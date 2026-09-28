Sommaren verkar inte riktigt vilja ge upp. De senaste prognoserna visar mild luft, solglimtar och lokalt temperaturer kring 20 grader när september blir oktober. Framför allt södra Sverige kan få några dagar som känns betydligt mer brittsommar än höst.
Sommaren vägrar dö – nu kan brittsommaren vara på väg
Det har pratats om brittsommar i flera veckor. Nu börjar väderkartorna åtminstone ge oss något konkret att arbeta med.
SMHI senaste prognoser visar att delar av södra Sverige kan få temperaturer kring 18–20 grader under onsdag 30 september och torsdag 1 oktober. I Göteborgstrakten finns prognoser på omkring 20 grader under onsdagen, medan delar av Småland kan nå 19 grader både onsdag och torsdag.
I Malmöområdet ser det något svalare ut, men fortfarande milt för årstiden: omkring 18 grader på onsdagen och 17 grader på torsdagen.
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London toppar i princip varje resetopplista vi gör. Inte trots vädret – utan delvis tack vare det. För i en värld där alla jagar sol, har britterna gjort
Högtrycket kan ge en sista sommarkänsla
Det mest intressanta är inte bara temperaturen.
På flera håll ser vädret också ut att bli relativt stabilt, med halvklart eller klart väder och ganska små regnmängder.
Det är precis den typ av väder som behövs för att några oktoberdagar ska börja kännas som sensommar igen.
Men vi ska inte korka upp rosévinet riktigt än.
Är det verkligen brittsommar?
SMHI använder normalt begreppet brittsommar om varma och soliga dagar kring Birgittadagen den 7 oktober. Helst ska vädret dessutom ha föregåtts av en kyligare och mer höstlik period.
Det betyder att värmen kring månadsskiftet egentligen kommer lite tidigt.
För att vi ska kunna tala om en riktig klassisk brittsommar krävs att det milda och stabila vädret håller i sig eller återkommer under första veckan i oktober.
Den delen av prognosen är fortfarande betydligt osäkrare.
Bäst chans i söder
Södra och västra Sverige ser just nu ut att ha bäst chans till den sista sommarkänslan.
Göteborg, delar av Småland och södra Götaland kan få omkring 18–20 grader. Stockholm ser däremot ut att hamna närmare 15–17 grader under samma period.
Det är alltså inte fråga om någon värmebölja.
Men 20 grader, sol och oktober i kalendern räcker långt i Sverige.
Då åker jackan av, uteserveringen fylls och någon säger ofelbart:
”Nu är sommaren tillbaka.”
Om det verkligen blir brittsommar avgörs först när vi närmar oss Birgittadagen.
Men just nu ser åtminstone sommaren ut att vägra lämna scenen utan ett extranummer.
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