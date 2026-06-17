Klimathotet mot världens alla barn

Nästan alla barn i världen utsätts för klimatfaror som hotar deras hälsa och utveckling, enligt en ny Unicef-rapport.

”Barns liv fortsätter att vändas upp och ner av effekterna av värmeböljor, skogsbränder, torka och översvämningar”, säger Unicefs chef Catherine Russell.

”Hälften av världens barn lever nu med minst tre överlappande klimathot som formar deras dagliga liv.”

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”Behöver säkra deras framtid”

Därför vill Russell och Unicef se fler och större investeringar i motståndskraftiga tjänster.

”När vi stärker hälso- och utbildningssystemen och förbättrar infrastrukturen med barn i åtanke skyddar vi dem från dagens klimathot och hjälper till att säkra deras framtid”, säger hon.

Unicef-rapporten visar att effekterna av klimathoten på barns fysiska och psykiska hälsa, välbefinnande och tillgång till utbildning och skydd är enorma, refererar Euronews.

Barn påverkas oproportionerligt mycket av klimatrelaterade faror. Deras kroppar är fortfarande under utveckling, vilket gör dem mer mottagliga för fysisk och psykisk stress, konstaterar Unicef.

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