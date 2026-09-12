Nya attentat mot vapenlager: Ryska agenter misstänkta

Ville arrestera sex ryssar

2024 utfärdade Bulgarien en arresteringsorder mot sex ryska medborgare som anklagades för inblandning i en attack mot Emcos vapendepåer, där ammunition på väg till Ukraina och Georgien förvarades.

Vid den tiden ansåg bulgariska åklagare att det fanns skäl att tro på ett samband mellan de explosionerna, ett försök att förgifta Gebrev 2015 och explosioner i ammunitionsdepåer i Tjeckien 2014.

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Ryssland har, inte helt oväntat, tillbakavisat anklagelserna.

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Irland varnar för attacker

På Irland varnar statliga elbolaget ESB för ”attacker från statliga aktörer” efter flera incidenter runt om i Europa.

I ett prospekt till långivare lyfter ESB fram risker kopplade till fysiska attacker mot anläggningar och kritisk infrastruktur, skriver Irish Times.

”Under de senaste två åren har liknande anläggningar på andra europeiska marknader utsatts för angrepp, vilket understryker energiinfrastrukturens sårbarhet för sådana händelser”, skriver ESB i dokumentet, daterat 28 augusti.

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Vattenfall ser risker

Svenska Vattenfall – med omfattande verksamhet även i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien – inkluderade redan förra året en varning i ett prospekt, om att kärnkraftverk och vattenkraftsdammar kan bli måltavlor för ”fientliga statliga aktörer” och kallade det försämrade säkerhetsläget i Europa ”det nya normala”.

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Vattenfall, här med vd Anna Borg, har flera gånger varnat för attacker, Efter händelserna i Bulgarien misstänks återigen ryska agenter. (Foto: Adam Ihse /TT)

Fortum pekar ut Ryssland konkret

Även danska Ørsted har i prospekt påpekat att man står inför risker kopplade till ”handlingar av vandalism eller sabotage utförda av kriminella, terrorister eller statliga aktörer, samt fysiskt intrång i nätverk för driftteknik”.

Finska Fortum har uttryckligen nämnt Ryssland. Sedan 2023 har Fortum i sina finansiella rapporter lyft fram det potentiella hotet från Ryssland, däribland ”sabotage eller direkta angrepp mot exempelvis energiinfrastruktur i de länder där Fortum är verksamt”.

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