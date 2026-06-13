Sköldpaddor och fiskar med sensorer kan vara en del av ett nytt spionkrig till havs, påstår Kina.
Kina varnar för spionsköldpaddor – så går spionaget till
Kinas säkerhetsdepartement hävdar att utländska underrättelsetjänster använder havsdjur för att samla in känslig information i kinesiska vatten.
I ett inlägg på den kinesiska plattformen WeChat varnar departementet för att ett ”osynligt hemligt krig” pågår i haven runt Kina.
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Sensorer på djur
Enligt Kinas säkerhetsdepartement har ”relativt stora marina djur” hittats med sensorer fästa på kroppen. Det ska bland annat handla om sköldpaddor och fiskar.
Djuren ska, enligt departementet, ha simmat i kinesiska vatten och samlat in uppgifter om havsmiljön. Det rör sig bland annat om vattentemperatur, salthalt och havsströmmar.
Informationen ska sedan ha skickats vidare utomlands via satellit.
Kina pekar inte ut något särskilt land eller någon specifik underrättelsetjänst. Departementet säger inte heller exakt var djuren ska ha hittats.
Men enligt Euronews menar Kina att uppgifterna kan användas för att hitta svaga punkter i landets kustförsvar.
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Därför är havsdatan känslig
Enligt CBS News hävdar Kina att utländska aktörer under flera år försökt samla in känslig maritim information, analysera kinesisk marin verksamhet och kartlägga landets kust.
Bland annat ska man ha hittat bojar med sensorer som enligt Kina kan följa ljudsignaturer från kinesiska ubåtar i realtid.
Departementet pekar även på så kallade wave gliders, farkoster som drivs av vågor och solenergi och som kan samla in information till havs.
Det är inte heller första gången djur kopplas till militära syften. Vid Norges kust dök det 2019 upp en vitval med en sele som såg ut att kunna bära en kamera. 2023 uppgav brittisk underrättelsetjänst att Ryssland tränade delfiner vid flottbasen i Sevastopol på Krim.
Kina uppmanar nu forskare, fiskare och fartygsägare att vara vaksamma och rapportera misstänkta föremål i havet.
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