Våra solfavoriter som Italien, Spanien och Grekland går en osäker framtid till mötes när det gäller klimatet. En ny global rapport pekar ut vilka länder som är mest utsatta de närmaste åren.
Ny rapport: Favoritländerna vid Medelhavet i riskzonen när klimatet förändras
När klimatet förändras drabbar det även din plånbok, som vi ofta återkommer till.
Stormar och översvämningar är inte direkt billiga när det kommer till vad de kostar BNP:n.
Dyr klimatnota
De senaste översvämningarna i Bangkok kostar miljarder, och faktum är att det nya klimatet raderar ut 20 procent av världens BNP – och en rejäl bit av din pension – enligt experterna.
Som vi tidigare beskrivit är det världens rikaste som också står för den största skadan, genom sina lyxliv i överflöd.
Medelhavet i fokus
I den nya rapporten World Risk Report 2026 hamnar många länder kring Medelhavet i riskzonen när klimatet värms upp, enligt Euronews.
Regionen utsätts för en kombination av extrem värme, torka, skogsbränder, kraftiga regn och plötsliga översvämningar. Under sommaren 2026 drabbades bland annat Spanien, Frankrike, Grekland och Turkiet av svåra bränder efter långvarig hetta och torka.
Särskilt känslig är perioden efter sommaren. September och oktober beskrivs som Medelhavets säsong för plötsliga översvämningar, eftersom havet då är som varmast samtidigt som kallare luft börjar komma in över regionen.
Värme och översvämningar
Medelhavets stora turistländer hör till Europas mer utsatta ekonomier. Turkiet ligger på plats 38 i indexets topp 100, följt av Italien på plats 51, Grekland på 56 och Spanien på 58. Riskbilden handlar inte bara om stormar utan om en kombination av extrem värme, bränder, skyfall och översvämningar.
Sommaren 2026 visar dessutom hur flera risker kan komma samtidigt.
Spanien, Portugal, Frankrike, Italien och Grekland har fått ett nytt väder som gynnar svåra skogsbränder. En studie som omfattar perioden 1981–2025 fann att intensiteten i sådant brandfrämjande väder i delar av Frankrike och Spanien hade ökat med upp till 50 procent under 2016–2025 jämfört med 1981–2010.
Tufft för näringslivet
För näringslivet är detta särskilt intressant eftersom några av Europas viktigaste turistländer ligger runt Medelhavet.
Hotell, restauranger, flygbolag, hamnar och researrangörer påverkas direkt när värmeböljor, bränder eller översvämningar slår mot destinationerna. Samtidigt påverkas jordbruk, vinproduktion, fastigheter, transporter och försäkringar.
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