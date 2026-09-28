Sommaren vägrar dö – nu kan brittsommaren vara på väg

Är det verkligen brittsommar?

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SMHI använder normalt begreppet brittsommar om varma och soliga dagar kring Birgittadagen den 7 oktober. Helst ska vädret dessutom ha föregåtts av en kyligare och mer höstlik period.

Det betyder att värmen kring månadsskiftet egentligen kommer lite tidigt.

För att vi ska kunna tala om en riktig klassisk brittsommar krävs att det milda och stabila vädret håller i sig eller återkommer under första veckan i oktober.

Den delen av prognosen är fortfarande betydligt osäkrare.

Ingen värmebölja, men tillräckligt varmt för kaffe utomhus utan vinterjacka. Foto: Gabriella Bruske/TT

Bäst chans i söder

Södra och västra Sverige ser just nu ut att ha bäst chans till den sista sommarkänslan.

Göteborg, delar av Småland och södra Götaland kan få omkring 18–20 grader. Stockholm ser däremot ut att hamna närmare 15–17 grader under samma period.

Det är alltså inte fråga om någon värmebölja.

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Men 20 grader, sol och oktober i kalendern räcker långt i Sverige.

Då åker jackan av, uteserveringen fylls och någon säger ofelbart:

”Nu är sommaren tillbaka.”

Om det verkligen blir brittsommar avgörs först när vi närmar oss Birgittadagen.

Men just nu ser åtminstone sommaren ut att vägra lämna scenen utan ett extranummer.