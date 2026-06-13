Ex-Nato-ambassadör: Trump drar undan mattan för Europas försvar

Det menar Ivo Daalder, tidigare amerikansk Nato-ambassadör, i en krönika för Politico och pekar på Pentagons senaste beslut att stoppa försäljningen av långräckviddiga Tomahawk-robotar till Tyskland. Det sker parallellt med att USA drar tillbaka 5 000 soldater från tyskt territorium och kraftigt skär ned på sina planerade beredskapsstyrkor i Europa, däribland stridsflyg, ubåtar och jagare.

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Ex-USA-ambassadören i Nato: ”Oroande verklighet”

”Pentagon hävdar att dessa steg är nödvändiga för att återbalansera europeiska och amerikanska bidrag till kontinentens försvar, men beslutet att stoppa Tomahawk-försäljningen pekar på en betydligt mer oroande verklighet: Washington distribuerar inte längre precisionssystem för attacker i Europa, utan förnekar också sina europeiska allierade förmågan att beväpna sig med dessa system av rädsla för Rysslands reaktion. Med andra ord försöker USA nu aktivt frikoppla sin säkerhet från Europas”, skriver den före detta USA-ambassadören i Nato i sin Politico-kolumn.

Detta hindrar europeiska allierade från att köpa de system som krävs för att bygga upp en egen avskräckningsförmåga. Vita huset tycks mer lyhört för Kremls röda linjer än för de europeiska allierades säkerhetsbehov, anser han och lyfter fram en uppenbar paradox i den amerikanska retoriken.

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