Företaget Micron i Taiwan lovar sina anställda upp till 68 månadslöner i bonus, men det godtar inte facken. Istället hotar facken med strejk, vilket omfattar 12 000 anställda vid två fabriker.
Anställda får 5,7 årslöner i bonus – hotar med strejk ändå
Dagens PS har berättat hur sydkoreanska chipbonusar oroar landets centralbank. Nu syns samma mönster i Taiwan
De anställda som jobbar med produktion ska få ersättningar motsvarande 35 till 68 månadslöner för räkenskapsåret 2026. Av dessa ska minst 1,7 miljoner taiwanesiska dollar, motsvarande cirka 515 000 kronor, vara i kontanter, enligt Microns uttalande.
Micron har omkring 15 000 anställda i Taiwan och tillverkar 50 till 60 procent av sina chip i landet, enligt AFP. Räknat i år motsvarar det mellan 2,9 och 5,7 årslöner i ett enda svep, enligt vår beräkning.
Bolaget framhåller att summan även rymmer grundlön, aktieprogram och personalaktier, enligt teknikmediet Igor’s Lab.
Facket kräver 83 månadslöner och kvartalsutdelningar
De två facken företräder nästan 12 000 anställda vid fabrikerna i Taoyuan och Taichung. De kräver en engångsbonus på 83 månadslöner och ett fast system där 15 procent av rörelsevinsten delas ut varje kvartal i stället för en gång om året, enligt AFP.
Avståndet mellan buden är 15 månadslöner för den som når Microns högsta nivå och 48 för den som hamnar lägst, enligt vår beräkning.
Facket i Taoyuan sa nej den 10 september och menade att bolaget gick förbi systemfrågan. Facket vill ha rimlig vinstdelning när det går bra och trygghet när konjunkturen vänder. Det varnar för att vägen mot strejk fortsätter, enligt samma källa.
Cirka 80 procent är beredda att strejka
Kraven följer på flera arbetstvister i branschen, senast i Sydkorea. Där avvärjde Samsung en strejk med ett avtal om bonusar på 10,5 procent av rörelsevinsten till de anställda inom halvledare, enligt AFP.
Micron redovisade en rekordomsättning på 41,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 398 miljarder kronor, för tredje kvartalet i räkenskapsåret 2026.
Förhandlingar med en statlig medlare inleddes i början av september, och om de havererar får medlemmarna rösta om strejk. En tidigare mätning visade att omkring 80 procent av medlemmarna var beredda att strejka, uppger facken för AFP.
I en annan del av AI-ekonomin går det åt motsatt håll. Mjukvarubolaget Teradata har sagt till sina omkring 5 100 anställda att inte räkna med några generella löneökningar i år, eftersom pengarna ska gå till AI-satsningar, enligt Realtid.
PS analys
Ett bud på nästan sex årslöner är svårt att säga nej till, men facken förhandlar inte om årets utbetalning. De förhandlar om ett upplägg som håller även nästa gång chipcykeln vänder nedåt.
Micron vill ge de anställda en engångsgåva, facken vill ha återkommande säkerhet.
AI-vinsterna landar i ett fåtal bolag, men lönerna sätts i hela ekonomin. När chipanställda får flera årslöner extra höjs förväntningarna även i branscher där produktiviteten inte har ändrats.
Sydkoreas centralbank har varnat för just den spridningen, och i Suwon, där Samsung har sin bas, syns den redan i ökad lyxkonsumtion och rädsla för inflation.
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