Mwepu är nu omplacerad till huvudkontoret och under utredning. Det gäller även de misstänkta anställda som riskerar åtalsanmälan för tagande av muta.
”Man har haft ett julbord, en bjudning av en konsult. Det julbordet strider mot gällande regler, enligt myndigheten”, kommenterar Jacques Mwepu.
Själv understryker han att det är som chef och inte som deltagare han omfattas av utredningen.
”Med andra ord vad jag visste om julbordet, vilka beslut jag har fattat och så vidare. Jag vill understryka att jag inte har ätit av julbordet.”
”Exakt det som ska utredas”
Om han i denna storm i ett vattenglas gett de anställda tillstånd att låta sig bjudas på julskinka och rödkål är oklart.
”Det är exakt det som ska utredas utifrån min roll som chef, inget annat. Det här granskas utifrån hela händelsen och då utreds medarbetare och jag utreds utifrån min chefsroll”, säger Mwepu hos NA.
Fängelsechefen är nu omplacerad till huvudkontoret fram till och med 10 januari, men vill inte kommentera sin framtid.
”Jag finner mig i reglerna som har beslutats av myndigheten, de olika direktiven. Jag kan inte tycka i de frågorna.”
”Tiden efter den 10 januari avgörs av vad man har kommit fram till under den här utredningen, så det är absolut inte jag som äger den frågan. Det är viktigt för mig att invänta utredningen.”
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Upptäcktes efter ett annat julbord
Martin Sundström, sektionschef på personalavdelningen för region Mitt inom Kriminalvården, berättar att fallet med julbordet upptäcktes i samband med ett fall med tolv anställda i Västmanland, på anstalterna Salberga i Sala och Tillberga i Västerås.
De hade blivit bjudna på spahotellet Steam i Västerås. Kriminalvården har nu överlämnat fallet till polisen och gjort en så kallad åtalsanmälan.
”I fallet på Steam Hotel rörde det sig inte om någon från Kumla, utan det var i kölvattnet av Steam som Särskilda utredningar hos oss tog ett beslut att starta utredningar kopplat till det här julbordet”, säger Sundström hos NA.
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