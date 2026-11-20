Socialdemokraternas totalpaket till Centerpartiet är 15 sidor långt och består av 135 punkter.

Dokumentet kan komma att bli en grund för regeringsförklaring om de rödgröna lyckas enas. S vill bilda en regering bestående av S, C och MP i samarbete med V.

Paketet inleds med en beskrivning av regeringens inriktning. Bland annat ska den öka tillväxten och skapa fler jobb, genomföra klimatomställningen och ”bygga en stark och rättvis välfärd för hela vårt land.”

Bland de mer kostsamma S-reformerna i paketet finns avskaffat karensavdrag, en tandvårdsreform, uppräknade statsbidrag, höjt barnbidrag, en arbetarepension och stegvis höjt bistånd.

Många miljarder

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) höll en presskonferens under onsdagen där hon sade att S paket kostar 175 miljarder kronor.

Det finns ingen seriositet bakom de här beräkningarna, säger Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman.

S framhåller att man inte har haft tillgång till finansdepartementets beräkningskapacitet och att det därför är svårt att göra de slutgiltiga prioriteringar som krävs innan dokumentet är slutförhandlat.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har också varit tydliga med att de inte står bakom hela totalpaketet eftersom det inte har förhandlats med dem. Samtidigt kräver V fortsatt en plats i regeringen, vilket C säger bestämt nej till.

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Även Centerpartiet pekar på att finansiering saknas.

Man kan göra en överslagsräkning och se att det är väldigt kostnadsdrivande om man skulle ha med allting, säger C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist.

Anders Ygeman känner sig dock trygg med att S paket går ihop.

Det är klart att vi inte förhandlar utan ekonomi, säger han.