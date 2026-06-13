Genom att stoppa vapenleveranser och dra tillbaka trupper underminerar Washington aktivt Europas möjligheter att försvara sig självt, vilket markerar slutet på 80 år av gemensam avskräckning, anser tidigare amerikansk Nato-ambassadör.
Ex-Nato-ambassadör: Trump drar undan mattan för Europas försvar
Det har stormat kring transatlantiska relationer förr, men dagens situation skiljer sig fundamentalt från tidigare kriser. Under kalla kriget var det Sovjetunionens agerande som hotade att splittra alliansen. I dag är det besluten i Washington som driver fram sprickan.
Det menar Ivo Daalder, tidigare amerikansk Nato-ambassadör, i en krönika för Politico och pekar på Pentagons senaste beslut att stoppa försäljningen av långräckviddiga Tomahawk-robotar till Tyskland. Det sker parallellt med att USA drar tillbaka 5 000 soldater från tyskt territorium och kraftigt skär ned på sina planerade beredskapsstyrkor i Europa, däribland stridsflyg, ubåtar och jagare.
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Ex-USA-ambassadören i Nato: ”Oroande verklighet”
”Pentagon hävdar att dessa steg är nödvändiga för att återbalansera europeiska och amerikanska bidrag till kontinentens försvar, men beslutet att stoppa Tomahawk-försäljningen pekar på en betydligt mer oroande verklighet: Washington distribuerar inte längre precisionssystem för attacker i Europa, utan förnekar också sina europeiska allierade förmågan att beväpna sig med dessa system av rädsla för Rysslands reaktion. Med andra ord försöker USA nu aktivt frikoppla sin säkerhet från Europas”, skriver den före detta USA-ambassadören i Nato i sin Politico-kolumn.
Detta hindrar europeiska allierade från att köpa de system som krävs för att bygga upp en egen avskräckningsförmåga. Vita huset tycks mer lyhört för Kremls röda linjer än för de europeiska allierades säkerhetsbehov, anser han och lyfter fram en uppenbar paradox i den amerikanska retoriken.
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Rubio: USA ska skydda Europa men får inget tillbaka
USA:s utrikesminister Marco Rubio har upprepade gånger beklagat sig över att ”Nato är en enkelriktad gata där USA förväntas skydda Europa” utan att få något tillbaka. Men när Europa väl försöker ta större ansvar, och dessutom vill köpa amerikansk materiel för att göra det, blir svaret nej.
Utvecklingen blottar en djup kris i alliansens kärna. Klassisk säkerhetspolitisk teori talar om balansen mellan två rädslor, att bli övergiven av sin partner eller att bli indragen i partnerns krig. Trumpadministrationen har länge anklagat Europa för det förstnämnda, medan Europa nu på goda grunder fruktar det sistnämnda, konstaterar Ivo Daalder.
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Experten: Då kan USA avskärma sig ännu mer från Europa
Svaret från europeiskt håll blir att öka försvarsanslagen och utveckla egna, suveräna vapensystem. När dessa väl är på plats kommer USA inte längre att ha något inflytande över hur eller när de används. Det ger i sin tur Washington ännu starkare incitament att distansera sig för att undvika att dras in i en framtida konflikt med Ryssland.
Säkerheten i Europa har historiskt sett betraktats som odelbar. Om Washington inte längre betraktar ett hot mot Warszawa eller Tallinn som ett direkt hot mot USA, innebär det slutet för det integrerade försvarssystem som garanterat freden sedan andra världskriget.
”Klassisk alliansteori skiljer mellan två rädslor: övergivande, när en allierad inte kommer till ditt försvar; och instängdhet, när en allierad drar in dig i krig. Trump och hans medhjälpare har länge klagat på att Europa överger sig. Européer fruktar nu ett USA-övergivande. Båda har rätt – och båda svarar genom att frikoppla ytterligare”, skriver ex-Nato-ambassadören för USA i sin analys i Politico.
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