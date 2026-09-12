Alpernas skidjättar varnar dig som bokar skidresan i januari

Stenblock och sprickor i Zermatt

Zermatt har som mål att erbjuda skidåkning 365 dagar om året. Liftstationen på Klein Matterhorn ligger på 3 883 meter, den högsta i Europa. I sommar räckte inte höjden.

”Ena stunden är det massor av snö, sedan kommer brutal, ihållande värme”, säger skidläraren Simon Wells till CNN.

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Efter 38 år i branschen ser han saker som inte fanns för bara några år sedan. ”Stora stenblock och klippor som tränger upp genom glaciären, fler sprickor som blottas.”

En skylt vid Mer De Glace visar hur högt glaciären sträckte sig 2018, i Chamonix i Frankrike. Foto: Magnus Lejhall / TT

Det som saknades i sommar var nattfrosten. Utan nedkylning på natten fryser inte snötäcket till, smältvattnet rinner ner i isen och sprickorna blir svåra att bedöma.

Zermatt Bergbahnens vd Martin Hug hänvisade till säkerheten för gäster och personal när liftarna stoppades. Bara det schweiziska landslaget fick fortsätta träna.

Isen försvinner i rekordfart

Schweiz cirka 1 400 glaciärer tappade 3 procent av volymen under 2025, det fjärde största tappet sedan mätningarna började, enligt mätnätverket Glamos. På tio år har en fjärdedel av isen försvunnit.

I år kom brytpunkten då vinterns snö var slut redan den 29 juni, näst tidigast någonsin. Schweiz glaciärer smälter allt snabbare och normalt infaller dagen i mitten av augusti.

Allt varmare och brist på nattfrost gör att glaciärerna minskar i rekordfart.Foto: Magnus Lejhall/TT

Sett över hela Alperna och Pyrenéerna försvann 39 procent av isen mellan 2000 och 2023, enligt Nature-studien Glambie. Sedan 1850 har Alpernas glaciärer förlorat 30 till 40 procent av sin yta och ungefär halva volymen, enligt forskningscentret CREA Mont-Blanc i Chamonix.

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Cervinia delar glaciären med Zermatt

Enbart STS Alpresor, Nordens största arrangör av alpresor, skickar cirka 50 000 resenärer om året till Alperna. Italienska Cervinia, där bolaget äger ett eget hotell, delar Theodulglaciären med Zermatt.

För många familjer har skidsemestern blivit en lyx. En sportlovsvecka i svenska fjällen kostar i snitt 42 000 kronor per familj med två vuxna och två barn, enligt Ica Banken. Med de summorna blir valet av vecka en ekonomisk fråga.

Colin är inte orolig för själva vintersäsongen. Tignes och Val d’Isère hör till Alpernas högst belägna orter. ”Vi har studier som visar att vi de kommande 50, 80, 100 åren kommer att ha snöfall och kalla perioder för att producera konstsnö”, säger han.

Sämre ser det ut för de glaciärer där svenska landslag tränat om sommaren. Norska Folgefonna, länge en självklar bas för svenska och norska åkare, smälter bort och liftarna har rasat.

Simon Wells i Zermatt väntar på kylan. ”Även på vintern är det berget som bestämmer. Vi behöver konstant låga temperaturer och vi behöver snö.”