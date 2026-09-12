Anställda får 5,7 årslöner i bonus – hotar med strejk ändå

Cirka 80 procent är beredda att strejka

Kraven följer på flera arbetstvister i branschen, senast i Sydkorea. Där avvärjde Samsung en strejk med ett avtal om bonusar på 10,5 procent av rörelsevinsten till de anställda inom halvledare, enligt AFP.

Micron redovisade en rekordomsättning på 41,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 398 miljarder kronor, för tredje kvartalet i räkenskapsåret 2026.

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Förhandlingar med en statlig medlare inleddes i början av september, och om de havererar får medlemmarna rösta om strejk. En tidigare mätning visade att omkring 80 procent av medlemmarna var beredda att strejka, uppger facken för AFP.

I en annan del av AI-ekonomin går det åt motsatt håll. Mjukvarubolaget Teradata har sagt till sina omkring 5 100 anställda att inte räkna med några generella löneökningar i år, eftersom pengarna ska gå till AI-satsningar, enligt Realtid.

PS analys

Ett bud på nästan sex årslöner är svårt att säga nej till, men facken förhandlar inte om årets utbetalning. De förhandlar om ett upplägg som håller även nästa gång chipcykeln vänder nedåt.

Micron vill ge de anställda en engångsgåva, facken vill ha återkommande säkerhet.

AI-vinsterna landar i ett fåtal bolag, men lönerna sätts i hela ekonomin. När chipanställda får flera årslöner extra höjs förväntningarna även i branscher där produktiviteten inte har ändrats.

Sydkoreas centralbank har varnat för just den spridningen, och i Suwon, där Samsung har sin bas, syns den redan i ökad lyxkonsumtion och rädsla för inflation.

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