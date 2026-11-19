Bolaget sa sig handla valuta med en egen algoritm och lovade en avkastning som i regel låg över 6 procent i månaden. Med ränta på ränta blir det 101 procent på ett år. Bolagets högriskfond redovisade 9,5 procent i månaden under stora delar av 2026, vilket nästan tredubblar pengarna på tolv månader.

Avkastningen var påhittad

Avkastningen var till största delen påhittad, enligt anklagelseskriften. ”I stället för att handla valuta använde Backward Hat mer än 200 miljoner dollar av inkommande investerarpengar till att betala tidigare investerare, på samma sätt som i ett pyramidspel, och förde över hundratals miljoner dollar till personer inom bolaget”, skriver åklagaren.

Mer än 130 miljoner dollar gick till den 51-årige medgrundaren från Kokomo i Indiana och över 40 miljoner dollar till hans 29-årige kompanjon från Zionsville.

Bara de två männens del, 1,7 miljarder kronor, är mer än de 1 596 miljoner kronor som bedragarna kom över genom alla anmälda investeringsbedrägerier i Sverige under 2025, enligt Polisens nationella bedrägericenter.

Siffrorna som investerarna fick se backades upp av revisionsrapporter som beskrev ekonomin som sund och revisorn som oberoende. Men 51-åringen hade grundat ett annat bolag tillsammans med revisionsbyråns vd, något som aldrig redovisades för investerarna, enligt anklagelseskriften som nyhetssajten Bloomingtonian redogör för.

Uttagen fastnade i somras

Eftersom uttagen betalades med nya insättningar började upplägget spricka i somras, när allt fler ville ta ut sina pengar. När utbetalningarna drog ut på tiden skyllde bolaget på banker, kryptoöverföringar och identitetskontroller, medan 51-åringen enligt åklagaren letade efter extern finansiering för att täcka uttagen eftersom det mesta av investerarnas pengar redan var förbrukat.

Så sent som i november tog Backward Hat fortfarande in nya insättningar.

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Upp till 20 års fängelse

Båda männen åtalas för värdepappersbedrägeri, konspiration att begå bedrägeri via elektronisk kommunikation och konspiration att begå värdepappersbedrägeri. De två första åtalspunkterna kan vardera ge upp till 20 års fängelse. Männen ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen bevisats. Börstillsynen SEC och råvarutillsynen CFTC har också stämt dem civilrättsligt.

FBI har öppnat en särskild sida för investerare som tror att de förlorat pengar i bolaget. ”Bedrägerier av den här storleken stjäl inte bara pengar, de slår sönder den ekonomiska tryggheten för offer som trodde att de gjorde legitima investeringar”, säger Timothy J. O’Malley, chef för FBI:s kontor i Indianapolis, enligt tv-kanalen WRTV.

51-åringen har redan ställts inför domstol i Indiana, medan 29-åringen, som greps i Gilbert, ställs inför en federal domstol i Arizona på torsdagen.