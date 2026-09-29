EU satsar över 100 miljarder – ska minska AI-gapet till USA och Kina

Nya siffror visar samtidigt att användningen av AI skiljer sig kraftigt mellan medlemsländerna. I delar av Europa är tekniken redan vardag – i andra länder verkar den fortfarande vara något man helst inte pratar högt om.

Europa står i dag för omkring fem procent av världens datorkraft för artificiell intelligens. USA andel ligger på cirka 75 procent och Kinas på omkring 15 procent, enligt siffror från analysföretaget Epoch AI som återges av danska Børsen.

EU vill minska AI-gapet

Det är ett gap som EU nu försöker minska genom en av unionens största satsningar hittills på AI-infrastruktur. Motsvarande 114 miljarder svenska kronor ska nu pumpas in för att sätta EU på den globala AI-kartan.

I centrum står dansken Anders Dam Jensen. Under nio år ansvarade han för IT-infrastrukturen vid Natos högkvarter. I dag leder han European High Performance Computing Joint Undertaking, EuroHPC – EU-organet som ansvarar för att bygga upp avancerad datorkraft i Europa.

”Jag vill inte sätta någon siffra på hur långt efter vi ligger, men det råder ingen tvekan om att det vore bra om vi låg mindre efter”, säger Anders Dam Jensen och klargör: ”Alla är överens om att vi måste göra något.”