Iran använde amerikansk AI för att spåra USA:s flotta

Det här framgår av en rapport från Anthropic, där man säger sig ha stoppat tilltaget och delat information kring operationen med amerikanska myndigheter.

Anthropics rapport ger en detaljerad bild av hur Iran-kopplade grupper använt en kommersiellt tillgänglig AI-modell för militär underrättelseinhämtning.

Rapporten sägs även spegla hur andra insatser gjorts från samma grupper, insatser som inkluderat propaganda, inhemsk övervakning, cyberattacker och kartläggning av personer i Israel och den judiska diasporan.

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Stoppades under augusti

Aktiviteten pågick från december 2025 till och med augusti 2026 och involverade flera Iran-kopplade konton, refererar Indian Express.

I det fall som gällde marin spaning användes Claude för att sammanställa offentlig tillgänglig information och för att följa den amerikanska flottans förflyttningar.

Anthropic uppger att den Iran-kopplade gruppen samlade in information från transpondrar på fartyg och flygplan, kommersiella satellitbilder, militära fotografier och offentliga webbplatser.

Claude användes sedan för att sammanställa informationen till handböcker för målidentifiering och tillhörande rekommendationer.

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Enligt Anthropic använde man även Claude för att undersöka eventuella sårbarheter i system ombord på fartyg.

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