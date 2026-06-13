Rysslands oljeproduktion har fallit till den lägsta nivån på ett år. Ett av skälen är ihärdiga attacker från Ukraina.
Efter Ukrainas attacker: Ryska oljan på årslägsta
Rysslands råoljeproduktion sjönk till sin lägsta nivå på ett år under maj 2026. Det sammanfaller med intensifierade attacker från Ukraina mot rysk oljeinfrastruktur.
Uppgifterna om produktionsnivåerna kommer från Opec, som säger att ryska producenter i genomsnitt pumpade 9,009 miljoner fat råolja per dag under maj.
Det är lägre än under april och siffran är 690 000 fat per dag under Rysslands produktionsmål, enligt ett avtal inom Opec+.
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Fler attacker från Ukraina
Nedgången kom under en månad när Ukraina avsevärt ökade attackerna mot rysk energiinfrastruktur.
Ukrainska styrkor genomförde minst 31 attacker mot ryska raffinaderier, oljeexportterminaler och pipelineinfrastruktur under maj, det högsta antalet sedan Ryssland inledde sin invasion 2022, skriver Kyiv Independent.
Ökar trycket på Ryssland
Ukrainas ledning har upprepade gånger sagt att dess attacker mot ryska oljeanläggningar syftar till att minska Moskvas förmåga att finansiera kriget mot Ukraina.
De senaste siffrorna tyder på att kampanjen kan öka trycket på Rysslands energisektor, en av landets viktigaste exportintäktskällor.
”Lägsta nivån på två decennier”
Bloomberg skriver samtidigt att den ryska bearbetningsgraden för råolja hittills i juni sjunkit till sin lägsta nivå på två decennier. Det baserar man på uppskattningar från EA Analytics som är en del av Energy Aspects.
Ukraina har intensifierat sina attacker mot Rysslands oljeindustri under hela 2026. En av de senaste attackerna inträffade 11 juni, när en brand utbröt vid Afipsky-oljeraffinaderiet i Rysslands Krasnodar kraj efter en ukrainsk drönarattack.
Anläggningen är ett av de största raffinaderierna i södra Ryssland och bearbetar cirka 6,25 miljoner ton råolja årligen.