EU söker nya vägar att använda ryska tillgångar till förmån för Ukraina – men det är en lång väg att gå och fler hinder än möjligheter.
Testar ny väg: Så ska EU komma åt Rysslands miljarder
EU-kommissionen har återupptagit arbetet med att hitta juridiskt hållbara sätt att komma åt Rysslands frysta tillgångar och att kunna använda dem för att stödja Ukraina.
Ett tidigare försök stoppades av Belgien, där merparten av de frysta ryska centralbanks-tillgångarna finns.
Det är stora belopp. Tillgångarna värderas till motsvarande drygt 2 360 miljarder kronor.
Den belgiska regeringen, med vissa stödtrupper, pekade på bristen på tillräckliga garantier vid eventuella juridiska motåtgärder från Ryssland.
Belgien vill, fullt begripligt, inte att EU ska använda pengarna och sedan låta Belgien stå kvar ensam med fingrarna i syltburken, när ansvaret utkrävs.
”Pirater”: Nu skärper Putin tonen mot Norge. Dagens PS
EU gör ett nytt försök
Men när Ukrainas försvarskostnader och behov av militärt och annat stöd fortsätter stiga, har EU ändå återupptagit arbetet med att hitta alternativ som kan vara acceptabla även för Belgien, skriver Financial Times.
Sverige tog förra månaden initiativ till nya diskussioner om de frysta tillgångarna, då i samband med förhandlingar om EU:s budget för 2028-2034.
Argumentet var att de frysta medlen kan täcka Ukrainas finansieringsbehov utan att belasta EU-medlemmarnas nationella statsfinanser.
Stora behov behöver täckas
Ukraina säger sig ha ett finansieringsunderskott motsvarande 262 miljarder kronor i år och än mer nästa år.
EU har försökt täcka en del av detta genom ett lån på motsvarande drygt 1 010 miljarder kronor för 2026 och 2027.
Hittills har motsvarande 135 miljarder kronor betalats ut, men EU inser att Ukraina behöver mer för att kunna fortsätta försvara sig.
En företrädare för Belgien konstaterar att dess regerings ståndpunkt är ”oförändrad”.
”Varje förslag som rör de frysta ryska tillgångarna måste innebära en fullständig och juridiskt vattentät lösning som omfattar såväl tillgångarna som skulderna hos Euroclear och den belgiska staten”, säger personen hos FT.
SD:s ryska affär uppmärksammad internationellt. Dagens PS
Kan sätta åt Belgien globalt
Ryssland har väckt talan mot Bryssel-baserade Euroclear, som förvaltar de frysta tillgångarna.
I juli fastställde en rysk domstol att Euroclear ska betala motsvarande 2 250 miljarder kronor i skadestånd till den ryska centralbanken.
Även om domen inte erkänns av EU skulle Ryssland kunna beslagta Euroclear-tillgångar i andra rättsliga instanser, där man står närmare Ryssland.
Nu har tidigare tyske försvarsministern Annegret Kramp-Karrenbauer och franska EU-parlamentarikern Nathalie Loiseau, lagt ett förslag som innebär att ryska konton hos Euroclear och hos andra finansiella institut inom EU överförs till en särskild EU-enhet.
På så vis skulle både tillgångar, skulder och ansvar flyttas från Belgien och Euroclear till EU.
Om det är en möjlighet är oklart, enligt FT:s källor som inte vågar sia om utgången.
”Det spelar ingen roll om vi trollar fram en imponerande vit kanin ur hatten om den politiska viljan saknas”, säger en av dem.
Underjordisk flygplats: Så ska Dubai skydda sig mot attacker. Dagens PS