Efter Ukrainas attacker: Ryska oljan på årslägsta

Uppgifterna om produktionsnivåerna kommer från Opec, som säger att ryska producenter i genomsnitt pumpade 9,009 miljoner fat råolja per dag under maj.

Det är lägre än under april och siffran är 690 000 fat per dag under Rysslands produktionsmål, enligt ett avtal inom Opec+.

Nya ukrainska attacker – slår ut broar mot Krim. Dagens PS

Fler attacker från Ukraina

Nedgången kom under en månad när Ukraina avsevärt ökade attackerna mot rysk energiinfrastruktur.

Ukrainska styrkor genomförde minst 31 attacker mot ryska raffinaderier, oljeexportterminaler och pipelineinfrastruktur under maj, det högsta antalet sedan Ryssland inledde sin invasion 2022, skriver Kyiv Independent.

Ukraina har signerat två nya försvarsavtal. Dagens PS