Europa har hamnat rejält på efterkälken i den globala AI-kapplöpningen. Nu satsar EU motsvarande över 100 miljarder kronor på enorma AI-datorer som ska ge europeiska företag möjlighet att utmana USA och Kina. Uppdraget leds av dansken Anders Dam Jensen, tidigare IT-chef vid Natos högkvarter.
EU satsar över 100 miljarder – ska minska AI-gapet till USA och Kina
AI-racet är som bekant i full gång, där bolag, privatpersoner och regeringar försöker göra sitt för att hinna med och inte halka efter. Att låta tekniken helt ta över är dock inte okej i Portugal där ett lagförslag innebär att AI inte på egen hand får avgöra vem som anställs, befordras eller får sparken.
Nya siffror visar samtidigt att användningen av AI skiljer sig kraftigt mellan medlemsländerna. I delar av Europa är tekniken redan vardag – i andra länder verkar den fortfarande vara något man helst inte pratar högt om.
Europa står i dag för omkring fem procent av världens datorkraft för artificiell intelligens. USA andel ligger på cirka 75 procent och Kinas på omkring 15 procent, enligt siffror från analysföretaget Epoch AI som återges av danska Børsen.
EU vill minska AI-gapet
Det är ett gap som EU nu försöker minska genom en av unionens största satsningar hittills på AI-infrastruktur. Motsvarande 114 miljarder svenska kronor ska nu pumpas in för att sätta EU på den globala AI-kartan.
I centrum står dansken Anders Dam Jensen. Under nio år ansvarade han för IT-infrastrukturen vid Natos högkvarter. I dag leder han European High Performance Computing Joint Undertaking, EuroHPC – EU-organet som ansvarar för att bygga upp avancerad datorkraft i Europa.
”Jag vill inte sätta någon siffra på hur långt efter vi ligger, men det råder ingen tvekan om att det vore bra om vi låg mindre efter”, säger Anders Dam Jensen och klargör: ”Alla är överens om att vi måste göra något.”
Ska bygga sju gigafabriker
Runt 114 miljarder svenska kronor ska nu alltså satsas på att bygga upp sju så kallade AI-gigafabriker runt om i Europa. Tanken är dessutom att privata investerare och teknikbolag ska skjuta till ytterligare cirka 228 miljarder kronor. Den sammanlagda satsningen kan därmed uppgå till omkring 342 miljarder kronor.
Det handlar framför allt om gigantiska datacenter med mer än 100 000 avancerade AI-chip vardera. Där ska europeiska företag och forskare kunna utveckla, träna och driva stora AI-modeller.
Stannar inom EU
Förhoppningen är att infrastrukturen ska göra det möjligt för nya europeiska AI-företag att konkurrera internationellt – utan att behöva flytta till USA när verksamheten växer.
”Vårt stora problem är att när ett företag blir tillräckligt bra blir Europa för litet. Vi måste se till att företag som växer fram i Europa inte automatiskt ser USA som nästa naturliga steg”, säger Anders Dam Jensen.
Bara början – återupptäcka teknikindustrin
Den nya satsningen är dock bara början på EU:s AI-mål.
Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde har uppskattat att det behövs omkring 600 miljarder euro i investeringar för att bygga den datorkapacitet Europa väntas behöva under det kommande decenniet.
För Europas AI-industri kan tillgången till datorkraft ändå bli avgörande. Jensen hoppas att satsningen ska hjälpa till att återuppväcka en europeisk teknikindustri som tappat mark under flera decennier.
Målet är inte bara att använda framtidens AI – utan att en större del av den också ska utvecklas i Europa.
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