Socialdemokraternas totalpaket till Centerpartiet är 15 sidor långt och består av 135 punkter.
Totalpaketet från S: Reformer för miljarder
Socialdemokraternas ”totalpaket” innehåller slopat karensavdrag, vinstförbud i skolan och höjd straffbarhetsålder till 15 år.
Men flera av reformerna kan bli dyra och finansieringen är oklar.
Socialdemokraternas totalpaket till Centerpartiet är 15 sidor långt och består av 135 punkter.
Dokumentet kan komma att bli en grund för regeringsförklaring om de rödgröna lyckas enas. S vill bilda en regering bestående av S, C och MP i samarbete med V.
Paketet inleds med en beskrivning av regeringens inriktning. Bland annat ska den öka tillväxten och skapa fler jobb, genomföra klimatomställningen och ”bygga en stark och rättvis välfärd för hela vårt land.”
Bland de mer kostsamma S-reformerna i paketet finns avskaffat karensavdrag, en tandvårdsreform, uppräknade statsbidrag, höjt barnbidrag, en arbetarepension och stegvis höjt bistånd.
Många miljarder
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) höll en presskonferens under onsdagen där hon sade att S paket kostar 175 miljarder kronor.
Det finns ingen seriositet bakom de här beräkningarna, säger Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman.
S framhåller att man inte har haft tillgång till finansdepartementets beräkningskapacitet och att det därför är svårt att göra de slutgiltiga prioriteringar som krävs innan dokumentet är slutförhandlat.
Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har också varit tydliga med att de inte står bakom hela totalpaketet eftersom det inte har förhandlats med dem. Samtidigt kräver V fortsatt en plats i regeringen, vilket C säger bestämt nej till.
Även Centerpartiet pekar på att finansiering saknas.
Man kan göra en överslagsräkning och se att det är väldigt kostnadsdrivande om man skulle ha med allting, säger C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
Anders Ygeman känner sig dock trygg med att S paket går ihop.
Det är klart att vi inte förhandlar utan ekonomi, säger han.
Kärnkraft inte med
Bland andra dyra förslag finns en skattelättnad för forskare, investeringsstöd för klimatsmarta hyresrätter för unga, fler fängelseplatser, billigare kollektivtrafik, stöd till nya havsvindkraftsparker och stöd för att köpa elbil.
Kärnkraft nämns inte i dokumentet. Där nämns heller ingenting om höjd reduktionsplikt, vilket är en het fråga eftersom det skulle kunna öka priset på drivmedel.
På kriminalområdet föreslår S att straffbarhetsåldern höjs till 15 år igen, något som C, V och MP har drivit.
För Centern finns några förslag som är svårsmälta, bland annat ett vinstförbud i skola och förskola och slopat karensavdrag.
Det är många punkter som inte är Centerpartiets politik. Det fattas finansiering och prioritering. Det är det som vi får förhandla nu, säger Thand Ringqvist.
Vinstförbud införs i skola och förskola
Karensavdrag avskaffas
Skydd för höga sjuklönekostnader för små och medelstora företag
Barn- och studiebidraget höjs
Höjda och indexerade statsbidrag till kommunerna
Stegvis reform för att bättra tandvårdsstödet
Stärkta resurser till psykiatrin
Fri tandvård för 19–23-åringar
Matlyft i äldreomsorgen
Max 12 elever per lärare i de yngre årskurserna
Tidöregeringens bidragstak justeras
Arbetslöshetsförsäkringen stärks
En arbetarepension införs
Billigare kollektivtrafik
Fler ska ha råd att köpa elbil
Skärpta straff för samhällsfarliga brott och kvinnofridskränkning
Ta bort mängdstraffrabatten för sexualbrott
Straffbarhetsåldern höjs till 15 år
Skärpta åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor
Inför maffialagar mot gängtoppar
Begränsningsåtgärder för gängkriminella
Reformera dagens skärpta regler för anhöriginvandring
Biståndet ska stegvis höjas
Steg tas mot en tredelad föräldraförsäkring
Bättre skattevillkor för små- och medelstora företag.
Växa-stödet för småföretag förbättras och FoU-avdraget stärks
Jobbkontrakt som garanterar unga arbete, utbildning eller praktik inom 90 dagar
Jobbtrappa med krav på att ta jobb mot stöd, utbildning och praktik införs
Ersätt lönegolvet för arbetsinvandring med system för behovsprövning
Fler arbetslösa ska flytta till jobb
Särskild satsning för underhåll och reparation av järnväg
Statligt stöd till enskilda vägar stärks
Investeringsstöd till klimatsmarta hyresrätter för unga
Ge kommuner återbäring från landbaserad vindkraft
Stärk skogsägares äganderätt
Ökat stöd till lanthandlare och mackar
Servicekontor och poliskontor på fler orter
Satsa på ett Landsbygdslyft, till exempel upprustning av centrum
Fotnot: Förslagen är ett urval ur totalpaketet.