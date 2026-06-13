Trump: Hormuzsundet ska öppnas på söndag

Fraktfartyg ligger för ankar utanför Bandar Abbas i Iran. Bild från i torsdags.

Så fort fredsöverenskommelsen är klar ”förbereder Pakistan för elektronisk signering omedelbart efteråt”, skriver premiärminister Shehbaz Sharif på X. Därpå ”följer samtal på teknisk nivå nästa vecka”.

Han signalerar alltså att det tänkta avtalet är relativt vagt. ”Vi hyser förtroende för att denna historiska fredsuppgörelse bildar en stabil grund för varaktig fred”, fortsätter inlägget.

USA:s president Donald Trump hävdar att avtalet ska skrivas under på söndagen.

”Omedelbart efter att det har undertecknats är Hormuzsundet öppet för alla”, skriver Trump på Truth Social.

Men Iran är av annan uppfattning, enligt Esmail Baghaei, talesperson för det iranska utrikesdepartementet.

”När det gäller den exakta tidpunkten för underskrift får vi vänta och se – men det kommer inte att ske i morgon”, säger han enligt Tasnim.

Han tillägger att ”möjligheten att det sker under de följande dagarna kan inte uteslutas.”

”Aldrig närmare än nu”

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Samtidigt har nya stridshandlingar blossat upp i Hormuzsundet.

Flera iranska drönare som ska ha försökt attackera fartyg har skjutits ner, uppger amerikanska militärkommandot Centcom.

Centcom hävdar att det för världshandeln så viktiga sundet nu är öppet för trafik – trots att Iran upprätthållit en blockad av farvattnen sedan inledningen av kriget.

I fredags signalerade även parterna att ett avtal är nära. Irans utrikesminister Abbas Araghchi konstaterade i statlig tv att inget är påskrivet men att en överenskommelse ”aldrig varit närmare än nu”.

USA:s president Donald Trump postade en skärmdump av Araghchis uttalande i sociala medier och har antytt att ett avtal kan bli klart under de närmaste dagarna, uppger The New York Times. Schweiz har erbjudit sig att vara värd för undertecknandet av avtalet, även om Pakistan nu alltså i stället talar om ett digitalt undertecknande.