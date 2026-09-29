Forskarnas teori: Venus åt upp sin egen måne

Nu kan forskare ha hittat en förklaring.

En ny studie från University of California, Riverside, pekar på att Venus mycket väl kan ha haft en måne i ett tidigt skede av sin historia. Problemet var i så fall planetens långsamma rotation, enligt studien som publicerats i The Astrophysical Journal.

Ett dygn på Venus är 243 på jorden

¨Venus behöver hela 243 jorddygn för att rotera ett varv runt sin egen axel. Jorden klarar samma sak på ungefär ett dygn, därav att det är ett dygn. Den stora skillnaden påverkar hur gravitationskrafterna mellan en planet och dess måne fungerar.

På jorden rör sig månen långsamt bort från oss. Venus kan ha fått uppleva det motsatta.

Forskarna använde datorsimuleringar för att undersöka hur en hypotetisk måne skulle utvecklas runt Venus. De varierade bland annat månens massa och Venus rotationshastighet.

Resultatet pekade i samma riktning i de flesta scenarier. Månen skulle gradvis förlora sin stabila bana, röra sig in mot planeten och till slut kollidera med Venus.

”Min studie visar att Venus inte behövde någon katastrof för att hamna där vi ser planeten i dag. Det visar sig att planetens egen gravitation, tillsammans med dess rotationshastighet, naturligt fick månen att falla tillbaka mot planeten”, säger studiens huvudförfattare Stephen Kane, astrofysiker vid University of California, Riverside, enligt ett uttalande som återges av Futurism.

”När jag gjorde upptäckten blev jag chockad. Jag tänkte att den stora mängden scenarier jag undersökte säkert skulle ge olika resultat. Men nästan allt pekade åt samma håll”, säger han.