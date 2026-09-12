Iran-kopplade användare utnyttjade AI-modellen Claude från Anthropic för att spåra den amerikanska flottans fartyg och deras förflyttningar.
Iran använde amerikansk AI för att spåra USA:s flotta
En Iran-kopplad grupp har använt Anthropics AI-modell Claude för att samla offentlig information om den amerikanska flottans fartyg, spåra deras rörelser och undersöka potentiella sårbarheter i fartygens kommunikationssystem.
Det här framgår av en rapport från Anthropic, där man säger sig ha stoppat tilltaget och delat information kring operationen med amerikanska myndigheter.
Anthropics rapport ger en detaljerad bild av hur Iran-kopplade grupper använt en kommersiellt tillgänglig AI-modell för militär underrättelseinhämtning.
Rapporten sägs även spegla hur andra insatser gjorts från samma grupper, insatser som inkluderat propaganda, inhemsk övervakning, cyberattacker och kartläggning av personer i Israel och den judiska diasporan.
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Stoppades under augusti
Aktiviteten pågick från december 2025 till och med augusti 2026 och involverade flera Iran-kopplade konton, refererar Indian Express.
I det fall som gällde marin spaning användes Claude för att sammanställa offentlig tillgänglig information och för att följa den amerikanska flottans förflyttningar.
Anthropic uppger att den Iran-kopplade gruppen samlade in information från transpondrar på fartyg och flygplan, kommersiella satellitbilder, militära fotografier och offentliga webbplatser.
Claude användes sedan för att sammanställa informationen till handböcker för målidentifiering och tillhörande rekommendationer.
Enligt Anthropic använde man även Claude för att undersöka eventuella sårbarheter i system ombord på fartyg.
Skapade propaganda för kampanjer
Rapporten beskriver även separata konton med kopplingar till iranska staten som använt Claude för att ta fram propagandakampanjer.
Anthropic har stängt tre konton med kopplingar till iranska statliga propagandaorganisationer. Kontona genererade bland annat kampanjplaner, manualer, digitala identiteter och databaser över måltavlor.
Man använde även Claude för att bearbeta iranska statliga underrättelserapporter till material på persiska, arabiska, urdu, malajiska, spanska, engelska och flera andra språk.
Anthropic uppger att en del av materialet spreds på X, Instagram, Telegram, Tiktok och Youtube.
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Utvecklade flera system
Anthropic uppger vidare att ett annat konto använt Claude för att utveckla ett system som kombinerar automatisk avläsning av registerskyltar med avlyssning från mobila enheter.
Kontot samlade även information från en privat Telegram-grupp för att kartlägga relationerna mellan gruppens medlemmar, skriver Indian Express.
Anthropic meddelar att man delat underrättelser om hoten med myndigheter i de fall som rörde kartläggning av amerikanska flottstyrkor.
Man har även delat indikatorer från de Iran-kopplade påverkanskampanjerna med teknik- och forskningspartners.
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