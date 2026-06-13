Kina varnar för spionsköldpaddor – så går spionaget till

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Sensorer på djur

Enligt Kinas säkerhetsdepartement har ”relativt stora marina djur” hittats med sensorer fästa på kroppen. Det ska bland annat handla om sköldpaddor och fiskar.

Djuren ska, enligt departementet, ha simmat i kinesiska vatten och samlat in uppgifter om havsmiljön. Det rör sig bland annat om vattentemperatur, salthalt och havsströmmar.

Informationen ska sedan ha skickats vidare utomlands via satellit.

Kina pekar inte ut något särskilt land eller någon specifik underrättelsetjänst. Departementet säger inte heller exakt var djuren ska ha hittats.

Men enligt Euronews menar Kina att uppgifterna kan användas för att hitta svaga punkter i landets kustförsvar.

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