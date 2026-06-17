Nästan alla barn världen över utsätts nu för bestående hälsoeffekter av klimatförändringarna, enligt en ny Unicef-rapport.
Klimathotet mot världens alla barn
I takt med att effekterna av de klimatförändringar vi skapar intensifieras, utsätts barn runt om i världen för faror som får eller kan få en betydande inverkan på deras liv.
Nästan alla barn i världen utsätts för klimatfaror som hotar deras hälsa och utveckling, enligt en ny Unicef-rapport.
”Barns liv fortsätter att vändas upp och ner av effekterna av värmeböljor, skogsbränder, torka och översvämningar”, säger Unicefs chef Catherine Russell.
”Hälften av världens barn lever nu med minst tre överlappande klimathot som formar deras dagliga liv.”
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”Behöver säkra deras framtid”
Därför vill Russell och Unicef se fler och större investeringar i motståndskraftiga tjänster.
”När vi stärker hälso- och utbildningssystemen och förbättrar infrastrukturen med barn i åtanke skyddar vi dem från dagens klimathot och hjälper till att säkra deras framtid”, säger hon.
Unicef-rapporten visar att effekterna av klimathoten på barns fysiska och psykiska hälsa, välbefinnande och tillgång till utbildning och skydd är enorma, refererar Euronews.
Barn påverkas oproportionerligt mycket av klimatrelaterade faror. Deras kroppar är fortfarande under utveckling, vilket gör dem mer mottagliga för fysisk och psykisk stress, konstaterar Unicef.
Nästan alla barn utsatta
FN-organet uppskattar att nästan alla barn är sårbara för klimatrelaterade hälsohot, ofta genom en kaskadkedja av effekter.
Allvarlig torka kan ödelägga grödor och förvärra osäker livsmedelsförsörjning, vilket påverkar barns tillväxt och utveckling.
Torr vegetation som lämnas kvar av torka kan ge upphov till skogsbränder, vilket i sin tur förvärrar luftföroreningar och gör marken sårbar för översvämningar senare under året.
Dessa översvämningar kan sedan bidra till spridningen av vattenburna sjukdomar.
Globalt sett uppskattas mer än 360 miljoner barn vara utsatta för översvämningar. De kan leda till drunkningar, skador och ökad spridning av infektionssjukdomar, inklusive vektorburna sjukdomar som malaria och vattenburna sjukdomar som kolera.
Översvämningsskadade hushåll är också mer benägna att få problem med mögel, vilket kan leda till luftvägssjukdomar, varnade FN-organet.
Störningar i vatten-, sanitets- och hygientjänster kan leda till allvarliga sjukdomar som diarré – en av de främsta dödsorsakerna bland små barn världen över.
Mer än 1,5 miljarder barn drabbas av frekventa och svåra värmeböljor.
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Luftföroreningar stor risk
2,3 miljarder barn bor i områden med ohälsosam luftkvalitet, vilket gör luftföroreningar till en av de största hälsoriskerna.
Eftersom barns lungor, luftvägar och immunförsvar fortsätter att utvecklas fram till tidig vuxen ålder är de särskilt sårbara för de skadliga effekterna av dålig luft.
Rapporten noterar att 1 miljard barn exponeras för malaria, som kan orsaka död och långvariga neurologiska skador vilka påverkar barns utveckling, lärande och skolprestationer.
Ungdomar är även särskilt sårbara för allvarlig anemi kopplad till sjukdomen, en viktig orsak till dödlighet.
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