Testar ny väg: Så ska EU komma åt Rysslands miljarder

Ett tidigare försök stoppades av Belgien, där merparten av de frysta ryska centralbanks-tillgångarna finns.

Det är stora belopp. Tillgångarna värderas till motsvarande drygt 2 360 miljarder kronor.

Den belgiska regeringen, med vissa stödtrupper, pekade på bristen på tillräckliga garantier vid eventuella juridiska motåtgärder från Ryssland.

Belgien vill, fullt begripligt, inte att EU ska använda pengarna och sedan låta Belgien stå kvar ensam med fingrarna i syltburken, när ansvaret utkrävs.

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EU gör ett nytt försök

Men när Ukrainas försvarskostnader och behov av militärt och annat stöd fortsätter stiga, har EU ändå återupptagit arbetet med att hitta alternativ som kan vara acceptabla även för Belgien, skriver Financial Times.

Sverige tog förra månaden initiativ till nya diskussioner om de frysta tillgångarna, då i samband med förhandlingar om EU:s budget för 2028-2034.

Argumentet var att de frysta medlen kan täcka Ukrainas finansieringsbehov utan att belasta EU-medlemmarnas nationella statsfinanser.

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