Ny rapport: Favoritländerna vid Medelhavet i riskzonen när klimatet förändras

Medelhavet i fokus

I den nya rapporten World Risk Report 2026 hamnar många länder kring Medelhavet i riskzonen när klimatet värms upp, enligt Euronews.

Regionen utsätts för en kombination av extrem värme, torka, skogsbränder, kraftiga regn och plötsliga översvämningar. Under sommaren 2026 drabbades bland annat Spanien, Frankrike, Grekland och Turkiet av svåra bränder efter långvarig hetta och torka.

Särskilt känslig är perioden efter sommaren. September och oktober beskrivs som Medelhavets säsong för plötsliga översvämningar, eftersom havet då är som varmast samtidigt som kallare luft börjar komma in över regionen.

Värme och översvämningar

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Medelhavets stora turistländer hör till Europas mer utsatta ekonomier. Turkiet ligger på plats 38 i indexets topp 100, följt av Italien på plats 51, Grekland på 56 och Spanien på 58. Riskbilden handlar inte bara om stormar utan om en kombination av extrem värme, bränder, skyfall och översvämningar.

Sommaren 2026 visar dessutom hur flera risker kan komma samtidigt.

Spanien, Portugal, Frankrike, Italien och Grekland har fått ett nytt väder som gynnar svåra skogsbränder. En studie som omfattar perioden 1981–2025 fann att intensiteten i sådant brandfrämjande väder i delar av Frankrike och Spanien hade ökat med upp till 50 procent under 2016–2025 jämfört med 1981–2010.

Tufft för näringslivet

För näringslivet är detta särskilt intressant eftersom några av Europas viktigaste turistländer ligger runt Medelhavet.

Hotell, restauranger, flygbolag, hamnar och researrangörer påverkas direkt när värmeböljor, bränder eller översvämningar slår mot destinationerna. Samtidigt påverkas jordbruk, vinproduktion, fastigheter, transporter och försäkringar.

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